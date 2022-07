Citirajući prijatelja rabina sinagoge u New York-u sa komemoracije žrtvama genocida u Potočarima 2012, savjetnik Reisa Kavazovića i vjerska pokvarena besposlena bitanga nesvjesno ‘abolirao’ Dritana Abazovića

Na web sraonici zvanoj Bošnjaci.net, internet kanalizaciji i leglu mržnje i bošnjačkog vjerskog nacionalizma gdje se javlja po nekoliko puta dnevno besposlena bitanga ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa se 19. jula o.g osvrnuo na putovanja (‘antibosanska kampanja’) Dragana Čovića i Milorada Dodika u Izrael. Uz ‘prigodnu’ sliku ‘ustaše’ i ‘četnika’ koju ovdje prenosimo da čitaoci vide samo djelić islamske vjerske ‘čistoće’, dobrote te bh zajedništva sa čim se ova web stranica fila svaki dan, uz dodatak stotine sličnih ilustracija i tekstova ove bljuvotine od portala kojeg oneređuje sandžaklija Esad Krcić, čest gost Reisa Kavazovića i bh ambasadora u New York-u Sven Alkalaja i gdje se javljaju hafizi, bivši AID službenici, mudžahedini iz ARBiH i vehabijski nastrojeni tipovi i hodžice, uključujući redovnog gosta ‘Hižaslava’.

Pored već poznatih citata i dovljenja ovog munafika i raspirivača šovinizma i fašizma kojima je kao i uvijek prikazao neuspjehe ‘onih’ a uspjehe i čistoću ‘ovih’ i ‘naših’, svoju posebno, ‘Hižaslav’ je u tekst ubacio i izjavu jednog rabina iz New Yorka, inače njegovog ‘dobrog prijatelja’ i prijatelja države BiH Arthur Schneier-a sa komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula 2012 godine, kojem skupu je rabin prisustvovao lično.

Izjava nije sporna ali je ova kriminogena bitanga ispod ahmedije nesvjesno citirajući izjavu rabina zapravo pokazao kako je Dritan Abazović bespotrebno izložen na stup srama i javnom medijskom odstrelu nakon govora na ovogodišnjoj komemoraciji u Srebrenici. ‘Abolirao’ ga je citirajući i hvaleći izjavu rabina, a sam ga prije par dana izvrijeđao na pasja zvona. Tipično bošnjački, islamski i ‘miroljubivo’.

Poredeći ove dvije izjave lako je uočiti da nema velike razlike između izjave crnogorskog premijera i ovog američkog rabina, matora prgava drtina se zanijela pa previdjela. I rabin i Dritan su u svojim izjavama žrtve genocida nazvali ‘ljudima’, samo s razlikom što je Dritanu to nebeski grijeh a rabinu nebeska zahvala.

Podjećamo, Dritan Abazović je dao ovaku izjavu, citiramo. “Genocid nije počinjen nad Bošnjacima, nego nad ljudima, i nijesu ga počinile vojske, nego politike”. Rabin je pak o genocidu rekao 2012. ovako, po prevođenju ‘Hižaslava’ :

‘Brutalnost koja se ovdje dogodila nikada se ne smije zaboraviti. Svjedočenje preživjelih ne može se osporavati. Ovaj zločin je počinjen protiv više od 8.000 ljudskih bića. Jedini grijeh žrtava je što su rođeni, što su sanjali i živjeli kao ljudska bića’. (This was a crime committed, first and foremost, against more than 8,000 human beings – more than 500 of whom we bury today – men and boys alike were massacred in an act of genocide. The victims’ only sin was to have existed their only offense was to have been born, to have dreamed, and to have loved as humans).

Dakle, i jedan i drugi su rekli da su u Srebrenici ubijeni ljudi međutim bošnjački vjerski mozak slijedi samo patološku mržnju prema Srbima. Naime, Dritan je u očima Bošnjaka pao u nemilost zbog svojih političkih poteza u Crnoj Gori koji prema ‘čuvarima bošnjaštva’ svuda ma gdje bili ide u korist Srbije i Pravoslavne crkve.

Otuda ovolike reakcije samo što se to uobičajeno prešućuje.

photo : web sraona Bošnjaci.net i ilustracija uz tekst ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, penzionera i savjetnika Resia Kavazovića te svakodnevnog ‘kolumniste’ ovog rugla od medija, arhiv