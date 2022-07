Sarajevska načelnica Benjamina Karić ‘upala’ na Harvard City Leadreship Program u državi New York i dobila certifikat lidera sa iskustvom

Niko ne zna da li je slučajno ili baš po zaslugama i potrebama u Ameriku otputovala Benjamina Karić Londrc (Hamprc), sumnjivo nasmijana načelnica Sarajeva. Protokol načelnice koji je inače u domenu i pod kontrolom SDPa nije predviđao ovo skupo putovanje niti je ono bilo na rasporedu za ovu godinu ali eto, desilo se.

A kako se desi takvo jedno važno državno i državničko putešestvije koje postane ‘braking news’ – glavna vijest iznenada kad ga najmanje očekuješ?

Ima više uzroka i načina, najčešće ovako.

Dopisuješ se sa ambasadama i konzulatima, u svakoj od tih oaza državnosti boravi i uživa neko iz tvoje stranke, neko tebi blizak i drag sa kojim inače ‘twittaš’ svaki dan, šta bi drugo radio. Ili imaš prijatelja, rođaka ili ljubavnika, bilo koga sa kim si u kontaktu. Najčešće, imaš svoga predstavnika u nekom od hiljade džemata u dijaspori, ta veza nikad ne zakaže.

Onda, kad ti zaigraju prsti u čarapi i kad se poželiš zapada ili inače stranih destinacija ili važnih selfie slika, dogovoriš putovanje. ‘Načelnica je pozvana na …’ Ili, ‘predsjednica …. će u posjeti USA sastati se sa…’

I ‘klikneš’ sekretara svog ličnog pa naručiš avionsku kartu, VIP aranžman, najskuplji hotel i sve što ide uz to. Ako tvoj sekretar nije siguran kako se to odrađuje, uputiš ga na link bilo kojeg ministra ili predsjednika političke stranke, evo, recimo na link Bisere Turković. Kad ti se taj njen link otvori, klikneš na ‘Guidance’ što će reći uputstvo i tu ćeš sve naći. Samo umjesto arapskih izabereš američku opciju. Možeš kliknuti i na bilo koji sličan put do snova svakog bh političara, sve ti je isto. Ako nećeš kopirati Biseru, klikni na ‘Denis Zvizdić’, ili još bolje Željko Komšić – otvara se isto.

Stvar je jednostavna. Kad stigneš na destinaciju kao Benjamina u Ameriku, obavezno se taxiraš i slikaš. Ako sletiš u Washington DC, obavezno se fotografišeš ispred kapije Bijele Kuće. Nema veze što se tu slikaju svi turisti, to je privremeno, dok ne uloviš kojeg bezačajnog a na pare oštrog senatora ili kongresmana pa se ‘okineš’ sa njim ispred američke zastave. Ako si sletio u New York, sve prethodno skoro otpada osim trke za senatorima i guverenrima, pa brže zoveš telefone ambasade ili konzulata da ti pošalju ‘osobe za kontakt’. U tim oazama se brčkaju kadrovi naše stranke, skoro u svakoj zemlji svaka stranka ima ponekog ‘ahbaba za vezu’. Benjamina je kao što je red našla telefon jednog džematlije i glavnog u predstavništvu Islamske Zajednice BiH u Washington DCu koji pokriva New York, budući da je telefon ambasade ‘svirao zauzeto’. Ostalo je sve stvar medija i vijesti.

‘Benjamina Karić predstavljala Sarajevo na Bloomberg Harvard City Leadershipu’ grmi ‘Avaz’. Odatle se vijest kopira i širi brzinom osmijeha načelnice Benjamine u sve ostale novine i portale..

Dakle, neko je dojavio Benjamini da se u New Yorku održava manifestacija ‘Bloomberg Harvard City Leadreship program‘ gdje se načelnici gradova cijelog svijeta ‘sakupljaju i razmjenjuju iskustva te uče jedni od drugih pod vodstvom stručjaka Harvarda’. Kud ćeš bolje i draže motivacije nego da upadneš među takve stručnjake i preneseš im svoja iskustva.

Kako koja? O respiratorima, panademiji u bh metropoli, siromašstvu, o pljački države i korupciji, o….

Jok bolan, koga to zanima osim nas, Benjamina ima prave teme za ovakve skupove.

Kako inicirati i usvojiti izgradnju spomenika koji ništa i nikog ne predstavlja, kako zaobići i glasno odšutati paradu ponosa, kako ostati multietičan iako si obojen do kosti, kako zloupotrijebiti gradski budžet i narodnu kuhinju Merhamet a da to niko ne vidi, kako na kraju svih krajeva napraviti baklavu ili dobre ćevape… Toga ima na pretek a niko u tome nije tako dobar kao Benjamina.

Nema koga iz EU a ko je došao u Sarajevo Benjamina nije odvela na ćevape na Baščaršiju, nema toga koji nije za Bajram osjetio baklavu naše Benjamine na ulici, dijelila ih je svim srcem uz djecu iz folklora… Sa osmijehom velikim kao i tepsija za baklavu. Takva iskustva bi poželio razmijeniti svaki moderni načelnik svakog još modernijeg grada, zato ovakva šansa se ne propušta. Benjamina ‘u pola s lukom’!

Zna se, dobiti potvrdu zvanu certificate sa ovako važnog skupa je moguće i preko interneta, tj. online sistemom ali taman posla. Samo uplatiš traženi iznos i pošalješ kratak ‘synopsis’ svoga umijeća, nekoliko hiljadica dolara i poštar ti donese ‘fedex’ pošiljku i diplomu koju uramiš i sa kojom se slikaš.

Ali nije to potpun ugođaj, nije to izbor kakvog ‘najmenadžera’ godine, ovo su stručnjaci s Harvarda, ej!

Plus, guzovi ti vidjeli Amerike i svijeta a narod plaća. Ko bi to propustio, a ?

photo : Benjamina Karić načelnica Sarajeva u New York u 18. 07.2022 na Leadership programu Hrvard-a označena bijelim krugom. U okvirima, načelnica pravi baklavu i proba ćevape sa predsjednikom EU vijeća Charles Michel-om u Sarajevu, arhiv