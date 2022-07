To ide samo u Bosni ; ‘akademik’ Kurtćehajić treći na listi SBB za bh Parlament a nije uopšte član te stranke, ‘Stranka za BiH’ prijavila Nermina Šehovića kao kandidata za bh Predsjedništvo-on tvrdi da nije kandidat!!

* Kažu da je ‘međunarodna zajednica’ obećala da će ove godine opšti izbori zakazani za mjesec oktobar biti ‘fer i pošteni’ a što tvrdi i CIK (Centralna izborna Komisija BiH), da su određenim izmjenama smanjene šanse za krađu glasova, međutim još dok je vrijeme kandidature vijesti govore da će izbori možda biti ‘pošteni’ ali fer neće biti zasigurno. Ne mislim na mrtve glasače, mislim na ono ‘pošteno pa ko koga više zajebe’. To je kad su u pitanju glasači. A tek brojači (stranačka plaćena mašinerija u biračkim odborima), koji zapravo odlučuju o izborima – to je sasvim druga nama nedostupna i nepotpuna priča.

** Vidjeli smo na trakavici-komediji sandžačkog delije ‘akademika’ iz Novog Pazara i profesora u Sarajevu Suada Kurtćehajića kako nam ide to poštenje od ruke. Ovaj nadobudni i narcisoidni ‘brat’ se učlanio u SDP stranku (sa čim se pohvalio slovom i slikom predsjednik SDPa Nikšić) jer mu je kako kaže ‘obećana pozicija među prva tri redna broja na listi’ i sa obrazloženjem u medijima kako je u srcu i duši ‘genetski’ socijaldemokrata, da bi nakon manje od mjesec dana otuda isfrcio samostalno i obznanio ‘kako nije više član ove stranke’ sastavljene od ‘seoskih varalica’. Nisu održali obećanja i nisu ga stavili u sami vrh izborne liste gdje je sigurna pobjeda pa ‘akademik’ naglo izgubio volju i želju za tom strankom, ali reče da i dalje ostaje u duši na ideji socijaldemokratije koja je u njegovoj … kako ono reče.. ah da.. ‘neurofiziološkoj strukturi’.

Shodno čemu ova politička ljiga utjehu pronalazi u pozivu zemljaka također Sandžaklije Fahrudina Radončića predsjednika SBB i ‘utemeljitelja’ novine i tornjeva po Sarajevu pa nakon četiri dana od napuštanja SDPa evo ga, da prostite, na listi Stranke za najbolju budućnost, na rednom broju 3 za bh Parlament.

No i to bi nekako u blistavoj političkoj bh budućnosti bilo prihvatljivo (utemeljitelj je ovakav potez pred tv kamerama opravdao, bolje reći pojasnio jer političari nemaju šta i kome da se pravdaju na poznati način : ‘ko ne riskira taj ne profitira’ pa ćemo vidjeti u oktobru koliki je rizik bio ‘akademik’) da ‘akademik’ u istoj novini (‘Avaz’) utemeljitelja i pred kamerama Super TV nije 06.07. o.g dao obrazloženje koje potvrđuje da je pored SDPa, ‘akademika’ i Radončić u istoj grupi ‘seoskih varalica’.

Ovako. ‘Ovdje sam na listi SBBa a nisam formalno još postao članom te partije’.

*** Dakle, Radončić kojem su usta puna zakona, pravne države, brige za demokratijom i EU, na vrh liste za bh Parlament postavlja čovjeka koji je bio u Stranci za BiH 2018, koji je bio mjesec dana u SDPu 2022. ‘akademca’ koji nije uopšte član njegove partije. To može samo u Bosni i nigdje više a da ‘međunarodna zajednica’ – društvo balkanskih političara još to proglasi demokratskom i evropskom uspješnom pričom. O budućnosti i stranke i države BiH sa ovakvom strankom ne vrijedi trošiti žuljeve na prstima niti boju na tasturi. E, kad već predsjednik stranke koja je deceniju i više u partnerstvu i u vlasti a tvrdi da to nije, ili ako jeste da je to u interesu države i naroda to ne vidi ili namjerno zakone izvrće ruglu i posprdi, zašto onda to ne vidi i ne sankcioniše predsjednik CIKa Suad Arnautović, recimo? Ili Visoki bh predstavnik? Ja mene ludog insana, o čemu ja sanjam i u kakvoj sam uopšte ‘neurofiziloškoj strukturi’ na koju se ‘akademik’ poziva. Kao da nismo u Bosni i kao da ne može i gore od ovoga.

Može, evo primjera s kraja juna i početka jula ove godine.

