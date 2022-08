Lešinarenje Visokog bh predstavnika se nastavlja, mora da će nešto uskoro opet nametnuti

Iako je ‘podvio rep’ i pokleknuo pred bezličnom ruljom ispod svojih prozora koja je narajcana ‘patriotskim’ nabojem prvo Željka Komšića u lično ime i u ime partnera u vlasti-SDA i Bakira Izetbegovića a onda cipelarenjem SDP partije te njenih partnera u tzv ‘trojka’ vlasti u Kantonu Sarajevo (u šta se sve upleo i Reis Kavazović) – napadi na Visokog bh predstavnika Christian Schmidt-a koji je odustao od najavljene izmjene Izbornog zakona a nametnuo kozmetičke promjene u izborima ne jenjavaju.

Za sada je ovo lešinarenje kao i uvijek još u domenu medija, uz pomoć Avde Avdića novinara režima i ‘Osmice’ Mehmedagića bezbjednjaka SDA, direktora groblja Emira Suljagića i njegovog brata po twitt huškačkom bezobrazluku Bajrovića, pripomaže i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić. U tom prljavom i ljigavom poslu u kojem je po svaku cijenu trebalo omrznuti Visokog bh predstavnika pričama o njegovom porijeklu (u vezi čega je proizašlo u medijima kako je potomak nacista), zastrašiti Bošnjake njegovim jaranstvom sa HDZom i Čovićem, otišlo se dotle da je direktno prozvan da od BiH pravi Palestinu, da uvodi aparthejd i šta sve još.

Međutim, najbizarnije tek dolazi. Mora da su ‘zaštitnici Bošnjaka’ – medijski plaćeni lobisti i botovi nešto ‘nanjušili’ čim se ovako trza Reuf Bajrović i muslimanska tv Hayat. Gluho bilo, da neće stići još koje ‘nametanje’ koje nije u ‘duhu demokratije i EU pravila’ odnosno koje ne paše Bošnjacima. Kad su se ovako uzbudili k’o osovi i bumbari. Tim prije jer je zavađalačka mašina uspjela ohladiti Amerikance, do skora najiskrenije prijatelje države BiH, koji su poslije prljavih objeda i ciljanih uvreda na njihov račun odlučili da se više ‘neće miješati niti razgovarati sa bh liderima u vezi izmjena izbornog zakona’. Što u prijevodu na bh jezik znači : jebite se, eto vas eto Visokog bh predstavnika kojeg mi podržavamo.

A koji najavljuje moguće i razgovore i još mogućnije izmjene od kojh nije sasvim odustao.

Jesu garant Bošnjaci nešto namirisali čim se na tren ušutio Komšić zbog kojeg je sva frtutma u BiH sa Hrvatima nastala samo da bi se isti zadržao u stolici bh Predsjedništva. U prilog tome ide do sad i najbizarnija ‘optužba’ prema ‘Švabi’ kako bošnjački mediji po uzoru na Dodika kolokvijalo i posprdno nazivaju Christian-a Schmidt-a a koja dolazi skoro iz iste radionice.

Zapravo ovu lešinarsku budalaštinu je odapela Azra Zornić, aktivistkinja poznata po presudi međunarodnog suda pravde u Strasbour-u skoro identičnoj onoj ‘Sejdić-Finci’ a onda po inerciji ugursuzluka prihvatio Reuf Bajrović i tako dalje i redom. Azra je naime, ustvrdila na svom blogu kako je ponašanje bh Visokog predstavnika u vezi sa Jurgen Schmidt-om, vojnikom iz redova HVOa koji je poginuo u borbama sa Bošnjacima 1993. godine. Biva, zbog ovog svog ‘rođaka’ Schmidt je i htio nametnuti onako ‘nakaradan’ Izborni zakon zbog čega je Zornićka bila na demonstracijama rulje među prvima. Odmah do Bakira, ‘čakijaša’ Zahiragića, vehabije Aličkovića ili ‘novoskovanog komuniste SDP’ Derve Sejdića.

