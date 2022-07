Hamdija Lipovača predvodi izbornu listu US Kantona ispred Stranke za BiH i Semira Eefendića

Nakon što je ‘pozavršavao’ i to uspješno nekoliko krivičnih predmeta i optužnica za zloupotrebu položaja i korupciju u vrijeme mandata premijera u Krajini, eto Hamde ponovo na državnu sisu. Oslobođen po svim optužbama i svim tužilačkim ‘klevetama’, opran i čist i pred Bogom i narodom. Sud mu je dao ‘potvrde o poštenju’, džaba su ga optuživali, kopali i mjerili debljinu asfalta, vještačili budžetske knjige, off shore knjige također, zapošljavanja, sve je stalo u dvije najljepše bh pravosudne riječi. Oslobađa se. Prav i zdrav. U međuvremenu dok je Sud istraživao, Hamdija je predavao, ‘igrao’ se profesora prava, živio svoj pošteni i isposnički SDP život muslimana insana i čekao šansu.

I, eto je, u njemu je spas ugledao Semir Efendić školarac iu Turske i nada SDA načelnik opštine Novi Grad u Sarajevu koji je bez dubokog razmišljanja (čim je bacio pogled na albume Lipovače, posebno na slike Bajramskih čestitki) ugled Lipovače stavio na kantonalnu listu u sam vrh za stranku Harisa Silajdžića ‘SBiH’ koju ovaj kadrovik SDA vodi od kako se ‘razišao’ sa SDA. Hamdija će u oktobru a.k.b.d. u opštinske klupe, na stara jasla. Jer ko sa te sofre proba hranu taj do smrti ne mijenja jelovnik. Sad će mo imati dvojicu na istoj sisi, Hamdiju Abdića tzv ‘Tigra’ koji je iz nekadašnjih ‘komunista’ iliti SDPa Krajine preletio u SDA jato, i Hamdiju Lipovaču koji se za sada skrasio na listi nekadašnje SBiH Silajdžića. A možda uleti i treći pa da ‘pravimo halvu’, ko zna?

Podsjećamo. Lipovača je uhapšen decembra 2014. za više krivičnih djela zloupotrebe, taman nakon što je kao i svaki uzoran SDP vjernik i musliman čestitao Bajram dva mjeseca ranije uz onu poznatu sliku na sedždi i sa tanjirom rajskog dženestkog voća. Kako je Zlatko Lagumdžija Hamdijin bivši šef tek nakon mnogo godina odkako je izbačen naglavačke iz SDPa ‘otkrio’ da je kao ministar vanjskih poslova BiH obavio svoju svetu dužnost komuniste ‘mali hadž’ iliti ‘umru’ te kako je i Lipovača u vrijeme svoje strahovlade dokazao da su partizani svi do jednoga i na čelu sa Josipom Brozom bili vjernici i muslimani samo su to sakrivali kao i Lagumdžija ‘dok se ne stekne pravi trenutak za saopštenje’, onda i ovo muslimansko koaliranje i jaranovanje SDPa i Nermina Nikšića sa Bakirom Izetbegovićem ima pravog smisla. Pune džamije su razlog kao i kod SDA, da SDP ne bude zabrinut za državu Bosnu.

Ostaje samo još da nam Nikšić ili Mijatović objave slike sa Kabe a i to će doći.

Sabur nam treba, ništa više.

photo : Hamdija Lipovača bivši premijer US Kantona ispred SDP čestita Bajram 2014. godine, ove godine predvodi listu SBiH stranke za izbore, arhiv