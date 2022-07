Puca raspuknuta koalicija vlasti ‘trojke’ u Kantonu Sarajevo : Islamska Zajednica BiH ruši načelnika Srđana Mandića preko stranke ‘Narod i Pravda’ i uvodi šerijatsko stvarno pravo u sudsku praksu u opštini Centar Sarajevo, kao u Tuzli u predmetu protiv kompanije ‘Bingo’

* Ovih dana se polako ali sistematski razvija trakavica razbijanja odavno napuknute vlasti tzv ‘trojke’ u Kantonu Sarajevo, jedna od prvih žrtvi tog procesa bi mogao biti Srđan Mandić, načelnik Opštine Centar , inače kandidat na toj funkciji ispred ‘Naše stranke’. Pretpostavlja se da se neće prije isteka mandata ići sa postupkom njegovog razriješenja jer je to komplicirano i teško izvodivo u konstelaciji odnosa političkih partija u ovoj Opštini ali će se zato ići na opstruiranje odluka načelnika i rada opštinskog vijeća. Da se dokaže da je načelnik nesposoban i bahat i da ne radi u skladu sa zakonom, kako ne bi ponovio mandat.

Džaba što je Manidć ‘zlatni ljiljan’, džaba što se udvarao donacijama Emiru Suljagiću direktoru groblja u Potočarima (novo auto za direktora, plus 10.000 KMa za fasadu njegovih ‘bijelih dvora’, upravne zgrade), Mandić je ‘sjeo na žulj’ Islamskoj Zajednici BiH i njihovoj halapljivoj i gramzivoj hobotnici zvanoj ‘vakufi’ a što je dobro došlo Dini Konakoviću da ‘krene u akciju’. Iako će iz stranke ‘Narod i pravda’ reći da su nesporazumi nastali zato jer je načelnik bezobziran, ne zna raditi i ne prati zakone, inertan je, te da mu sve odluke donosi iz sjenke izvjesni Ćamil Osmanagić Cuco kojeg je načelnik kao mnoge druge tu zaposlio ‘preko reda’ (kao da ovako ne zapošljavaju svi, i Dino Konaković također) i mimo propisa, pravi razlog je prodaja zgrade u kojoj se nalazi ambasada Austrije u Ulici Džidžikovac 7.

Ovu zgradu koja se u zemljišnim knjigama vodi u vlasništvu Opštine željela je odkupiti Austrija za potrebe ambasade da ne plaća zakupninu, postupak prodaje (budući da naša bh vlast obožava samo prodavati, ništa graditi i sticati) pokrenuo je još prethodni načelnik Nedžad Ajnadžić ali je predmet zaustavio kad se Islamska zajednica ‘umiješala’ u postupak. Načelnik Mandić je nakon odluke vijeća da se prodaja obavi neposrednom pogodbom (daj koliko se dogovorimo) nastavio postupak te sa ambasadom sačinio i notarski ugovor i sve pripremio za potpis a onda je ‘najednom’ krenula medijska hajka.

