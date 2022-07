Pojeftinila presuda međunarodnog Suda ‘Sejdić–Finci’ zbog Derve Sejdića svježe nade SDPa, ‘na klizanoj’ je i komplet partija ras(prodatog) i izgubljenog Nermina Nikšića. Krkanluk, šenlučenje, zveckanje oružjem i silom i primitivizmom rulje neviđenih razmjera u glavnom bh gradu oživjelo staru čežnju–bošnjački entitet, nekadašnji Visoki bh predstavnik Schmidt se pretvorio u Niskog izvršioca želja mafije u vlasti …

* Sasvim je (bio) u pravu DF nacionalistički jastreb Emir Suljagić, inače direktor najpoznatijeg groblja u BiH kada je prije nekoliko dana gazijski uzvikivao da Visoki bh predstavnik ‘nema muda’ i da neće ni po koju cijenu dozvoliti da međunarodna zajednica oličena u liku i djelu ovog ‘Švabe’ nametne Izborni zakon koji se sedmicu dana najavljivao u bh medijima. Pa dodao opis Christiana, da ga odmah prepoznaš : ‘prdimahovina’.

Danas je Christian Schmidt dokazao da nema jajca ni koliko za obični bh ‘činbur’. Nakon sedmicu dana sakrivanja i prijetnji konačno je potvrdio da je u BiH zaista samo turista, koju titulu mu je namijenio odmah po izboru na ovu prestižnu i zahtjevnu funkciju Milorad Dodik. I što se tiče njegovog ‘nameta’ i ‘selameta’ može komotno da svoje ‘Bonske ovlasti’ ponovo vrati tamo gdje ih je i držao, u sakrivenu ladicu, daleko od svačijih (svojih posebno) pogleda. Njegov autoritet je pokopala bh mafija u vlasti oličena u političkim partijama skupa sa beskorisnom masom rulje na ulici i komotno može da se ‘slika’, štagod da u buduće donese, nametne ili naredi, biće to samo tonjenje u blato i glib još više, efekta vidjeti neće. Podsjećamo, skoro sedmicu dana se po medijima valjao ‘papir’ Izmjena izbornog zakona kojeg je Visoki bh predstavnik trebao nametnuti budući da su svi mogući pregovori uz njegovu pomoć i pomoć silnih EU i američkih izaslanika propali definitivno januara ove godine od Bruxelles-a do Neuma i Sarajeva i Mostara. Document koji je procurio u javnost preko ‘Osmice’ i Avdić Avde je predlagao izmjene izbornog zakona kako one tehničke prirode tako i one zakonodavne u izboru članova bh Paralemnta, bošnjačka vlastela ga je u startu sasjekla pojašnjenjem kako će od Bosne napraviti Palestinu, kako se uvodi aparthejd, kako dijeli državu, kako u BiH Ustav ‘uvodi’ Čovića i Dodika, dakle Srbe i Hrvate, kako su Bošnjaci izjednačeni sa Židovima, kako će nestati Bošnjaci…

Pvi se osjetio ugroženim bošnjački član bh Predsjedništva gazija Komšić Željko pa je u startu najavio ‘borbu svim sredstvima’, budući da mu dokument izbija iz ruku njegovu kartu izbora u bh Predsjedništvo preko Bošnjaka ali to je objašnjeno ‘brigom’ za Hrvate u Bihaću ili Goraždu te za Srbe u Sarajevu, uz njega kao istinski partneri stali su Bakir Izetbegović i SDA mafija, za divno čudo opštoj histeriji i bezobraštini nezapamćenoj još u istoriji BiH njima su se pridružili SDP, pa Narod i Pravda, pa onda svi ostali. Uključujući nezaobilaznu Prvu Ahmediju U Bošnjaka. Kompletna bh politička oligarhija i sve političke partije.

** Proteste i izlazak na ulicu pozvao je formalno novi član partije Dervo Sejdić u ime i i ispred SDP a onda se protestima pridružila kompletna bh vlast i ulična rulja od ‘naroda’, ‘boraca’ i SDA batinaša, SDP se više nije ni primjećivala. Čak više, vele, htjeli su da mlate Vojina Mijatovića a samo tako se družio čitavo ljeto sa SDA mufljuzima po dijaspori.

Neka visi Visoki ‘pedro’. Mediji, posebno Avdo Avdić kojeg su slijedili skoro svi ostali i printani i internet proizvođači vijesti rigali su vatru uz plaćene botove po internetu i TV rajcajući i pozivajući raju na ulicu pa je tako od heroja i spasioca u dva dana Visoki bh predstavnik postao ‘nacista’, ‘potomak Hitlera’, njemački političar koji je imao aferu sa pesticidima, zaprašivao i trovao ljude u Njemačkoj, čovjek kojeg treba ne protjerati već likvidirati. Ili uhapsiti.