**** Objaviše da je poznati bh policajac, šef Detašmana FUPa Nermin Šehović, poznato lice sa ‘Face’ tv ekrana zbog zapisnika o ‘slučaju Džanan Memić’ koji zapisnik je razotkrio mnoge nedoumice i brutalne smicalice vrha SDA partije i sprege u zataškavanju ubistva mladića Džanana Memića prije šest godina i koji se kandidovao za predsjednika Visokog sudskog i tužilaškog vijeća (VSTV), zapravo kandidat Stranke za BiH za oktobarske izbore za član bh Predsjedništva. Otkud i kako ovaj pošteni bh policajac i sa velikom vjerovatnoćom budući predsjednik i šef sudija i tužilaca otkud on u političkim prljavim vodama i ovoj ižvakanoj partiji posesrtrimi SDA lopova i mafijaša, nekadašnjoj stranci Harisa Silajdžića- niko ne zna. Vijest je odjeknula kao bomba i iz razlga više jer je nedavno na tv ‘Face’ Šehović izjavio kako neće nikad u politiku jer ga politika ne zanima, međutim još više je eksplodirala njegova blijeda i nepotpuna izjava nakon objave da je kandidat za bh Predsjedništvo kojom negira svoju kandidaturu.

‘Neću uopšte da komentarišem neke stvari tamo, ja nisam predao svoju izjavu za tu kandidaturu’ – kazao je Šehović i odbio dalje komentarisati sasvi tražena i logična pitanja. Kako je mogao i ko ga je kandidovao ako on nije, zašto ne kaže je li član stranke, zašto ne pozove na odgovornost onoga ko ga je kandidaovao?… Pitanja je bilo na pretek ali od Šehovića iznenađujuća i neočekivana šutnja. Čak i nakon što je objelodanjeno da je FUP podnio prijavu i saslušao Šehovića budući da je postao kandidat ispred političke partije a nije prethodno podnio otkaz na poslu a što je kažnjivo. Tišinu je kratko i opet nepotpuno razbio Semir Efendić, predsjednik ‘Stranke za BiH’ i poznati ‘prebjeg’ iz SDA nakon objave ‘afere’ Asim sa tvrdnjom da je Šehović upoznat sa kandidaturom i da je faktički na nju pristao, ostaje kaže još da se potpiše izjava i sve će biti u redu. Predsjednik CIKa je umjesto pojašnjenja ostao dosljedan ovim bh igricama i smicalicama. ‘Neće da pominje imena‘ i neće da govori o prijavi ali veli izjava se može potpisati i kompletirati do 29. jula. Tito dragi, šta smo naučili?

***** Da, bez obzira na činjenicu da smo mislili kako je Šehović pravi izbor za VSTV i kako mu treba vjerovati, u ovom slučaju nešto ‘tukne’. Ja bih recimo, da me neko prijavi a da nisam konsultovan, skočio naglavačke da dokažem istinu. Tim prije jer je u pitanju i krivično djelo koje mi ovim visi nad glavom a ja šutim! Kako Šehović šuti na tvrdnju Efendića da je konsultovan i da ostaje još da se kompletira izjava, to znači da i njegovo ‘maslo nije za Ramazana’. Javnost odlično zna da je Efendić školarac iz Turske i da mu ni dlaka sa glave nije falila kad je otkrio Asima Sarajlića SDA ‘hošdatisredim’ mafijaša što znači da SDA na njega u svako vrijeme ‘računa’ ali javnost ne računa na ovakav oportunizam Šehovića i njegovu nikakvu reakciju. Koja u velikom dijelu javnosti znači potvrdu Efendićeve izjave da nije na pamet prijavio Šehovića kao kandidata. S druge strane, ova sakrivena i uvrnuta bh politička priča u kojoj te može neko prijaviti na izbore na važnu funkciju a da ti ništa ne znaš, pokazala je da Šehović može svoju kandidaturu za čelno mjesto VSTVa ‘okačiti mačku o rep’, od toga više nema ništa. Bez obzira bili tačni njegovi navodi ili navodi Efendića. Kakve su prilike Efendić je i imao za cilj u suradnji sa SDA da mu ovim putem našteti u kanidaturi za glavnog u VSTVu, sa čim je ugled Šehovića oštećen i u njegovoj stolici uniforme i policajca.

Kako i u vom slučaju iz CIKa ne kažu da ima povreda zakona, nema druge nego svako jutro klik na internet pa na zvaničnu web stranicu CIKa. Oprez je majka budućnosti, nego! Nikad se ne zna kad te neko može turiti na listu a da ni ne znaš. I još više : možeš postati i predsjednikom države a da nisi toga uopšte svjestan. Pa ti kasnije piši žalbe i tužakaj, kad je sve gotovo.

photo : screen ‘Avaz’, izjava ‘akademika’ Suada Kurtćehajića za tv Super i novine podvučena bijelom linijom, u okviru Nermin Šehović, šef Detašmana FUPa, navodni kandidat za člana bh Predsjedništva ispred Stranke za BiH te Semir Efendić predsjednik SBiH i načelnik opštine Novi Grad, arhiv