Sin Muamera Zukorlića Usame je ostvario svoj naum da oca prekopa i premjesti iz Tutina u Novi Pazar, ali ostaje dokaz da je on poprilično bolestan tip: samo takav medicinski slučaj kakav je i sam može čupati bradu rođenog mrtvog oca i slati je tajno na analizu u Tursku ili secirati mu sve organe samo da bi od toga napravio spektakl.



U narodu se za ovako bolesne osobe (a to je zasigurno Usame Zukorlić sin umrlog Muamera Zukorlića, muftije političara iz Sandžaka Srbij) kaže jednostavno, precizno i tačno : ‘komad budale’.

Tome se nema šta puno dodati osim da ta budala nije ‘komad’ već čitava bolesna persona. Plus-bezobrazna i osiona, koja je umjesto da odgovara za krivično djelo uznemiravanja javnosti i skrnavljenja groba i mrtvaca još i nagrađena faca. Nastavio je da vodi političku partiju oca (‘Pravda i pomirenje’), obavljao je javnu funkciju u vlasti države Srbije a nakon razgovora i konsultacija sa Aleksandrom Vučićem 14. jula ove godine sa kojim je u koaliciji, ova karikaturalna osoba bi lako mogla dobiti i ministarsku fotelju. Kao protutežu ratobornom SDA Sulejmanu Ugljaninu.

Podsjećamo, od smrti rođenog oca napravio je i izmislio klasičnu soap seriju ‘sapunicu’. Nakon što mu je otac umro (06.11.2021.) ukopao ga je u mjestu Tutin jer je kako je kazao ‘to odluka familije’, onda je došla na red medijska balada sa mačkom koji ne napušta grob ‘muftije’, poslije je Usame izjavio ‘kako sumnja da mu je otac otrovan’, sazivao je konferencije za štampu i pojašnjavao kako ima nalaze dviju ‘nezavisnih laboratorija’ koje potvrđuju da je Muamer otrovan, onda je došla svađa sa rodbinom, posebno sa dugom ženom umrlog oko funkcija i zgrada, poslije 6 mjeseci je preko srbijanskih vlasti izdejstvovao ekshumaciju tijela i sahranu ali ne natrag u Tutuin već ‘u haremu džamije u Novom Pazaru’. Uz obrazloženje da je ‘muftija to zaslužio’. Tom prilikom je bez ikakvog stida objavio sliku umrlog od novembra 2021. poturajući je kao sliku poslije ekshumacije, na kojoj se ‘muftija’ smiješi ‘jer je šehid’ dok umire a sin pojašnjava. Koja gromada, isti takav je bio i kad je ukopan, kao da svako ne zna kako izgleda mrtvac nakon šest mjeseci u zemlji ..

Nalazi obdukcije su zvanično potvrdili prirodnu smrt Muamera Zukorlića ali Usame je još ‘zadržao rezervu’, čekao je nalaze laboratorija ‘izvana’. Nakon što su medijski taslačili o naknadno ‘pronađenoj trećoj ženi’ umrlog koja se slika kako klanja u sakou od 10.000 dolara i teme oko imovine i funkcija, evo Usame sa valjda zadnjom bezobraštinom.

Stigli nalazi, otac nije otrovan, veli, porodica može odahnuti. Stvarno, a kad će mo mi odahnuti? Od umrlog oca fanatika i od njegove ogromne imovine zbog koje se u familiji svađaju k’o poslednje fukare, kad će mo odahnuti od sina Usame, ima li za nas nade? Nema, jer čim je Usama ‘u talu’ sa Vučićem, biće još ovih medijskih poslastica.

Jučer je na ‘presici’ potvrdio konačno da je on čupao tajno dlake sa brade umrlog oca i da ih je slao na ‘vještačenje u Tursku (a gdje bi drugo, ‘kud svi Turci tu i mali … Usame’), dok je secirane uzorke organa (srce, jetru, bubrege…) ekshumiranog ćaće slao čak i u Ljubljanu i u Sarajevo. Majke mi, ovakva budala je mogla i mrtvom ocu i krv uzimati, možda i jeste. Turske laboratorije (Institut za sudsku medicinu pri Ministarstvu pravde Republike Turske, Dr. Ersan Akom te Laboratoriji za klinička ispitivanja Šišli u Istanbulu, Dr. Rahmi Četin) potvrdile su da umrli Zukorlić nije otrovan hranom već da je umro prirodnom srmću a to su potvrdi poslije exhumacije i vještačenja organa umrlog i ljekari iz Sarajeva i vještaci iz Slovenije. Koje vještake je, napominjemo platio Usame. Prije toga, prirodnu smrt su potvrdili i vještaci Srbije.

Već smo jednom ustvrdili da je sva ova medijska blamaža iz mozga sina umrlog izmišljena samo da bi se njegov otac prebacio iz Tutina u Novi Pazar u ‘harem’ džamije. Jer, u toj popizdini gdje su ga ukopali osim sirotog mačka za godinu dana niko neće čuti za njega a Zukorlići oboljevaju ako su nepoznati. Stoga se ‘dogovor porodice’ morao promijeniti. Ne bi iznenadilo da otvore i Muzej i da u njemi osvane dlaka sa brade ‘Muftije kao dlaka Pejgambera, ili bilo šta od njegove odjeće, ništa od ove familije ne može više iznenaditi. Kao što nas ne može ništa iznenaditi ni iz iz političkog miljea Srbije, posebno iz Sandžaka. Čak ni to ako za mjesec dana saznamo kako je Usame postao ministar u vladi Srbije.

Kao i Usame i četnički vojvoda Vojislav Šešelj je tvrdio isto, da je muftija otrovan. Ko zna, možda je ovom debilu Šešelj i pomagao oko tajnog uzimanja uzoraka, dijelova tijela, brade i noktiju te zanoktica leša. Ima on iskustva. Kako god, Usame Zukorlić definitvno nije samo običan ‘komad budale’. On je, a ne posmrtni ostaci njegovog oca, ‘zreo za vještačenje. I za krivični progon. I to ne tajno već javno, što javnije to bolje.

photo : Usame Zukorlić (drugi s desna na slici) na konferenciji za štampu 29.07.2022, arhiv