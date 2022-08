Kavazovićevo ratno–huškačko nadbrojavanje ‘uz nos’ Amerikancima moglo bi ‘izaći na nos’ Bošnjacima i državi Bosni

* Da je Islamska Zajednica BiH desno jurišno krilo SDA mafijaške stranke u vlasti to se javno i priča i šaputa, Ries ef. Kavazović takve ‘objede’ odbija tvrdeći da je ova vjerska rganizacija Bošnjaka neutralna i da se ne svrstava ni uz jednu od njih više od stotinu političkih partija u BiH. Da Reis najblaže rečeno laže i da je licemjeran i to se znalo, ali bošnjački mediji to nisu objavljivali, nema se tu šta obznaniti ili najaviti. Skoro svaki dan su novine ili portali pa i tv prijenosi puni njegovih slika i slika Bakira Izetbegovića iz džamija ili sa bajramovanja, i slika sa silnih vjerskih (oni kažu kulturnih) manifestacija širom ljeta u BiH, od mevluda do mnogobrojnih otvora džamija. Uostalom, kad je Reis obavio augusta prošle godine privatno šerijatsko vjenčanje kćerke Bakira Izetbegovića vječna ljubav i bratstvo su potvrđeni do vrhunca tako da princip Izetbegovića kojeg često koristi u izborne svrhe ‘onaj ko ne pređe džamijski prag nema šta ovdje tražiti‘ govori sve o ‘građanskoj’ i ‘sekularnoj‘ državi islama po mjeri SDA stranke. Tim prije jer su njihovi odnosi toliko isprepleteni da se ne mogu sakriti iza dvoličnih i bezobraznih izjava Reisa o nesvrstanosti u organizaciji same Islamske Zajednice BiH i SDA stranke. Predsjednik Sabora, najvišeg organa IZ, je podpredsjednik SDA partije dok su u parlamentarnim klupama kandidati SDA mahom svršenici Medresa, dakle hodže.

* Kao što smo više puta pisali i tvrdili, ovaj sadašnji Reis Kavazović je ‘slika i prilika’ onog prethodnog kojeg je nezakonito Alija Izetbegović postavio dekretom, onog mufljuza, munafika i lopova pod ahmedijom te raspirivača mržnje i rata u BiH, inače penzionera i plaćenog savjetnika Kavazovića. I svoje pravo lice ovaj vjerski fanatik sa horor očima otkrio je kada je iz Švicarske uz lokalne izbore 2016. isplivao tajni snimak njegovog nacionalističkog govora u kojem ‘neće halaliti onom ko glasa za vlaha u Srerenici’ (kandidat je bio Mladen Grujučić, muslimani sve nemuslimane pogrdno nazivaju vlasima, op.Cross), zapravo samo dio lica, ostatak face je pokrivao svojim patetičnim govorancijama hutbama, jučer se razotkrio totalno.

Na otvoru džamije u mjestu Karići (koji je pokriven manifestacijom ‘Dani duhovnosti 2022’.) bogomdano je jasno da IZ svaki dan otvara džamije iako je izgradila sve porušene, ali isto kao i u Švicarskoj i ovdje je Reis održao mrzilački i ratno-huškački govor na kojem bi mu pozavidio i Bakir njegov ahbab lično. Bakira je pak ocrtao bolje nego bilo koji policijski robot-crtač a njegovu izjavu o ‘prebrojavanju’ koja je bila predmetom kritike brojnih medija u BiH i u Regionu i koju je osudila oštro i američka amabsada u BiH kao ratno- huškačku, Reis sa horor očima Kavazović je popeglao i potvrdio čime je direktno opalio šamar najboljim, još jedinim i rijetkim preostalim prijateljima BiH Amerikancima. Bakir je svoju napucavačku ratnu taktiku izrazio ovako.

‘Kako do snage i kako do vojne snage i imamo li mi odgovor, ne daj Bože, za najgore scenarije. Imamo. Prebrojali smo se. I koliko lovaca imamo, i koliko imamo mladih ljudi, koliko imamo instruktora na dronovima i tako dalje… Dalje neću, ali evo, samo da znate….’

Kasnije je izjavu dopunio blesavom tvrdnjom kako će mlade koji odlaze iz BiH i buduće vojnike nadomjestiti robotima i dronovima, međutim Reis je prebrojavanje dovršio ovim stilom. Prvo je opisao ‘za kim će mo ići’, da ne možeš pogriješiti te promašiti Bakira i SDA ( “Svako vrijeme ima svoj izazov. I mi kao narod imamo naš izazov. Moramo znati kuda idemo i za kim idemo, moramo poznavati onoga koji staje ispred nas… jer “nema džemata bez imama, bez vođe, bez onog koji staje ispred nas, okrenut svojim prsima prema Allahu Uzvišenom..’) a onda je sve zalio šećerom po vrhu.

‘Ovih dana čujem glasove koji kažu što nas to prebrojavaju. Želim vam ovdje sasvim iskreno kazati. Da se nismo prebrojavali onda kad je trebalo da se prebrojavamo, ne bismo danas ovdje bili. Ovo mjesto bi bilo u nečijim tuđim rukama. Jašta nego ćemo se prebrojavati. Želimo to uraditi radi naše djece..’

Dodavši da će se u BiH ‘rađati naša djeca muslimani’, kao da druge nacije u BiH nema i neće se rađati nikako.

