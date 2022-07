Poimanje demokratije je svuda skoro isto, kao i politička laž : ­ šta povezuje ambasadu Saudijske Arabia- e u USA i ubistvo djece u američkim školama u domaćem terorizmu?

Joe Biden, američki predsjednik je u sklopu najavljene turneje po Bliskom Istoku već u Izraelu, radno i odlučno. Plan podrazumijeva i posjetu Palestini ali i Saudi Arabia-i, što posebno privlači pozornost i pažnju javnosti obzirom na ranije izjave Biden-a.

Naime, svi pamtimo kad je još dok nije bio predsjednik a nakon ubistva američkog i saudijskog novinara Jamal-a Khashoggi-a (2018) bio rezolutan u napadu na vrh vodstva ove Kraljevine koja je direktno umiješana u ubistvo. Koje je na brutalan način obavljeno u ambasadi u Turskoj a koje nije uopšte osudio tadšnji predsjednik Trump.

‘Natjeraćemo ih da plate viosku cijenu’ – urlao je Biden i priprijetio da će kad uđe u Bijelu Kuću prvo raskinuti dogovore i ugovore sa Saudi prestolonasljednikom Mohammed bin Salman-om (MbS) koji je lično odobrio ubistvo Khashoggi-ja u Istanbulu, sklopljene između njega i Donald Trump-a. Poslove prodaje oružja vrijedne desetine milijardi dolara. Podsjećamo, Saudi Aabia-u i njeno vodstvo zbog ovog ubistva pravdao je ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa ‘osvetom zapada’ za uspjehe Kralja i Kraljevine.

Evo, nije prošlo od tada ni četiri godine a Biden odlučno izlazi u javnost sa drugom pričom. ‘Ostajemo kod tema kao što su ljudska prava ali sve će mo formulirati drugačije nego prije.’ Ugovori koje je potpisao Trump nisu stavljeni van snage, Biden će za par dana kafendisati sa pricem i princezama i sve pojasniti.

Svjestan da velika većina američke javnosti ne odobrava ovo putovanje u Arabiau, Biden-ovi glasnogovornici kažu kako se ‘mora ojačati strateško partnerstvo sa Rijadom ostajući vjeran američkim temeljnim vrijednostima’.

Vjerno temeljnim američkim vrijednostima predsjednik sa najnižim rejtingom u istoriji Amerike i prepun gafova i skandala iz dana u dan je najblaže rečeno slagao i Ameriku i američku i svjetsku javnost. Iako je svoj put pravdao i opasnošću od Irana i ratom u Jemenu, glavni razlog njegovog odlaska na noge autokratskom i brutalnom islamističkom režimu je zapravo rat u Ukrajini, sankcije Rusiji, Putin i cijene nafte. Podsjećamo, Biden-ova administracija je izjavila nedavno kako će alarmirati robne rezerve i sačuvati državu od ogromnog skoka cijena goriva i inflacije a što je uslijedilo uvođenjem sankcija Rusiji, tvrdeći kako su uvozne kvote ruske nafte u USA ‘minorne‘ i da iznose svega 7% što je također još jedna od laži administracije. Ta kvota je daleko veća a aktiviranje robnih rezervi je samo neznatno ublažilo pad cijena, gorivo je i dalje na pumpama blizu 5 dolara po galonu (1 gallon =3, 785 litra), dok su cijene namirnica, prehrane i svega ostalog uključujući i nekretnine otišle nebu pod oblake. Odlazak na noge Kraljevini je također dokaz da izvikane i nametnute sankcije Amerike Rusiji koje mora pratiti čitava Evropa uopšte ne daju rezultate. Više pogađaju (kao što smo tvrdili) narod i siromašne, dok su cijene ruske nafte i plina usljed sankcija skočile u toj mjeri da su Putin i Rusija naprosto profitirali ovim mjerama. No, Biden ide i dalje, namjerava kažu vijesti ‘natjerati Ruse’ da mogu prodavati naftu ali pod cijenama koje Amerika odredi. To u praksi znači da bi se pod tim uslovima Amerika dijelom odrekla uvedenih sankcija i uzimala rusku naftu ponovo. No, kako stoje prilike u Rusiji i ekonomiji, od toga nema ništa.

Da ubistvo novinara Khashoggi-ja nije jedini primjer totalno pogrešne i nakaradne američke demokratije (po sili jačega ili po zakonu moranja) dokazuju još dva primjera, primjera ima mnogo više. Riječ je o odluci federalnih sudija po kojoj sad svaka država u Americi može zabraniti abortus ženama jer je Vrhovni Sud ukinuo pravo na abortus i o potezima vlasti u tragičnim događajima američkog terorizma u školama.

Biden je potpisao uredbu kojom ‘razblažuje’ ovu odluku federalnih sudija ali to opet ne znači puno jer njegova odluka nije obavezna za sve države. Dok je zabranom abortusa Amerika vraćena u srednji vijek po pravima žena i ženama donio nove i dodatne troškove. Moraće potražiti spas u drugim državama i po skupljoj cijeni jer osiguranje ne pokriva sve drave. Ista nemoć i licemjerje proizašli su i u odlukama vlasti u dvije američke države nakon masovnog ubijanja djece u školama.

