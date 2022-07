piše : Srđan Puhalo, Frontal. ba

Vođa tima: Selam draga braćo, okupili smo se ovdje da razmotrimo prijedlog Glavnog odbora SDA i napravimo prvog bošnjačkog robota, koji će zamijeniti sve one Bošnjake koje smo rastjerali od kraja rata do danas. Napraviti robota nije problem, ali kako napraviti robota koji će biti slika i prilika prosječnog Bošnjaka je znatno teže. Sasvim je jasno da ovo nije posao samo za robotičare, programere, elektrotehničare, zato su danas sa nama i predstavnici Islamske zajednice, nekoliko akademija nauka, stranke SDA, novinar magazina STAV i naših nevladinih organizacija. Osnovno pitanje je kakvo treba izgledati taj robot?

Efendija: Što se nas tiče odgovor je jednostavan, nacija bošnjačka, jezik bosanski, vjera islamska, isto kao i za popis 2013. godine.

Novinar STAVA: Slažem se sa uvaženim efendijom, ali je sasvim jasno da to nije dovoljno. Šta danas znači danas biti Bošnjak? To mora biti precizo definisano u softveru. Recimo moramo da posjeduje svijest o tome da smo kao narod preživjeli 11 genocida. Takođe, on treba da ima mogućnost samostalnog učenja, a to znači da može da pravilno razumije poentu svakog teksta Mustafe Drnišlića.

Član Glavnog odbora SDA: Slažem se sa kolegom iz STAV-a i želio bih dodati da taj naš robot mora imati imati program za samouništenje ako prepozna bilo kakvo koketiranje sa lijevicom i liberalizmom. Ne smijemo dozvoliti da nam roboti liče na članove Naroda i pravde ili SBB, a oni sebe smatraju dobrim Bošnjacima.

Član jedne od akademije nauka: Kakav odnos taj robot treba da ima prema Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini?

Novinar STAVA: Ja mislim da je odgovor veoma jednostavan. Postoje pravoslavni i katolički Bosanci, a ako im se to ne sviđa onda su jednostavno ustaše i četnici, a zna se kako treba sa njima.

Vođa tima: Logično, obožavam binarni sistem.

Član jedne od akademije nauka: A šta ćemo sa Bosancima?

Novinar STAVA: Njih trpimo i preziremo, trebaju nam zbog građanske BiH.

Predstavnik NVO: Meni je sve ovo do sada prihvatljivo, ali moramo voditi računa o izdržljivosti materijala i baterije. Halid Genjac nameće kao najbolje rješenje, čovjek je neuništiv, samo ako pristane da ga ispitamo. Kada bi stvorili robota sa takvim performansama, dobili bi neuništivog Čelik insana. Eleon Mask mašta o takvoj bateriji.

Vođa tima: Koliko taj Čelik insan treba da bude pametan?

Efendija: Kao Fadil Novalić, ne treba pretjerivati sa vještačkom inteligencijom, šta ako se jednog trenutka otme kontroli ko Čampara ili Konaković.

Efendija: Elhamdulilah

Član jedne od akademije nauka: A izgled, na koga da liči naš robot?

Novinar STAVA: Ja nemam dilemu, treba da izgleda kao Bakir, koji je sve ovo i inicirao.

Efendija: Potpuno razumijem kolegu iz STAV-a, ali ja mislim da je Bakir, jedan jedini i da ne smijemo da ga multipliciramo. Opet, nova i poboljšana verzija bi morala da se zove Seka, a zna se gdje je mjeto robotica u tradicionalnom društvu. Možda je bolje da uzmemo nekog mlađeg kao model. Neko ko je poznat, mlad, uspješan, muževan, elokventan, urban, konzervativan…

Član jedne od akademije nauka: Jala Brat ili Buba Koreli, njih vole i u Hrvatskoj i u Srbiji?

Efendija: Istina oni su baš takvi, ali nama treba i neko ko je agresivan, beskompromisan, gazija…

Član Glavnog odbora SDA: Znači Zahiragić nema alternativu.

Vođa tima: Poštovana gospodo, hvala nam na pomoći, a mi se bacamo na posao.

Bosna čeka Harisa 2.0 SDA.

*preuzeto bez pitanja sa web portala Frontal.ba.