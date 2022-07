Zašto u bh medijima pišu samo o ‘jednosmjernim Božjim preletačima’?

Vrlo rijetko će te u bh medijima naći vijest tipa kako je ‘Mejra postala Anđelka’. Ili Ivana. Zapravo nećete to pronaći jer to po islamu nije dozvoljeno.

Znam, tumači hadisa i silnih nedorečenih i ‘ništakazujućih’ ili ‘možeovakoionako‘ misli će reći kao bh tumač fetvi i islama ef. Enes Ljevaković da u islamu ‘ništa nije prisilno’. Ali, (to ‘ali’ sve pojašnjava) dodaje da iako se takav postupak kažnjava, da se ‘odmetnik ne kažnjava zbog nevjerstva, već zbog subverzivnog, propagandno-obavještajnog djelovanja protiv javnog reda i mira, odnosno protiv osnova uređenja društva, ukoliko takvo djelovanje postoji. Ako takvog djelovanja nema, nema ni sankcije, jer u islamu ne postoji institucija inkvizicije..’

Hm, dakle, ipak je takav tip ili takva bludna žena odmetnik ‘subverzivnog djelovanja’ odnosno odmetnica. Od islama. Zato živjela hrpa kamenja i rupa u zemlji jer nije govno ali se pas posr’o.

No, sa druge strane, skoro svakodveno nas zatrpavaju pričicama kako je ‘Anđelka postala Mejra’. Ili ‘Ivana postala Meyrem’. Da se zna, gdje se ‘prelazi’ i koji je najispravniji put za ovakve ‘Božje preletače’. Onaj ‘jednosmjerni’ brate, nego koji. Pa da se onda čuje za tebe, da postaneš neko i nešto, slavan i ‘na pravom putu’…

Jer, kad bi mi recimo čuli ko je Cassius Clay ili Cat Stevens, da ne idem tražiti dalje poznatije? Ma čuli bi ali ne ovako glasno kako svaki put čujemo kad se o njima priča kad se napiše Muhammad Ali ili Yusuf Islam. Pa se uz to doda i naglasi da su ‘prešli na islam’. Onih ‘drugih’ poznatih koji su ostavili islam a uzeli pravoslavnu vjeru ili kršćanstvo načisto nema. I nesmije ih biti u medijima previše, najbolje nikako. Ovo ‘prelijetanje’ na islam je najčešće prisutno kod sklapanja brakova i češće u dijaspori nego kod kuće te posebno kod bh sportista. Koji čim osjete malo više para u džepu i ščepaju kakvu dobru koku a nije ‘naša’, odlete do prve džamije negdje u dijaspori pa ‘mladu prevedu na islam’. A mlada prebaci šalić ili maramče preko glave pa to prihvati svim srcem i dušom jer zna unaprijed da će imati od tada mnogo više vremena za odjeću, instagram i selfie sličice te skupa putovanja, mediji odrade ostalo. Također, u ovim šerijatskim akrobacijama primjećeno je da takvi mješoviti brakovi postaju često izvori teškog vjerskog patriotizma koji polako prerasta u nacionalizam. Da bi se pokazalo kako’svako ima svoje pravo i vjeru’. Iako bi trebalo biti obratno, jer su brakovi mješoviti. Ili ‘miješani’ kako se to kaže na bh jeziku. Kao za ‘faširano’.

Ovih dana smo mogli vidjeti da je i bh nogometaš rođen u Švedskoj (Malme) Anel Ahmedhodžić sklopio šerijatski brak sa Marijanom Cecilijom Mašić koja je rođena u Crnoj Gori a živi u Danskoj, skoro svi bh mediji su o tome pisali, slika već često viđena.

Ovu vijest ne bih ni spomenuo ni komentarisao da me nije uz vijest privukla slika hodže koji je sklopio ovaj brak, faca efendije u Malme-u.

Zato brate jer izgleda kao spečen. Nasmijan i nakvarcan, samo što ne prsne. Svi ostali uz njega ‘bljedoliki’, jedino on ‘crvenokožac’.

photo : šerijatsko vjenčanje bh fudbalera u Švedskoj Anela Ahmedhodžića (drugi s desna na lsici) sa crnogorkom Cecilijom Marijanom (u sredini). Obratite pažnju na efendiju sasvim lijevo, arhiv