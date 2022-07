Živko Budimir bivši predsjednik FBiH nakon oslobađajućih presuda za zloupotrebu položaja i korupciju po optužbama iz 2013. tužio državu BiH : traži ‘samo’ 277.000 KMa za oštetu ugleda i druge vidove nematerijalne štete. Izvikani i popularni državni novinar Avdo Avdić ne traži ništa – iako je sa Budimirom dogovarao i analizirao njegove medijske želje, našao je utjehu u sadašnjoj vlasti koja mu je obezbjedila pristup informacijama i stan u Sarajevu.

* Kada je aprila 2013. uhapšen tadašnji predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, ratni general HVOa u bh ratu u kodnoj akciji ‘Pravda’ a sa njim još ravno 19 osoba, javnost je bila više zauzeta raspravom oko učešća novinara Avde Avdića u toj akciji. Manje-više svi smo znali da će i Budimir i Živko jednog dana biti slobodni jer tako bh pravosuđe daje ‘potvrde o poštenju’ u svim kodnim akcijama u kojima su akteri ‘velike bh ribe’. Za očekivati je da državu tuže tj. izmuze još poneko iz ove hrpe uhapšenih jer to je normalna bh praksa, uz Budimira su uhapšeni (Budimir je ostao mjesec dana u pritvoru, ovi drugi su uhapšeni pa odmah pušteni) od ‘važnijih’ faca još Petar Barišić- njegov savjetnik za pitanja branitelja i penzionisani generala (HVO), Hidajet Halilović – predsjednik Komisije za pomilovanje Federalnog ministarstva pravde, Saud Kulosmana predsjednik Jedinstvene organizacija boraca (JOB), jer i njima je svima ‘narušen ugled’ i red je da ih država podmiri. Između ostalog, Budimiru se stavljalo na teret da je od 435 zahtjeva za pomilovanje osuđenika, uvažio 162, među kojima je bio i zahtjev Merseda Hadžića zvanog Švicarac, ‘od ranije i od kasnije poznatog organima gonjenja’, koji je tada u KPZ izdržavao kaznu od 2,5 godine za pokušaj ubistva. On se pravdao da je optužnica ‘politička’, da ga želi tadašnja ‘četvorka’ u vlasti srušiti, da je pomilovanja dao nakon što su saglasnost dali ostali učesnici u tom procesu, da je nezakonito uhapšen i još o svemu ponešto, evo ga nakon toliko godina na tragu sigurne naplate za sve ono što je preživio. Tako se u BiH to radi.

** Avdo Avdić je u to vrijeme bio ‘mladi i energični’ urednik na FTV i prema objavljenim snimkama tužilaca koji su i danas dostupni na internetu, kao što je danas u vezi sa obavještajnim i stranačkim krugovima bh vlasti tako je onda bio dobar i predobar sa ondašnjom vlašću. Eto, recimo sa Budimirom posebno, čak mu se obraćao ‘na ti’.

Naravno, Avdić će reći kad je odjeknula ta afera kako je ‘nezakonito prisluškivan’ i da je to svuda u svijetu teško krivično djelo ali neće tužiti nikoga, ponajmanje tužioce i državu, no snimci su pokazali kako je ‘nezavisno istraživačko novinarstvo’ Avdića čista talašika i da ima pravde da bi i on omirisao rešetaka.. Čovjek živi od vijesti državnih službenika u vrhu rezervisanih samo za njega kao ekskluziva i to odlično koristi. I hoće da se pita. I naplati to, ma koliko koštalo glavne likove iz njegove priče. I ‘napada’ i istražuje samo po narudžbi, svoje pazitelje i čuvare nagrađuje ignoriranjem njihovog kriminala i medijskim progonom njihovih ‘neprijatelja’.

Kad u ‘Žurnalu’ gdje je radio nakon što je isfrcio sa FTV nisu mogli to tolerisati, ‘napustio’ je ovaj odlični portal istraživača i hrabrih novinara i otvorio web blog ‘istraga.ba’ gdje iz dana u dan otkriva ‘afere’ i razobličava neprijatelje vrha SDA stranke i obavještajne službe ‘Osimice’ Mehmedagića i ‘brani državu’. A onda po dogovorenoj inerciji njegove stavove i istrage prenosi obavezno Vildana Selimbegović i ‘Oslobođenje’ SDA tajkuna braće Selimovića, ‘Slobodna Bosna’ miljenika SDA Metiljevića i tako redom. Glavna meta su mu, zna se – Srbija i Hrvatska, Rusi, Njemačka i svi drugi neprijatelji Bosne koji se iz dana u dan iz pera Avdića razmnožavaju. Bosna nema više prijatelja sve do Bliskog Istoka. Naravno, za takve usluge ni država ne ostaje dužna, supruga mu se skrasila u američkoj ambasadi a Avdo u komfornom stanu u Sarajevu dobivenom po ‘povoljnim procedurama’.

