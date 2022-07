Visoki bh predstavnik Christian Schmidt još nije ništa nametnuo u vezi Izbornog zakona ali u BiH po već ustaljenoj matrici ‘gori’ : aparthejd, Palestina, raskol države, rat … Niko neće da prizna notornu činjenicu a to je da se samo traži poštivanje potpisanih Sporazuma u Mostaru između Bakira i Dragana

* Visoki bh predstavnik u BiH Christian Schmidt je ustalasao bh medije, posebno bošnjačke, njima malo ‘fali’ jer vole ‘talasati’. Ništa nije nametnuo, ništa nije odlučio samo je obavio nekoliko razgovora sa ‘liderima’, predsjednicima političkih partija te konsultacije sa članicama PICa (Vijeće za provedbu mira) a u vezi mogućih izmjena Izbornog zakona. U državi haos od predviđanja, pisama, prijetnji, izjava. Kao i obično, hajku otpočne Avdo Avdić a onda krene prepisivačina po TV, novinama i portalima, benzina dodaje kao i uvijek Emir Suljagić (kao da se pita šta direktor groblja!) i brat mu po twitt opasnim i nacionalističkim budalaštinama Reuf Bajrović, šef u fantomskoj ženinoj ‘nevladinoj’ udruzi.

Ode država u ‘helać’, postasmo Palestina, spominju se torovi i žica, Suljagić bi i ratovao ako drug Visoki išta potpiše… Javljaju se političari, prijetnje i preporuke šalju visokom bh predstavniku čak i akademci, kao što je akademik Duraković… Umalo pa da i ljude pozovu na ulicu, po internetu sve plamti od komentara ; visoki bh predstavnik udovoljava Draganu Čoviću, nedamo Bosnu. Izgleda da bi i raja prije izašla na ulicu zbog ‘Švabe’ nego zbog besramnog povećanja plata u ovoj opštoj skupoći i inflaciji u državi.

Sve to, ako Schmidt ‘nametne’ izmjene Izbornog zakona, a on ‘samo što nije to učinio’.

Nedaju nikakve izmjene ni političari ni akademci, neda ih ni narod. Svi skupa hoće isto što i ‘njihovi predstavnici’ u vlasti koji ih decenijama varaju i pljačkaju, hoće da oni i dalje to rade. Dok će se po njima bezveze i onako pljuckati po socijalnim mrežama. Narod za primjer i čuđenje.

** I glavno pitanje koje visi u zraku je zašto baš sad Visoki predstavnik traži izmjene a koliko jučer i političari (posebno tzv opozicija) kukali su da su pokradeni u prethodnim izborima, da se Izborni zakon mora i treba mijenjati (to je tvrdio prije nekoliko godina ondašnji član CIKa a sadašnji predsjednik Suad Arnautović, sada misli drugačije), jedino je vječiti uhljeb i oslonac SDA stranke Željko Komšić implicitno bio protiv izmjena Izbornog zakona budući da mu takav daje mogućnosti za svađu i drbljenje politike s Čovićem i ostanak u fotelji do smrti. Sada ‘gazija’ Komšić u igru uvodi ‘narod BiH’. Kao, ako dođe do najavljenh izmjena (ništa nije najavljeno) to je ‘udar na bošnjački narod’. Znači, bh narod i političari koji ga vode su u ‘udruženom poduhvatu’ : kako spriječiti Visokog bh predstavniak da radi svoj posao. Kako ga naučiti da nikad ništa ne mijenja ako to ne žele Bošnjaci kojima je ovako dobro, fino i udobno. Njihove ‘vođe’ se svađaju, pljačkaju i gule narod i državne kase, kradu na izborima, a narod ih voli i pazi.

*** Visoki bh predstavnik hoće da otkloni blokade države i hoće da pospješi izborna pravila kako bi izbori bili što transparetniji i tu svakako treba nešto mijenjati. Čekati da to odrade bh barabe u vlasti je gubljenje vremena i živaca, njima nije do ulaska u EU i do promjena, njima je do zadržavanja ovoga što imaju. U tome je sva suština. Iako je nepopularno nagađati hoće li i šta će nametnuti Visoki bh predstavnik, iz ono malo informacija što se dijeli po medijima naslućuje se o čemu se radi. Po svoj prilici on hoće da se izmjenama implementira zapravo ono što su Bakir Ieztbegović i Dragan Čović dogovorili i potpisali u Mostaru 18. juna 2020. godine te da uz to unese malo više kontrole u tehniku izbora kako bi se smanjile krađe.