Prvi dan protesta je bio jedan od najružnijih dana u istoriji BiH iako taj dan većina predsjednika političkih partija već oglašava ‘istorijskim’ budući da je pokazao svu svježinu, demokratiju i ljepotu bh politike. Kao ujalovljeni konji stizali su ‘vođe’ i ‘lideri’ paradno sa svojim tjelohraniteljima ispred zgrade OHRa, u bijelim košuljama i sa pratiociam naoružanim zastavama ratne ArBiH, Bakir je još i svoju ‘trebu’ umotao u državnu zastavu iako su ratne dominirale ulicama Sarajeva, vikalo se pred kamerama, otimalo se za mikorofon, SDA radikalne grupice su raspoređivale svoje govornike dok je rulja aplaudirala svojim dželatima političarima tražeći da se pojavi Visoki bh predstavnik.

Jad i bijeda i od naroda i od politike. Posebno od naroda. Ovakav opijen morbidnošću i zatucan narod zaista ne treba žaliti niti respektovati, ne treba mu ni pomagati nit imati empatije prema njemu. Umjesto da protestvuje zbog svojih muka protiv korupcionaša i kriminalaca i problema, narod je spašavao vlast i gulikože. Iako se rulji serviralo kako će se ovim Izmjenama država podijeliti i kako će se u ustav ‘uvesti’ Srbi i Hrvati, rulja je progutala mamac kao da ne zna da su i Srbi i Hrvati ‘uvedeni‘ u vlast i da skupa sa SDA vladaju državom već tri decenije i nesvjesni da Visoki predstavnik ovim izmjenama samo želi da se ispoštuje ono što su Bakir i Čović dogovorili u Mostaru juna 2020. godine. A što Bakir neće da ispuni. Jok, protesti su se sveli na spašavanje Komšića i Izetbegovića koji bi na ovaj način morao konačno priznati da je od juna 2020 do danas lagao kao i uvijek, dok je Komšić pored svih dosadašnjih ‘neprijatelja’ Bosne udario i na Amerikance. Do prije neki dan smo bili ‘partneri’ i ‘suradnici’, od danas vidimo ‘ko su naši neprijatelji’. Budući da su podržali Schmidt-a. Vjerovali ili ne, na ovim nazovi demonstracijama naroda a u stvari paradi sile i bezobrazluka bošnjačkog dijela vlasti mogao se vidjeti i plakat koji prijeti Americi. Ako se usvoje izmjene Bošnjaci u Americi će glasati za GOP, za Republikance. Pa će te vi ‘Ameri’ onda vidjeti koliko su ‘Bošnje’ moćne i snažne, ej! Bošnjaka sve skupa sa Bosancima, Srbima i Hrvatima ima u USA 150.000 a Amerikanaca nešto više od 300 miliona, tek toliko o moći i snazi ‘sile nebeske’.

*** Kao što smo vidjeli, Visoki predstavnik je ustuknuo i ‘nametnuo’ neke kozmetičke izmjene koje će uredovati CIK i ponovo naredio da se ‘naši’ dogovore. Čak je vele i lupao po stolu dok ih je ‘sakupio’ u krnjem sastavu: SDA, HDZ i još neke sile su tamo poslale svoje zamjenike, znale su unaprijed da će se njihovi prijedlozi uvažiti. Po ulicama Sarajeva se još ‘protestvuje’ a zapravo se prosipa seljakluk, balinluk i kičeraj. I slavi se, iako je pobjeda samo prividno uzeta i osvojena. Što bi se reklo bitka je tu ali ne i rat. Poslije izbora, isti problemi čekaju državu i njenu koruptivnu vlast, jer vlast se neće moći implementirati nikako bez ovih izmjena, blokade će tek uslijediti. No, tada će već bit kasno za Visokog, on je pao jučer u Sarajevu i pretvorio se umjesto u zaprašivača korova i gamadi pesticidima u Niskog izvršioca želja vlasti. Pao je i bh narod, raja sa ulice. Koja je do jučer tražila spas od Schmidt-a a danas ga pljuje i cipelari.