*** Kako je Živko Budimir nakon skoro decenije od početka sudovanja i dobijanja oslobađajućih presuda presavio tabak pa tužio i državu i Federaciju tražeći odštetni zahtjev radi „naknade štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede ugleda, časti, prava ličnosti i neosnovanog lišenja slobode i neosnovanog jednomjesečnog pritvora, te umanjenja životne aktivnosti“, ostaje da lebdi u zraku pitanje hoće li i Avdo tužiti državu i tražiti odšetu?

Neće, on je od države namiren.

A da je sa Budimirom predsjednikom odlučivao i zahtijevao, u to nema sumnje, to potvrđuju snimci razgovora sa njim.

Tako u jednom od razgovora predsjednik Federacije ‘traži’ od Avdića ‘da ispoštuje ONO’. Da FTV ‘napadne‘ Federalno ministarstvo branitelja zbog procesa revizije, da napadne faktički SDP kandidata Helez Zukana. Tu se Avdo ‘pravda’ jer ima problem sa Bakirom Hadžiomerovićem (još jedna tv vedeta, novinar koji je kao stranački kadar ‘trojke’ završio kao direktor JP Sarajevo, upravlja žičarom, Vjećnicom i Bijelom Tabijom) ali obećava ispoštovati ‘napad’ preko Aljoše Čampare i drugih medija. Avdu je zanimalo i dokle se došlo sa imenovanjima sudaca Ustavnog Suda po prijedlogu Mirsada Kebe, sugerišući Budimiru da za svako sporno pitanje ‘treba povući pitanje nacionalnog interesa’ , obavještava predsjednika FBiH kako ima informacie koje mogu kompromitovati kandidata za Ustavni Sud Šahbaza Džihanovića, te da do dokaza za njega se dođe preko Vjeke Vukovića predsjednka državnog povjerenstva, svašta je ovaj ‘istražitelj istine’ novinar Avdić dogovarao, uključujući i gostovanje Budimira u tv Dnevniku.

A najviše se pravdao poslije ovih snimaka u vezi razgovora sa Budimirom o pomilovanju uz naknadu Mersada Hadžića zvanog Mirso Švicarac, jednog od najopasnijih kriminalaca u BiH.

On će ležerno reći kako je u prirodi novinara da razgovara sa političarima i državnim službenicima, tu nema ničeg spornog za Avdića. Te kako ga zanimaju i lica ‘sa one strane zakona’. I da nije prvi put da novinar pravi intervju sa osobama do kojih tužilac ne može doći, čak će uzviknuti kako bi u drugim državama za ovakve stvari ‘dobio Pulitzzer nagradu, a ovdje… ‘Drugi za takve razgovore u svijetu dobijaju nagradu Pulitzer a mi pozive na sud a sada su me još stavili u ravan sa osumnjičenim..’

Pa, naravno da bi se za ovakve stvari gdje ‘poznati’ novinar ucjenjuje i reketira zapravo vrh vlasti trebala dodjeljivati nagrada. Veća od Pulitzer-a. Zna to Avdić i zato je svoje ‘istraživačko umijeće’ debelo naplatio. Posao za ženu u američkoj ambasadi odakle će imati najsvježije vijesti, komforan stan u Sarajevu kojeg su obezbjedili SDA i OSA kao malu nagradu za njegove istražiteljske radove.

Podsjećamo, Avdić je na stotine lažnih bh diploma istraživao i dokumentovao, onih nekoliko koje direktora OSAe ‘Osmicu’ Mehmedagića provlače kroz crnu hroniku i sudove već par godina Avdo je načisto zaboravio. Kao i nepoznatu diplomu Sebije Izetbegović, sve ima svoju cijenu.

Pa nije lud Avdić da kao svaka jeftina budala zapinje za isti kamen dva puta. Naime, pouzdano se zna da je sa FTV isfrcio po zahtjevu SDA jer septembra 2015. u jednom tv nastupu u Sloveniji vazio o dolascima pripadnika islamističkog radikalnog pokreta u BiH i to povezao sa ‘vladajućim članovima SDA i obitelji Izetbegović’. Tadašnji šef FTVa Džemal Šabić mu je uz osmijeh uručio otkaz. Od tada, iako Avdić tvrdi da nije u SDA, i čak notorno laže da se nikad nije sreo sa Bakirom Izetbegovićem, Avdo ‘pametno’ i sigurnim koracima grabi do svog Pulitzer-a.

photo : slika iz nekadašjih albuma, mladi novinar FTVa Avdo Avdić i tada[nji predsjednik FBiH Živko Budimir, arhiv