** Islamska Zajednica BiH se suprostavlja prodaji tvrdeći da i ona mora učestvovati u postupku budući da ‘ima pravni interes’ jer ima ‘mukatu’ upisanu u zemljišne knjige na ovu parcelu gdje se nalazi zgrada, zatražila je da joj se isplati zemljište ili da joj se dadne odgovarajuća nekretnina na pravom mjestu u Sarajevu u zamjenu. Austrija je zbunjena i ne može da vjeruje da se kod nas ne zna šta je starije, ‘koka ili jaje’, da li su na snazi građanski državni propisi ili šerijatski, postoji velika mogućnost da odustane od svega, u međuvremenu na Mandića kreće ‘napad’ iz svih oružja i oruđa. Jača ‘mukata’ od Srbina zlatnog ljiljana a Reis sa pohlepnim očima i džepovima osjetio ‘mast’ i lovu (na bosanskom : zinula guza) , ‘usjekao’ negdje u samom centru dobru priliku ‘atraktivnog prostora’ kako su sami rekli, za poslovni objekat pa ‘nabija cijenu’. U medijskom linču Mandića prednjače ‘Saff’ i ‘Stav’ vehabijska i tursko-bošnjačka glasila kojima bi i da nije ove prodaje Srbin bio dobra medijska meta u čemu Konaković nije ‘daleko od njih’, pa su tako reakciju Mandića da će zgradu prodati ‘ali da Islamska Zajednica neće biti oštećena’ prokomentarisali ovako. ‘Jašta, kao kad je dao izjavu o osvajanju Sarajeva’. Podsjećamo, kad je aprila 2021. za načelnicu Sarajeva imenovana Benjamina Karić Mandić je čestitku uputio ovako. ‘Čestitam našoj gradonačelnici, Sarajevo ponovo slobodan grad‘. Čestitka je proglašena ‘sramotnom i skandaloznom’ jer je Sarajevo oslobođeno od SDA a zna se čija je SDA.

*** No da se vratimo ‘spornoj’ prodaji i Mandiću. Zgrada koja je predmet prodaje je u Katastru i ZK (Gruntovnici) upisana na Opštinu, međutim u zemljišni knjigama u C- listu nađena je predbilježba izvjesne ‘hipoteke’ iz vremena Otomanskog Carstva zvana ‘mukata’. Austro-Ugarska koja je preuredila zemljišne knjige nije priznavala ove pravne postulate vjerskih ustanova i u mnogim gradovima i mjestima to je izbrisano još u vrijeme Austro-Ugraske, u nekima je takva zabilježba ostala. Kako BiH nije izvršila proces restitucije (jedna je od dvije države u Evropi koja nije donijela zakon o povratu oduzete imovine iz ranijih sistema) te kako vjerske zajednice u BiH smatraju da su time oštećene jer su im partizani i komunisti oduzeli dosta imovine nacionalizacijom (procjenjuje se da bi restitucijom država trebala isplatiti ili vratiti imovine blizu 58 milijardi KMa), Islamska Zajednica se u svakom procesu prodaje ‘atraktivnijeg zemljišta’ ili zgrade u centru grada ‘uključuje’ sa pozivom na ovo ‘založno osmansko pravo’, ako nađe ikakav trag o tome u zemljišnim knjigama. Državnim ili svojim šerijatskim, koje također vodi i njeguje.

‘Mukata’ je kažu šerijatski stručnjaci posebna vrsta ‘zakupa’ vakufskih (doniranih zajednici) zemljišta na neograničeno vrijeme. Po njima, onaj ko na tom zemljištu izgradi objekat jeste njegov vlasnik ali ima obavezu da trajno isplaćuje godišnju zakupninu ‘mukatu’ vakufu. Uspostavom zemljišnih knjiga u BiH u perioduod 1886 do 1910 te donošenjam Zakona o nacionalizaciji FNRJ od 1958 izbrisane su ove ‘mukate’ i izbrisane njihove pravne transformacije. Međutim, u nekim Gruntovnicama je još toga ostalo neizbrisano a osim toga Islamska zajednica vodi i čuva i svoje posebne knjige i prema njima se ‘ravna’. Ako bi dosljedno pratili ‘mukate’ Reisa ili ‘mukate’ drugih vjerskih zajednica onda bi vjerovatno sve trgove i sve glavne zgrade u svim centrima pripale vjerskim ustanovama. Možda i brda i rijeke, parkovi i sve ostalo što svaki grad ili mjesto ima.

