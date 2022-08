I u Republici Srpskoj otpočelo ‘prebrojavanje’ – uz zvuke ‘srpske Marseljeze’ uzbuđena predstavnica sa gardom za doček poučila budućeg šefa države Nenada Nešića šta da radi sa oružjem za čast i ponos

Naravno, ‘prebrojavanje’ Bakira Izetbegovića itekako ima smisla, dokazao je to u Republici Srpskoj Nenad Nešić predsjednik DNS stranke u svom friško objavljenom tv izbornom spotu.

Nešić – baraba i bahati predsjednik bogzna koje po redu u BiH političke partije te kandidat za član bh Predsjedništva u ovim dolazećim oktobarskim izborima pokazao je u ovom marketinškom izbornom uratku svu ljepotu bh politike.

Ne, ne ono šutanje novčanca u kafani, nije to skandalozno kad para ima viška, radi se o ranim izbornim radovima, riječ je o reklami.

On kao ‘predsjednik’ stiže ispred postrojene srpske garde dok glasno odzvanjaju zvuci ‘srpske Marseljeze’ pjesmice zvane ‘Marš na Drini’ (koračnica posvećena pobjedi srpske vpojske u I Svjetskom ratu protiv austro-ugarske vojske), pa onda on (već) ‘predsjednik’ proba slatko, pa onda poljubi srpsku zastavu, pa mu onda ispred fronta i špalira djece i ‘naroda’ u folklornim uniformama uzbuđena predstavnica za doček poklanja sablju koju ‘predsjednik’ ljubi a ona podučava, misleći na sablju:

‘Ne vadi je bez povoda, ne vraćaj je bez časti, sretna i blagoslovljena bila …‘

A kad ono šta hoće, nigdje na vidiku ni tužilaca, ni Visokog bh predstavnika, ni CIKa nema nikog ni na vidiku. Da kaže ovima iz dočeka i samom ‘predsjedniku’ da su pogriješili. Totalno. Ne zbog spota, filmić je sasvim OK već zbog rekvizita. I da moraju za to odgovarati.

Sablja kao izvor časti i poštene bitke predaka je već ‘rezervisana’. Zauzeta. Odavno. Za ‘prebrojane za nedaj Bože.’ Za Bošnjake i ni za kog drugog. Uostalom, pjesma ‘Nigdje zore ni bijela dana’ a posebno stih ‘sabljo moja roditelja moga, dosta si mi počinila jada, a i muke oko Banja Luke…’ ne ide uz Nešića, ona više pristaje uz Bakira Izetbeovića i njegovo ‘prebrojavanje’. I njegove robote i dronove. Jer asocira kao prava bh sevdalinka na patriotske bitke uokolo Republike Srpske a i malo šire…

Uz onakvu ‘dekoraciju’ u ovom promotivnom materijalu ide više ona ‘Jeremija pali topa, zatresla se sva Jevropa’ nego ovo sa sabljom. Najzad, sablja je ženskog roda, šta se može sa ženom u ovakvim ‘historijski prilikama’. Ništa.

Svakako bi puno junačkije zvučalo da je predsjedniku stigla poruka ‘ne vadi ga bez povoda, ne vraćaj ga bez časti’. Ne treba valjda to puno pojašnjavati, a svi bi porukom bili happy i zadovoljni.

Sablja bi pak ostala za potomke naših predaka, tamo gdje i pripada.

Iz SDA stranke su najavili da će Šefik Džaferović zbog zloupotrebe sablje protivno interesima Bošnjaka podnijeti Ustavnom Sudu apelaciju, najavljujući odmah i rezultat tužbe.

‘Računajući onih šest rethodnih, 7: 0 za nas’ .

photo : Nenad Nešić predsjednik DNSa Republika Srpska ljubi sablju u izbornom spotu, arhiv