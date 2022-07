Ako je već Islamska Zajednica BiH uvela novu ‘tradiciju’ da se mrtvi zakopavaju obmotani u državne zastave, zašto onda jedni idu pod zemlju pokriveni ratnim a drugi zvaničnim bh zastavama?

Ratna i postratna Islamska Zajednica BiH je uvela mnogo novina u naš bh vjerski život od čega su mnoge u tren postale ‘naša tradicija’, iako ni blizu nas ni naše tradicije. Jedna od njih je i umotavanje umrlih na sahranama u državne zastave.

Ova folklorna i bespotrebna pojava osim što dokazuje ono što već svi znamo (spregu vlasti i Islamske Zajednice BiH) pokazuje i klasično otimanje i prisvajanje države, međutim ni tu i takvoj ‘tradiciji’ nema dosljednosti, da kažemo i transparentnosti.

Na 27. kolektivnoj sahrani žrtava genocida u Potočarima u Srebrenci 11. jula ove, 2022. godine sahranjeno je 50 žrtava, odnosno njihovih posmrtnih ostataka i svi su bili pokriveni sa nekadašnjom nezvaničnom zastavom, ratnom bh zastavom sa ljiljanima. Podsjećamo da je ovu zastavu Visoki bh predstavnik Carlos Westendorp ukinuo zakonom i nametnuo drugu zvaničnu bh zastavu 04. februara 1998. godine, međutim i zvaničnici bh vlasti i Islamska Zajednica posebno džemati u BiH i dijaspori, suprotno tom bh zakonu koriste i ističu uglavnom ratnu zastavu, onu drugu zvaničnu samo kad baš moraju, vrlo rijetko. Ko je dozvolio ili naredio ili prihvatio da se žrtve genocida u Potočarima umotavaju u ovu neslužbenu ratnu zastavu ne znamo i nema zvaničnog pojašnjenja. Osim ako to nije odlučilo kontroverzno udruženje ‘AntiDayton’ provehabijske orijentacije koje se hvali i slika sa tom zastavom, nagovještavajući da je to djelo njihovih ruku i u Potočarima a IZ šuti i prešutno to odobrava.

No, nakon samo sedmicu dana, tačnije 20. jula, u Kamičanima/Kozarcu kod Prijedora obavljena je kolektivna sahrana 16 žrtava ratnog zločina u bh ratu ali žrtve su ovdje za razliku od Potočara bile prekrivene zvaničnom bh zastavom. Dakle, ni u smrti nisu svi jednaki, ima ‘jednakijih’ i manje jednakih.

Također, ko je odobrio ili naredio ovu nejednakost opet ne znamo a bilo bi zgodno i potrebno da znamo zašto su jedni na onaj svijet otišli sa zvaničnom a drugi sa nezvaničnom i ratnom zastavom. Ako je tako zbog toga što su jedni za državu dali život kao civili a drugi kao vojnici, onda bi opet zastava trebala biti državna a ne zabranjena i ratna, jer svi su pali za državu.

U protivnom ‘ispada’ da su jedni manje a drugi više ‘državotvorni’. Iako su i jedni i drugi mrtvi.

Pitanja nisu ‘onako’ i pro forme, budući da ovo umotavanje zastavama narušava vjerske propise i stvara bespotrebne tenzije i sumnje, pa i nepotrebne svađe. Naime, u Sandžaku, Srbija, mnogi Bošnjaci se ukopavaju i sa zvaničnm zastavama SDA. Kuda nas to sve vodi?

photo : ukop žrtava genocida u Potočarima i žrtava ratnog zločina u Kamičanima kod Prijedora, juli 2022. god, arhiv