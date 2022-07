SDA tajkuni preoteli FK ‘Željezničar’ i njegovu imovinu preko mladomuslimana predsjednika AM SDA Sarajevo Kerima Balića, jarana i ‘tajanstvenog’ biznismena iz Amerike Eldina Digišlića.

Na sličan način je neuspio udar na ovo gradsko sportsko društvo i njegovu imovinu pokušao prošle godine ‘tajanstveni biznismen’ iz Londona Samir Cerić ali operacija nije uspjela, Cerić nestao bestragom, tužioci BiH ga istražuju u aferi ‘respiratori’.

&) Čitam i pratim ove slatke predizborne priče i reportaže SDA mafije pa se sve pitam : Bože, kako je svijet mali i kako se mi svi zapravo (pre)poznajemo?.

Ono što ti kaže Bakir Izetbegović ili Reis, ili bilo ko drugi iz njihovog krda, recimo onaj bizon (‘junoša’ molim lijepo, ne junac) Zahiragić, isto će ti reći i svaki hodža u svakom džematu. Ili bilo koji SDA političar ili ‘naš uspješan biznisman’ u Njemačkoj ili Americi, po kriterijumima staromuslimana i mladomuslimanskih ideja. Vidim, poznate i iste face kao ona džihad-bula i spisateljica sa web portala Bošnjaci.net Elmedina Muftić koja ubija, krvari i tarlaha perom i tasturom, vidim je skupa sa Sandžaklijom i službenikom zloglasne muslimanske službe AID, nekakvim hodžicom Harunom Hodžićem iz neke popizdine u Sandžaku (koji je inače i major bh nenadjebive Armije i čest gost iste web sraone čijeg urednika je neki dan posjetila i SDP lepršava Benjamina Karić u New York-u) i čujem kako ‘prebrojavaju’ skupa krvno i oružano sposobne buduće šehide, oružje, mrtvace i invalide, brane Bakira i veličaju njegove nadnaravne sposobnosti očekujući što bliži rat i osamostaljenje u ‘svojoj vjeri i na svojoj zemlji’. Baš onako kako je to zamislio mudrac Alija pred bh rat a u djelo sprovodi njegov sin. U društvu sa njima na čestim ‘konvencijama’ je i Haris Zahiragić kao ‘potomak’ mladomuslimanske tajkunske bošnjačke familije, tu je i onaj što bi (‘tako mi Allaha’) skidao ulicu Josip Broza a ‘metnuo’ Aliju, sin nekavog hodže tajkuna i vlasnika nekoliko benzinskih pumpi Tarik Dautović, a svi govore kao ‘Hižaslav’ Cerić ili Reis Kavazović, samo im se rečenice razlikuju po nepismenosti ili pismenosti, po sadržaju ni malo.

&) Prije neki dan izvjesni mladac, predsjednik Asocijacije mladih SDA u Sarajevu Kerim Balić na tribini Bakirovoj u Travniku održao je sličan takav govor koji se ‘mora pogledati’, tako ga je najavio i nakačio na svoj ‘fejs’ onaj’ čakijaš Haris Zahiragić, imbecil talibanski koji bezobrazno uređuje umjesto policije i zakona po Sarajevu i ulicama šehera generalno. Ne bih ni ušao na profil ovog SDA napumpanog drkadžije koji još nije naletio na dasu koji će ga naučiti pameti i bontonu, samo je pitanje dana kad će se to desiti jer ga politika i vlast štite a on uzeo ‘furseta’ bez obzira što grmalj već sad ima državnu zaštitničku pratnju, da nije bio ‘linkovan’ sa onim vehabijom Nihadom Aličkovićem iz opskurne a opasne udruge ‘antiDayton’ (Vidi što je svijet mali, svi se poznajemo i svi ‘budni i oprezni’ na istom zadatku. Čak se isto i potpisujemo; tribina u Travniku je pod motom ‘Za domovinu se valja boriti’, kod vehabije Nihada Aličkovića pred proteste ispred OHRa piše na web stranici ‘za domovinu treba poginuti’.) koji vazda vršlja po ulicama i zakuhava po nalogu ‘šefa’ i partije.

