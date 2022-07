Bakir i Željko kao u svakom sexu : nikad ne priznaj da si kriv

I to smo dočekali. Tvrdnje kako je nenametnute izmjene Izbornog zakona Visoki bh predstavnik Christian Schmidt htio pretočiti u zakon iz razloga jer je te izmjene dogovorio Bakir Izetbegović ispred SDA partije sa Draganom Čovićem ispred HDZa 17. juna 2020. godine u Mostaru (sa prošlo sijelo) da bi se održali nakon 12 godina izbori, konačno dobivaju svoje javne potvrde u medijima. Objavljen je jedan od tri potpisana sporazuma prijedloga Izmjene Izbornog zakona BiH (ovo su potpisani dokumenti u Mostaru : Politički sporazum o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Izmjene izbornog zakona BiH Model B-1, Politički sporazum za grad Mostar te Statut Mostara, prijedlog) kojeg su kao i ostale potpisali i Čović i Izetbegović u prisustvu međunarodnih predstavnika u BiH : Valentin Inzko, američki ambasador Eric Nelson, britanski ambasador u BiH Matthew Field i prvi čovjek Delegacije EU u BiH Johann Sattler.

Podsjećamo, glavni ‘kamen spoticanja’ je u ovim pregovorima u BiH oko izmjene izbornog zakona bio ‘legitimni i konstitutivni’ princip predstavnika tri naroda u BiH kojeg je tražio Čović kako bi se izbjeglo da Hrvate u vlasti BiH biraju Bošnjaci kao Željka Komšića u Predsjedništvo jer tako stoji u Ustavu BiH i Daytonskom Sporazumu, drugi je ­’građanski’ kojeg u natakanju sa Čovićem zastupa Komšić boreći se po treći put za istu fotelju gdje ga biraju Bošnjaci a podržava Izetbegović. Pregovori su vođeni više od devet mjeseci i u njima su učestvovali i strani bh ambasadori, američki izaslanici i izaslanici EU, no propali su konačno januara ove godine u Neumu budući da se Komšiću i SDA partiji koji su odbili daljnje pregovore pridružio i SDP na čelu sa Nikšićem ‘kako bi se odbranila država’. Uz medijsko etiketiranje izdajnikom svakog ko bi izjavio da Hrvati trebaju sami sebi birati predstavnike u vlasti, među prvima Fahrudina Radončića i Elmedina Konakovića koji su bili za nastavak razgovora.

Izebegović je na česta pitanja da kaže da li je pristao i potpisao tako nešto lagao smireno i otvorenih očiju kao i uvijek pozivajući se na čuvanje domovine i patriotizam uz tvrdnju da tako nešto nikad ne bi potpisao jer bi to bila izdaja, a on ‘izdati ne zna’.

Da li Bakir zna i za onu narodnu ‘ko izda taj je pizda’ ne znam ali da onaj ko laže hoće i da izda u to sam siguran. Kao što sam siguran da Bakir zna izdati i da je opet izdao, dokazi potvrđuju, dokumenta svjedoče. Njegovu laž je beskrupulozno branio i njegov koalicioni partner Željko Komšić sijući mržnju i svađu na sve uokolo i na svakog ko bi pristao na išta drugo osim njegove ‘građanske’ koncepcije, braneći Bakirovu laž kako je za spas BiH ‘građanski’ princip jedino rješenje.

Dokument kojeg ovdje donosimo potvrđuje naše analize od ranije iz ove oblasti i demantira oba konstitutivna i legitimna lažova i poprilično se podudara sa nenametnutim prijedlogom izmjena Izbornog zakona kojeg je bio pripremio Christian Schmidt pa pod pritiskom bh političarenja i zloupotrebe demokratije odustao. Obratite pažnju na tačku 2 potpisanog dokumenta koja govori da će stranke potpisnice pristupiti implementaciji sporazuma kako bi se ispoštovalo legitmimno i konstitutivno političko predstavljanje naroda. Ni govora o Komšićevoj i Bakirovoj ‘građanštini’ zbog koje su raju digli na ustanak i na cestu protiv Visokog bh predstavnika kao da o dokumentu nisu nikad čuli.

Logično. Zlatno pravilo kurvarluka i preljube glasi : ne priznaj ženi čak i kad postoje sigurni dokazi.

photo screen : politički Sporazum o izmjeni Izbornog zakona BiH kojeg su potpisali Izetbegović Bakir i Dragan Čović u Mostaru 17. juna 2020. godine, arhiv