Podsjećamo da su nakon 12 godina održani u Mostaru izbori tek kad su njih dvojica sjeli i u prisutnsti ‘međunarodne zajednice’ potpisali tri Sporazuma. Čitavo vrijeme poslije toga a posebno propalim izmjenama Izbornog zakona u Neumu sve se ‘vrti’ oko ‘legitimnosti’ i legitimnog predstavljanja i kod sastava i popunjavanja Doma naroda. Nešto malo oko implementacije presuda međunarodnog Suda u Haagu. Čović pišti da hoće ono što je sa Bakirom dogovorio i potpisao, Bakir tvrdi da nije potpisao ono što tvrdi Čović i sve tako u krug. Da je ikom stalo da se zaviri u ove sporazume sve bi bilo jasnije. I zašto kuka i nariče Željko Komšić (ako se izmijeni Zakon neće moći preko SDA da predstavlja Hrvate), zašto je Bakir Izetbegović lagao i zašto nikad nije priznao šta je zapravo potpisao već je jezdio na krilima ‘zaštitnika Bosne’ budući da ‘nije pokleknuo međunarodnim predstavnicima ni Čoviću’ a zapravo je pristao na prijedloge Čovića i otpisao Komšića samo mu to ne može još reći. U stvari, to će ovim izmjenama ako do njih dođe Komšiću saopštiti nove odredbe zakona.

**** Priče iz kuhinje Bošnjaka kako će US Kanton i Goražde ostati bez Hravta su više nego smiješne i licemjerne. Jer je smiješno u BiH da se Bošnjaci brinu o Hrvatima, i obratno. Tamo poslije bh rata nije nikad bilo Hrvata, otuda su u Sarajevu Hrvate predstavljali na isti način kako ih Komšić predstavalja, bili su Hrvati samo u vrijeme izbornog ciklusa i uzimanja stolice i plate. Dakle, ako ikako i dođe do odluke Visokog bh predstavnika imaćemo priliku da vidimo ‘crno na bijelo’ Bakirove ‘igrice’ i laži, jednom je i vrijeme da to neko zvanično objelodani. Priče o ‘aparthejdu’ , o ‘rušenju države’, o ‘žici i ratu’ su odviše poznate. Plasiraju se bez ikakvih dokaza i sa razlozima spašavanja vlastodržaca, posebno SDA i Izetbegovića i adresiraju na pogrešnu adresu : umjesto na SDA i Bakira putuju prema ‘Švabi’. Da se ‘vlasi ne dosjete’.

Biće zgodno ako se donese kakav zakon ili odluka da se testiraju i Bošnjaci u bh vlasti. Oni odluke Visokog bh predstavnika poštuju kad im odgovara kao kod negiranja genocida, dok kad to neće jednostavno ignorišu, kao kod državne zastave, recimo, primjera ima dosta. Uostalom, kad toliko veličaju potez Valentin-a Inzck-a, treba napomenuti da je drug Valentin bio na potpisivanju Sporazuma u Mostaru juna 2020, skupa sa američkim i britanskim ambasadorima u BiH, sa predstavikom EU Sattler-om i čak, sa predstavnicom OSC misije u BiH gospođom Kavalec. Njegov nasljednik Schmidt samo nastavlja tamo gdje je Valentin započeo.

Kako je drug Schmidt samo nastavio tamo gdje je stao Valentin, i kako najavaljenim izmjenama Izbornog zakona ide tragom tog potpisa u Mostaru, u čemu je onda ‘frka’?

I jedan i drugi visoki predstavnik su u BiH dobili kolokvijalni nadimak ‘Švabo’ zbog zemlje porijekla (malo više i zbog onog našeg poznatog sprdaluka) pa kod toga naši bh predstavnici valjda umišljaju da su oni ‘partizani’ koji uvijek pobjeđuju? ‘Prave’ se da ne znaju da nisu partizana ni omirisali te da ovo nisu ‘oni’ nekadašnji filmovi u kojima uvijek pobjeđuju naši. Došao red na ‘Švabe’.

photo : potpisivanje Sporazuma SDA-HDZ u Mostaru 18. juni 2020, u pozadini američki i britanski ambasadori u BiH te predstavnici EU i OSCa, u okviru : Visoki bh predstavnik Christian Schmidt, arhiv Cross