* Kao da hoće, kad se zna šta se planira sa državom. Znači, nema nam druge nego se ‘ćearati još’, kako pored Bakira i Reisa poručuje još jedan vlahomrzac-direktor groblja Emir Suljagić iz Potočara, lik koji je svoga oca koji je poginuo daleko od Potočara kao Usame Zukorlić dao prekopati pa ga proglasio šehidom i sahranio u Potočarima, a podebljava DF/SDA bot ‘brat’ Reuf Bajrović iz DF ‘alijanse’-udruge njegove supruge, mi nećemo nikad prestati da se ćeramo.

Dakle i elem, gotovo je, prebrojani smo za nedajBože a u stvari za izbore i za rat, kojeg, vidi cinizma i logike, više priželjkuju Bošnjaci nego i Srbi i Hrvati zajedno. Sad znamo da nam niko ništa ne može (tako nas je SDA prebrojavala skupa sa ondašnjim Reisom ‘Hižaslavom’ Cerićem 1990/91 tvrdeći da mi ne možemo čak ni umrijeti pošto smo sila nebeska i pošto takvi i kad odapnu ne umiru, pa sad tri decenije samo ‘šehidimo’ i prebrojavamo mrtve), no ostaje pitanje i nepoznanica zašto je Reis Kavazović ovako otvoreno stao uz Bakira i uz nos Amerikancima koji su Bakira zbog toga prozvali i rekli da su ‘šokirani i zapanjeni’ njegovim ratnim pokličima? Mislim, ne može se reći da je to samo izborna, ima tu još nečega.

Nije ‘za džabe’ Komšić Željko najveće zlo i najveća štetočina po državu BiH uplašen gubitkom svoje stolice po treći put izjavio kako ‘se sada vidi koja strana država je naš prijatelj’, kad je pročitao podršku američke ambasade u BiH Christian-u Schmidt-u u vezi njegovih najavljenih izmjena izbornog zakona budući da je u isto vrijeme iz radionice bajrovića, suljagića i posebno Avde Avdića i njegove ‘istrage’ krenula pohvala Helsinškoj Komisiji pri američkoj vladi čiji stavovi su stavovi plaćenog bh lobija u Americi, o čemu ćemo pisati kasnije, koja Komisija ‘ne prihvata Visokog bh predstavnika’, čime se javnost ubjeđuje u netransparentnost, podijeljenost i neslogu u stavovima vlade Amerike kad je u pitanju BiH. Čime je, kao što smo rekli iz iste kuhinje i radionice odakle je opasnom i bolesnom mržnjom i svađom država BiH zaražena sa svim i svakim izbačen i virus neprijateljstva prema Americi, jednim skoro jedinim prijateljem države BiH.

Ako je Reis upao u ovakvu ‘mašinu’ i ako je i njegovo dobrojavanje na Bakirovo prebrojavanje na istom fonu, onda je Bosni zaista došao kraj. Ako Amerikanci dignu ruke’ od nje, nje će nestati u sekundi pa kako je ‘mokri san’ Milorada Dodika (tako tvrde Bošnjaci) samostalnost Republike Srpske i njeno pripajanje Srbiji a Hrvata zagrljaj Herceg- Bosne sa Hrvatskom (opet po tvrdnji Bošnjaka koja nije mrska ni Hrvatima), sa istom vlažnošću je i san nad snovima Bošnjaka i islama u BiH : imati ‘jednu kreposnu islamsku državicu’, valjda se zato ovakva prilika kod očiglednog zamora međunarodne zajednice Bosnom ne prepušta lako.

Reis je, za ljubav prema islamskoj državici, kalašnjikovu kojeg je rado nosio u bh ratu i Bakiru zaboravio u svom zanosu sve ono što su Amerikanci za BiH učinili i šta još čine. Od opremanja ArBiH, bolnica, policije, službi bezbjednosti, sudova i tužilaštava pa do popune kompjuterima i pametnim tablama svake Medrese ili svakog mejtefa, Bošnjaci nažalost misle na kratke frekvencije. I, čini se, ne poznaju dovoljno ne samo sebe već ne znaju ni Ameriku.

No, da ostavimo nešto i za ‘onu stranu’. Da vidimo kako će na ove bh brojalice i zbrajalice iz Reisata reagovati američka ambasada u BiH. Hoće li se kao i sav Svijet uokolo prepasti narogušenih i prebrojanih Bošnjaka robota i dronova i lovaca koji punih trideset godna nisu skidali maskirne uniforme ili će ukoriti Reisa kao što su upozorili Bakira ili će se ‘praviti’ da Reis nije ništa rekao? Pitanje nije samo deklaratorne prirode. Pri svom dolasku na dužnost u Sarajevo aprila ove godine između ostalih, među prvima je ambasador Michael Murphy posjetio Reisa i sa njim uz Ramazan ćaskao o vjeri, pomirenju i suživotu. Tom prilikom je izjavio kako “Islamska zajednica BiH igra ključnu ulogu u unapređenju međureligijskog dijaloga i pomirenja.”

Evo, ispostavilo se da je bio u pravu.

Ako sve zaboravi američki ambasador i sve pretvori u šutnju čak i pod parolom ‘viših interesa’, onda može kao i Visoki bh predsatvnik da se iz ambasade preseli u turističku zajednicu. I da odatle djeluje.

Drugi mu neće ništa povjerovati. Da li će sebi takav ‘luksuz’ dozvoliti Amerika, pred nama je.

photo : američki ambasador Michael Murphy na sastanku kod Reisa ef. Kavazovića, aprila 2022, arhiv