No, ono što ovdje posebno para i oči i uši to je ostupak opozicije, posebno SDP partije, koja je konačno pokazala svoje pravo lice : nema nikakve opozicije već su u pitanju samo grupe grabljivica fotelja i državnih plata i benefita. Zagrljaj SDPa sa SDA bulumentom je ovim cirkusom u Sarajevu potvrđen i Nikšić sa svojom multikulturom i jednakošću može samoda se slika. Za ‘Veselu Svesku’. U Neumu je spašavao Bakira, ovdje u Sarajevu i njega i Komšića u ovom protestu protiv OHRa pa bez obzira što kao međeda za vašare voda Vojina Mijatovića, sve od ‘lijeve‘ partije je pokazao. Njegov svježi član Dervo Sejdić je u zagrljaju sa botovima DFa i SDA tipa Bajrović Reufa (‘moj brat Dervo’) ili sa vehabijom Nihadom Aličkovićem (ovaj mutni lik iz ­’AntiDayton‘ udruge odrađuje prljave SDA poslove i vazda je na ulici i ‘protestvuje‘: od napada na Aleksandra Vučića u Potočarima do paljenja zgrada u demonstracijama u Sarajevu 2014. godine, pa opet se slika sa Benjaminom načelnicom) koji je bukvalno sa bizonom SDA Zahiragićem preoteo i vodstvo i moderiranje pojeftionio isto kao i njegova presuda kod Međunarodnog Suda u Haagu. Džaba što je ‘držao govor’ kad je govor držao i Šefik Džaferović, i to ‘preko guzova’ Zahiragića SDA ‘utjerivača ćudoređa na sarajevskim ulicama‘ i Aličkovića vječitog i plaćenog protestanta.

Po svoj prilici uz ovakav ‘narod’ bošnjačka struktura u vlasti ima razloga da bude zadovoljna. Jedini koji je nešto mogao da učini za taj prevareni i napaćeni narod bio je Christian Schmidt do jučer, od jučer rulja ga je načisto linčovala podržavajući svoje mučitelje i pljačkaše. Klasični domaći ‘dervanluk‘, uz izvinjenje svim Romima na Kugli Zemaljskoj. Jer, ove ‘demonstracije’ od blizu 50 stranih ambasada u Sarajevu podržale su jedino ambasada Rusije i Irana, drugo ništa ne treba istaknuti. Pametnom dosta.

**** No, uz ovo halakanje, ponovo je oživjela nikad nedosanjana želja Bošnjaka da žive u svojoj islamskoj ili šerijatskoj državici. Ovaploćenje odluke ratnog bh Predsjedništva na čelu sa Alijom Izetbegovićem koja je to pomno razradila (‘krijeposna islamska država’) skupa sa Islamskom Zajednicom BiH polako se javlja i naslućuje. I postaje glasnija. Ne samo u ovom otvorenom sukobu sa Zapadom već i u ‘stanju na terenu’. Dodik je najavio veliku mogućnost da se Republika Srpska osamostali za njegova života, ideolog Bošnjaka dr. Ferid Muhić je to još davno razradio i prezentirao o čemu smo nekoliko puta već pisali kao i ‘Hižaslav’ Mustafica Cerić, ideja je draga i u mislima Bakira Izetbegovića često, prečesto. Kad god on kaže kako je za ‘građansku’ i multietničku državu, onda znajte da misli na svoju islamsku. Njegove skrivene i mokre snove rado otkriva Suljagić, twitt ‘radi punom parom‘, svaki dan i svaki sat.

Nekoliko puta je uz već poznati genocid i žrtvovanje za žrtve u svojim twittovima ‘nabacio’ takvu mogućnost, zadnji put prije dva dana ovako.

‘Mnogi ne razumiju jednu bazičnu stvar: bolje i treći entitet – kao u martu 1994. i svakom svoja uprava, svoj budžet i svoja vojska – nego ovakav Izborni zakon. Pa da se ćeramo. Ovo je, naime, kolonizacija. Vječno ropstvo kriminalnom kartelu.’.

Dakle, kad Bošnjaci na čelu sa Bakirom arlauču da ‘neće dozvoliti treći entitet Čoviću’ oni zapravo misle na bošnjački entitet kojem se nadaju i kojeg izgrađuju. Na svoju državu. Samo još malo, pa će mo moći reći ‘sve smo poduzeli ali od zajedničke države nema ništa’. Dodik uzeo svoje, Hrvati svoje, šta bi mi drugo uradili? Bakir će to objasniti tako da neće bit dileme i nesporazuma a ‘međunarodna zajednica’ će aminovati. Poštovaće želje vlast

Za sada Ćaćin Sin dok prebrojava vojnike, lovce, poštare, vatrogasce i komunalce i sve druge vrste uniformi, džamijske saffove, puške i dronove pa čak i robote Bošnjake, ‘vadi’ se na ‘treći hrvatski entitet‘ kojeg neće dozvoliti.

A Čovićev entitet odavno živi i egzistira, tri decenije, sve zahvaljujući Ćaći Aliji. I zove se Herceg-Bosna.

photo : detalji sa ‘protesta’ u Sarajevu, vehabija i SDA bot Nihad Aličković preotima mikrofon u društvu Derve Sejdića Romskog aktivista i člana SDPa, u okviru – Bakir Izetbegović sa suprugom te plaćeni SDA i DF bot Reuf Bajrović sa ‘bratom’ Dervom Sejdićem, arhiv