Reis BiH Kavazović je dok je bio zauzet otvorom ovog ljeta još jedne ko zna koje po redu džamije u mjestu Jusići Zvornik, po posebnoj ekipi poslao jučer u Stolac nagradu porodici Gerin Adnana za njihovo osmo dijete po redu : glavni imam medžlisa Stolac, voditeljica Odjela Rijaseta za brak i porodicu te dvije koordinatorice- jedna koja koordinira Odjel za brak i porodicu u Stocu i druga koja dolazi iz odjela u Mostaru obavili su ovaj značajni zadatak

Šta nam dokazuje ovakav potez Reisa? Kad šalje ovako brojčanu i snažnu delegaciju kako bi počastio roditelje osmog djeteta po redu u Stocu?

Da BiH vjerski poglavar brine o porodicama muslimana, da želi da porodice budu što brojnije (­hebite se muslimani, ­što više to bolje, ne gledajte na stanje u porodici i državi već se držite nafake : svako dijete ima svoju nafaku, posebno u BiH koja živi sa nafakom) jer tako će mo kako su nam obećali Bakir Izetbegović i Fadil Novalić vrlo brzo postati brojčano nadmoćniji u našoj jedinstvenoj i ‘lepoj suverenoj’ u odnosu na naše neprijatelje u istoj državi – din-dušmane Srbe, Hrvate i ostale, da Islamska Zajednica voli posebno i misli specijalno na Stolac, grad ugrožen od ustaša i ‘uzp-ovaca’ svih fela i sorti …

Ima svega pomalo ali iz ove vijesti se da isčitati još ponešto. A to je da je Islamska Zajednica BiH u svojoj strukturi organizovanja složenija od Daytona i njegove organizacije bh države i da tako megalomansku i skupu administraciju nije lako ni plaćati ni održavati osim ako se ima, a ima se. Pa se ipak takava Zajednica ovim promovira. Eto, nije bilo dovoljno da paketić hurmi ili dukat ili ček (najvjerovatnije voće i ček jer beba na slici se igra sa kovertom), što god da je poklon Rijaset pošalje po jednom hodži, već to moraju uručiti i hodža i glavni imam (­što znači da postoji i ‘neglavni’) pa nekakva voditeljica odjela Rijaseta za brak te dvije vrste koordinatorica. Jedna u Odjelu za brak muftijstva a druga na federalnom nivou, nivou Islamske Zajednice. Vjerovatno i u ‘direkcijama’, ‘fondovima’, ‘komisijama’, ‘uredima’ i ostalim silnim organizacionim dosjetkama IZ postoje također koordinatori i voditelji ali čudom od čuda nisu ovdje poslani,ostali su bez dnevnice.

Šta još možemo zaključiti? Da je to izuzetna i prava ‘naša’ porodica, koja je ne samo ‘jedinstvena po broju djece, već i po drugim brojim pozitivnim odlikama. Između ostalog, djeca su privržena vjeri, redovna u mektebu, uče hifz, dvije kćerke pohađaju Karađoz-begovu medresu u Mostaru, a njihova majka Merima veoma je aktivna u džematu’. Plus, ‘bave se privatnim biznisom, proizvodnjom meda (gluho bilo, da nisu vehabije, oni najčešće prave med ili uzgajaju koze?) a nagrada čija visina se ne navodi se daje od para iz zekjata-muslimanskog PDVa.

Novinari su od ovog poteza Reisa i ‘glave porodice’ napravili pravu medijsku slatku priču, uglavnom podcrtavajući ‘promociju nataliteta’ kao glavni razlog događanja. Ima i toga ali meni se čini da je u pitanju i promocija rigidnog islama u BiH, što priči daje posebnu draž. Evo, neka mi neko razjasni sliku uz ovaj tekst, jer ovakve slike žena su u BiH odavno pod edigmom ljudskih i relgijskih prava i Konvencija ‘normalna pojava’ kako u gradu u šetnji, tako i na slikama i plakatima uz izbore a po ustavnom uređenju smo građanska i sekularna država, dok nam je religija ‘islam srednjeg puta’ šta god to značilo.

Konačno, ko je ova fino umotana i sakrivena osoba na slici : majka, tetka, strina… Nema pojašnjenja uz tekst a prenijeli su ga skoro svi internet bh portali i bh mediji, uključujući i famozni ‘Avaz’.

Budući da je uz ovu tajanstvenu personu beba koja se igra sa čekom Reisa, mora da je uzorna gospođa mama djeteta, osmog po redu.

Primjer kako bi i kako će u BiH izgledati sve bošnjačke mame ‘aktivne u džematu’ i u krevetu.

photo : jedna od silnih slika sa uručenja nagrade Reisa porodici Gerin Adnana u Stocu, juli 2022, arhiv