Na to ‘šicaju’ ahmedije i ostale religije, i njih je lako razumjeti : njima nikad dosta love i bogatstva. Međutim provesti denacionalizaciju kod nas nije jednostavan posao. Jer, oduzimanje imovine se vršilo i od osoba koje su radile protiv sistema, dakle protiv države, pa bi tim došlo i do rehabilitacije i takvih osoba i njihovih potomaka. Nadalje, imovina je oduzeta i uglavnom data na raspolaganje državi a vjerske zajednice bi imovinu koju su dobile uzimale samo za sebe, kao da država nije njihova.

Ono najvažnije, uvođenje ovih ‘mukata’ u pravni sistem BiH dovodi do sukoba sa stvarnim obligacionim pravima koja su na snazi, jer sudbinu zgrade obično prati sudbna zemljišta. Tu su rokovi koji se mjere u stotinu prošlih godina, osim toga ne može zgrada lebdjeti u zraku. Također, utvrđivanje izosa ‘mukate’ je za Sud nemoguć posao, ko će pronaći pravu vrijednost te ‘zakupnine’ od prije stotinu godina.

Islamska Zajednica BiH međutim ne miruje, aktivno radi na povratu i uspostavljanju šerijatskih sudova koji su posebno bili osnivani za zaštitu vakufa i ove imovine. Silni islamski stručnjaci se bave tim problemima i to nije sporno, sporno je nešto drugo.

**** Problem je zašto bh pravosuđe po prijedlogu vjerskih zajednica uvodi u postupke i sadašnje propise ove odbačene, nevažeće i zastarjele postulate čime zapravo na indirektan način uvodi u naš pravni sistem šerijatsko pravo? I predstavnicima IZ dopušta uključivanje u postupak iako BiH nema Zakon o restituciji i iako su ove zabilješke osim u nekim knjigama i posebnim zemljišnim knigama koje vodi Islamska Zajednica zapravo prijašnjim zakonima izbrisane? Miješanje IZ u Sarajevu u slučaju prodaje zgrade austrijske ambasade nije i neće biti usamljen slučaj ako se ovakva pravna i sudska praksa nastavi. A nastaviće se. U Tuzli imamo sličan predmet a biće ih još.

Kada je kompanija ‘Bingo’ na ‘atraktivnom placu’ koji je kupljen od Opštine i druge kompanije dobio građevinsku dozvolu i urbanističku saglasnost te kad su mašine počele sa radom, ‘umiješala’ se IZ sa svojom ‘mukatom’ od nekakvog Turali-bega i hoće lovu ili drugu sličnu lokaciju. Opštinski i Kantonalni Sud su odbili zahtjev IZ ali je Ustavni Sud sve vratio na početak i faktički priznao zahtjev Islamske Zajednice i njihovu ‘mukatu’, naložio je novi postupak. ‘Bingo’ je nastavio sa gradnjom a IZ je uputila zahtjev sa kojim traži da se radovi zaustave.

Pedeset, sto i više godina IZ nije nikad i nigdje spominjala ‘mukatu’ a sad poteže papir Turali-bega.

Otužno je da Sud građanske i sekularne države BiH kakvom je predstavljaju i vlast i propisi, uvodi na velika vrata religijske propise i dokumenta koja praksa može biti pogubna i postati veliki problem.

Naime, nema grada, sela ili mjesta gdje IZ nije u stanju iskopati svoj ‘vlasnički’ list i grunt, ili ostatke džamije i vakufa, valjda svi znamo šta je petsto ili šesto godina vladanja Osmanskog Carstva ovom državom moglo i jeste izrodilo. A njihova direkcija koja barata stotinama miliona KMa uz grupu dobro plaćenih advokata razrađuje sisteme vođenja postupaka i ‘miješanje’ u postupke.

Samo ako im se lokacija dopadne.

photo : Zgrada austrijske ambasade u Sarajevu koja je otvorila sukob između Islamske Zajednice BiH i zlatnog ljiljana načelnika Opštine Centar Srđana Mandića te sukob u tzv vlasti ‘trojke’ u Kantonu Sarajevo. Na manjoj slici načelnik Strđan Mandić, arhiv