I poslušam, ima se šta čuti. Klasičan izdanak SDA mladeži i prdeži Kerim mladomusliman hvali Aliju, SDA i Bakira koji sa facom Ćaće mudraca sjedi u prvom redu sa nabačenim sakoom i sprčenom facom i zadovoljno klima glavom dok rulja uzbuđeno aplaudira na svaki pomen Bakira, Ćaće i domovine. Rulja posebno svršava na ono ‘mi smo’, ‘mi ćemo’, mi nedamo i branit će mo krvlju ..’

Mene je posebno dojmilo (kao kad sam davno prvi put išao na Mojmilo) kad je rekao ‘meni stranka ne treba’, ja imam sve, ja sam suvlasnik četiri uspješne kompanije koje posluju sa inostranstvom, ja zapošljavam preko 70 mladih i sposobnih Bošnjaka i ja sam dokaz da se u BiH može živjeti i opstati ako pratiš SDA i Bakira… ‘

Aww, so sweet’ ili što bi rekao ‘Hižaslav’ slatko k’o bošnjačko slatko od behara i ružinih latica, ne može slađe. I perfektno tačno : u BiH ako pratiš Bakira i SDA nećeš nikad saznati gdje ti je granica. Na nebu ili u utrobi zemlje. Ali, to je opet kontradikcija: bez SDA ne možeš ga ‘pratiti’.

&) No, dobro, izbori su, izborna je i sve to, mislim, ali kad sam pokušao naći išta o kompanijama ovog mladomuslimančića i dase da ga pohvalim – nema ništa. Iako internet čuva i drži sve. U govoru je rekao da ima četiri firme a da je samo u jednoj 70 zaposlenih. Što znači u ostalima nije niko uposlen… Ni on lično. Tragajući dalje o njegovim firmama i njegovom uspjehu u biznisu ništa ne saznajem ali zato saznajem u čemu je tajna njegovog uspjeha. U laži i u zagrljaju sa strankom. Odustajem od traženja podataka o kompanijama u registru Suda, uzaludan posao.

Mladac je slagao čim se uhvatio mikrofona. Kaže da mu SDA stranka ne treba a predsjedava sa asocijacijom mladih u Kantonu Sarajevo. Osim toga 2020. na lokalnim izborima na rednom broju 19 za poslanika u skupštinu opštine Novo Sarajevo je ime ovog budućeg sisača državne sise i zelenog lažljivog termita. Ima toga još ali za početak dovoljno.

Kao što rekosmo o kompanijam o kojima vazi nema ni slova na internetu ali zato o njegovom biznisu ima. Iako ne sumnjam da će obzirom na ovakav politički angažman imati i uspjeha.

Tako, vidi slučajnosti, nađosmo Kerima u novoformiranom Upravnom Odboru FK ‘Željezničar’ Sarajevo. Čisto onako, vjerujem da ovaj zadatak obavlja iz ljubavi i patriotizma prema SAD stranci i domovini. Jer tako isto se naplaćuju patriotizam u svakom Upravnom odboru, što bi on bio izuzetak. Iako je genije, toliko funkcija je nagurao a tako mlad (1995), plus o ratu u BiH sve zna a rođen poslije rata, i to je jedna od naravnih osobina budućih mladih muslimana.

&) Kao što znamo ovaj FK u Sarajevu dugo vremena ‘kuburi’ sa finansijskim i drugim problemima i već je bilo neuspješnih pokušaja da se to razriješi. Prije par godina je tako u medijima najavljivan spas uz pomoć ‘tajanstvenog biznismana’ iz Londona Cerić Samira koji se ‘sam ponudio’ da pomogne, a u ‘igru’ je upao preko načelnika Abdulaha Skake. Koji je obećao organizovati Skaki i utrku ‘Formula 1’ u Sarajevu ali naravno propalo, u ‘aferi respiratori’ Samir je frcio i nestao bez traga. Bh tužitelji ga ‘istražuju’ uz Fadila Novalića ali nema od toga ništa kao što neće biti ni od Fadilovog sudovanja ništa osim troškova postupka koje će pokriti država.