Iako je samo u ovoj godini zabilježeno preko 200 oblika pucnjava, ubistava i domicilnog terorizma po školama, tržnim centrima ili bogomoljama, od čega 27 u školama, Amerika nije i neće naskoro donijeti zakon o ograničavanju prodaje teškog oružja svakom i bez ikakvih provjera. Zato jer to nedaju proizvođači i lobisti oružja, bogati tajkuni koji zapravo upravljau donošenjem propisa u Americi, pa i onima koje potpisuje Biden. Gdje su tu ‘temelji američke demokratije’? Kad više nisi suguran kad pošalješ dijete u školski autobus hoće li se vratiti živo ili kad odeš u kupovinu a ne znaš da li će te možda izrešetati kakva nafiksana ili bolesna budala ili neki isfrustrirani ‘balo’ kojeg je cura ostavila jer je ružan. A država, primjer demokratije i ljudskih prava u Svijetu nemoćno sliježe ramenima i priča bajke. ‘Nikad vas nećemo zaboraviti’.

Umjesto da se hitno i bez rezervi donese zakon koji će zabraniti ovakvu rasprodaju oružja i teror Amerika hrani javnost budalaštinama tipa ‘demokratija i drugi amandman’, vlast ne mogu nasikirati ni rasplakati čak ni suze roditelja ubijene djece. Ništa osim profita i dolara. I sramnije od toga, čak i djelimično ograničenje za teroriste pucače na ljude i djecu guvernera države New York kroz kontrolu sposobnosti rukovanja i nabavke oružja i istoriju bolesti kupaca, Federalni Sud je sa pozivom na drugi amandman Ustava ograničio i obesmislio. Zapravo stavio van snage. Pucaj i ubijaj.

Za utjehu javnosti i kao dokaz ‘temeljnih američkih vrijednosti’ lokalne vlasti u državama gdje se desio ovaj domaći terorizam u školama donio je odluku da se škole sruše i naprave nove. Da se ne podsjećamo na taj zločin.

Tako je nestala Osnovna škola ‘Sandy Hook Elementari School’ u mjestu Newtown država Connecticut gdje je 14.12. 2012. domaći terorista ubio iz čista mira ukupno 26 lica od čega 20 učenika, umjesto nje – ‘nikla’ je nova, da zaboravimo sve to se desilo u staroj školi. To je jedino što je američka vlast u stanju uraditi kao utjehu za ubijenu djecu!? Isto to se planira uraditi i u mjestu Uvalde država Texas gdje je 24. maja ove godine ubijeno 19 djece (ovdje su prema video snimkama i policajci zakazali, iako su bili na vrijeme u školi nisu intervenisali pa se navodno njihovi postupci još istražuju).

Dakle, rješenje za terorizam u školi je ovako ; napravi novu zgradi i idemo dalje, do slijedećeg ubijanja. Ako se desi u džamji, crkvi ili restoranu ili šoper tržnom centru-oplačeš žrtve i napraviš nove zgrade. ‘Prosto k’o pasulj’!

Većeg i sramnijeg cinizma nije odavno zabilježeno a da ‘fercera’.

Iako se ne može porediti po sadržaju i jačini, ovaj princip zaobilaženja problema je svojstven izgleda svim državama i svim vlastima. U Sarajevu će, da bi riješili višegodišnji problem sa gradskim javnim poduzećem (GRAS) koji je korupcijom politika i direktora iz Sandžaka opljačkan i prezadužen – ‘nove vlasti’ registrovati novo poduzeće i sve riješeno. I milionski dugovi oprošteni i problemi nestali. Samo da ne bi niko od guzonja odgovarao za pljačku državne love.. Tako je svojevremeno urađeno i u Vel. Kladuši. Pošto nije mogao i smio da spriječi privatnika i barabu Pajazetović Adema koji je na silu oteo velikokladušku pijacu i uzimao danak više od deset godina od nje (i do 10.000 KMa dnevno od placevine i pazara), tadašnji načelnik Opštine je našao solomonsko rješenje : opština oformila novu pijacu. Ovakvih primjera ima širom BiH koliko hoćeš, sistem ja isti samo su nijanse drugačije.

Zbilja, sve su politike skoro iste. Isto je i sa demokratijama. Naročito ako si jak i moćan.

Da bi dokazala svoju snagu, demokratiju i demokratske vrijednosti, američka je vlast tako umjesto da kazni Saudi Arabia-u zbog ubistva novinara prekidom diplomatije i biznisa, uzela ovakav način ‘odmazde’. Ulicu u kojoj se nalazi ambasada Kraljevine Arabia-e u USA preimenovala je u ‘Put Jamal-a Khashoggi-a.

Biden čista obraza može na kafu kod princa bin Salman-a.

photo : američki predsjednik Joe Biden, lijevo- ruski predsjednik Putin, desno-Saudi princ bin Salman, arhiv