Ovakvu nebulozu je odmah prihvato pa ‘twittnuo’ Reuf Bajrović siva eminencija DFa i SDA dodavši u tekstu na engleskom još kako se ‘zbog pogibije rođaka Christian Schmidt sveti Bošnjacima’. I, onda vijest ide dalje, sa portala na portal, sa jednog na stoti ili hiljaditi profil usljed čega dobijamo ono što smo tražili : ubiti ‘Švabu’, ‘neka visi Švabo’. Schmidt. Suvišno je reći da je prezime Schmidt veoma često prezime u Njemačkoj (neki novinari su pronašli da najmanje 200.000 lica u Njemačkoj nosi takvo prezime, plus prosjek familije daje još toliko prezimena) kao recimo Smith u Americi i da je vjerovatnoća da je ubijeni vojnik u vojsci Hrvata rođak Visokog bh predstavnika jednaka kombinaciji milionskog dobitka na lutriji, ali ko te pita. Vijest je otišla u etar i umnožena, neka se Schmidt pravda i neka podnosi rodne listove i DNK analizu na uvid. U međuvremenu, iako je ‘nacista’, ‘dijelilac Bosne’ i autor ‘aparthejda’, još i dalje mu stiže domaća zadaća. Visoki bi ‘trebao’ uraditi ovo, visoki ‘mora’ nametnuti ono. Zadaća mu stiže jednako iz bh insitucija vlasti i političkih partija kao i iz džemata Canade i Amerike. U ‘lektiri’ u zadnje vrijeme prednjači Šemsudin Mehmedović besposleni poslanik SDA u Parlamentu.

No, kad smo kod ‘rodbine’ i ‘rodijaka’, ima li Avdo Avdić ili Reuf Bajrović ikakvih sumnji ili dokaza da je možda Schmidt rođak još jednog poznatog ‘Švabe’ u Sarajevu? Konkretnije, šta je ubijeni u bh ratu Adolf Friedrich – Christian-u Schmidt-u? Je su li u bilo kakvom srodstvu, makar i tazbinskom? Pitanje je čisto onako, radi ‘ravnoteže’.

Jer ionako su Visokog bh predstavnika proglasili Hitlerom tj Adolfom dok je ‘zlatni ljiljan’ ArBiH Adolf Friedrich nosilac istog imena. Podsjećamo, Adolf Friedrich je humanista i penzionisani pripadnik njemačke armije koji se pridružio ArBiH i postao ‘uspješni snajperista’, jedan od najpreciznijih. Gađao je četnike Srbe gdje stigne i kako je najbolje umio iz opkoljenog Sarajeva i to veoma uspješno, kažu preživjeli njegovi saborci snajperisti također iz 2. Motorizovane Brigade ArbiH kojoj je pripadao i Adolf. Novinarki je za života ovaj ‘Švabo’ rekao da je gledao slike na TV i ‘nije mogao to prespavati’. Zapucao je prema Sarajevu i tu je i pucao i poginuo, kasnije je proglašen zlatnim ljiljanom. Mediji pišu da je Adolf poginuo isti dan kad je pala granata na Markale 05. februara 1994. Iako su ga upozoravali da prestane pucati jer mogu ga otkriti i likvidirati, nije mogao stati, toliko je volio ‘snajperisati’, pa su ga ‘pronašli’ i sa PATom utišali sa okolnih brda. Sahranjen je na groblju ‘Lav’ u Sarajevu, nije dočekao da mu uruče specijalan niklovani pištolj jer je to obožavao, sa njegovim imenom u posveti, a trebao mu biti uručen na dan brigade, dvije sedmice prije pogibije.

Na kraju svih krajeva, čak iako tu nema srodstva ni za zrno riže, hoće li srce Visokog predstavnika smekšati ili otvrdnuti? Jer, i Adolf je kao i Jurgen. Kao i Schmidt – originalni Švabo.

photo : spomenik na groblju ‘Lav’, poginuli pripadnik ArBiH snajperista i zlatni ljiljana Adolf Friedrich, arhiv