Vlada Hrvatske odlučila na sjednici jučer : Pelješki most će se zvati Pelješki most!!

Odavno me nije oduševila ‘zvanična vijest’ kao ova u vezi otvorenja Pelješkog mosta zakazanog za 26. juli ili ako vam je lakše na bosanskom : 26. srpnja. Ne zbog toga što na otvorenje nije pozvan Željko Komšić a trebao je i morao je dobiti pozivnicu (da posvjedoči svoju jalijašku principijelnost i mahalsku dosljednost jer je tvrdio da će tužbom kod Međunarodnog Suda stopirati gradnju ovog objekta svađajući se bespotrebno sa Hrvatima a podilazeći Bošnjacima) već zbog naziva koji je odabran.

Naime, taj naziv je već postojao i prije gradnje mosta i prije deset ili dvadeset godina i više, još kad je onomad Tuđmanov arhitekta Rade Jurić (umro je 2016.) kao danas Bakirov (Kapidžić Faruk u Sarajevu, omiljeni arhitekta klana Izetbegovića) nacrtao i naplatio vizije i crteže ove građevine samo na papiru, dok vlada sada zvanično donosi zaključke i odluke da se most zove onako kako se već zvao. U svim vijestima, u svim dokumentima, ugovorima i međunarodnim knjigama ovaj objekat je upisan kao Pelješki most a sad evo dobiva novo ime; Pelješki most.. Vickasto. Kao u onom staro vicu za početnike : koja rijeka protiče ispod savskog mosta?

Inače, ovo je fascinatna i lijepa građevina preko morskog tjesnaca (Kanal Mali Ston) dugačka 2.404 m, most povezuje krajnji jug Hrvatske sa Hrvatskom koju su izgradili Kinezi a sredstvima EU u iznosu od najmanje 357 miliona eura. Peješki most je bez ikakvog valjanog razloga Željko Komšić koristio i iskoristio u svojoj nakani da posvađa Bošnjake i Hrvate po svaku cijenu tvrdnjama kako zadire u prava BiH na ‘otvoreno more’. Kao, veliki brodovi neće moći uplovljavati u bh morske luke i takve gluposti. A jednu i jedinu luku na moru BiH ima u Neumu. Krajem juna ove godine ogromni kruzer dužine nešto više od od 237 metara i širine 32,5 metara na ‘opšte čuđenje’ Komšića je ‘glat’ prošao ispod mosta iako je visok 48,1 metara.

Nije zapeo, da je još malo viši opet ne bi, jer slobodan prolaz ispod ovog mosta je sve do 55 m.

Ispod mosta bi ‘zapeo’ da naiđe jedino Željko Komšić.

Zato jer je njegova visina mjerilo za prolaz u međunarodne bh vode.

photo ilustracija : Pelješki most i kruzer ispod njega krajem juna 2022, arhiv