U medijima je jedino procirila tanana vijest da je Cerić (prezime je fino ali u startu brate asocira na sumnju jer ga nosi koruptivna i kriminogena ahmedija Mustafa Cerić) planirao zgrabiti od ‘Željezničara’ pomoćno igralište i uknjižiti ga na sebe, to je bila cijena njegove ‘pomoći’. Rasprodaja a ne ulaganje. Niko iz FK ‘Željo’ nije se ni potrudio da pojasni kako je i zašto naprasno sa mjesta predsjednika kluba nestao ‘biznisman’ iz Londona nakon samo šest mjeseci stolovanja. Naravno, niko nije ni prije njegovog angažmana ništa provjeravao o njegovim poslovnim uspjesima a tvrdii su da je uspješan. Da jeste, našli bi na interetu da ga i u Londoni istražuju i ganjaju.

No, po svoj prilici sudbina FK ‘Željezničar’ se nastavlja. I skoro na isti način. SDA ne popušta i guta ovaj državni i narodni dragulj iz Sarajeva koji iako pod dugovima vrijedi istorije i grada i države.

Mladi Balić Kerim sa novom upravom SDA činovnika i službenika (Jusuf Tanović, Ilijas Kovačević, Kerim Balić, Mirza Bašinac, Bakir Sadović, Fuad Zukić i Seudin Novalić) našli su kao i Skaka novog i opet ‘tajanstvenog biznismana’ (nama je suđeno da pravimo poslove samo sa tajanstvenima) ovog puta iz Amerike i zove se Eldin Digišlić. Navodno bankar koji ima transportnu kompaniju u USA ‘ShipEX’ i koji u Americi zarađuje stotine miliona. Da li su na pravi način provjerili bonitet ovog tajkuna i njegove firme to ne znam ali znajući kako mafija radi u BiH nije isključeno da je bilo dovoljno zaviriti na web stranicu kompanije i uzviknuti : evo milionera.

Interesantno, i ovaj kao i Cerić ranije hoće da ‘pomogne’, svi ‘tajanstveni biznismani’ su isti. Međutim, Digišlić za razliku od ‘patriotskog’ Cerića u svemu vidi ‘profit na svakom ćošku’. Da bi to ostvario mora imati ‘ćošak’ a našao ga je u pomoćnom igralištu FK ‘Željo’, na kojeg su svi navalili kao osovi. Ovo igralište koje služi za treninge je kažu šture vijesti već ‘mahnuto’ i dato u vlasništvo ovom super biznismanu a on će u zamjenu za to platiti ‘neke dugove’, detalja nema jer je sa njegovim predstavnikom (pazi ovo majke ti) potpisan ‘ugovor o šutnji i neodavanju nikakvih vijesti’, kao da se radi o NASA programu a ne rasprodaji državne i narodne imovine u BiH.

Tu će, kažu vijesti američko-bošnjački tajkun praviti stambeno-poslovnu zgradu. Ono što je tražio Cerić iz Londona a stari odbor odbio, tražio je i novi biznismen iz USA a novi odbor odobrio. Pa će onda u buduće, igrači za treninge ili podmladak ići trenirati u iznajmljene nečije druge prostore i terene, pored svojih kojih neće biti.

Kontam, i ja bih tako pomogao ali nisam u SDA pa ne mogu. Ovi tako pomažu i uspijevaju.

Ovaj dogovor se treba realizovati potpisivanjem ugovora idućeg mjeseca i ako se to desi, a desiće se jer SDA tajkuni su stavili šapu naovo zemljište, onda se zna ko je u ovoj priči Digišlić a ko ‘popušlić’.

Jer, Digišlić je već u BiH suvlasnik nekoliko biznisa među kojima su ‘Residence In’ by Marriott na Čobaniji u Sarajevu, ‘Tarčin Forest Resort’ i brojni drugi, pa je moguće da uskoro pored stadiona nikne još koji hotel ili kockarnica.

A tako mu, tom Digišliću, dobro ide posao u Americi?!

photo : gore sa jedne od čestih sesija SDA mladeži, drugi slijeva je Balić Kerim predsjednik AM SDA Sarajevo, Haris Zahiragić je u sredini sa svojim ‘na gotovs pameti’ stavom, dolje – bošnjački biznisman iz USA Digišlić Eldin, arhiv