Ratni policajac Sarajeva i bahati i raspojasani mirnodopski šef uniformisane policije Zoran Čegar fasovao batine od kolege

Ovako. Svi znamo da ona poznata opštenarodna Bakirova (izjava Bakira Izetbegovića predsjednika SDA i ‘lidera svih Bošnjaka’ kojom je opravdao korupciju i kriminal Asima Sarajlića u aferi ‘Asim’ 2020 : ‘Ja, i ? Pa on je dva puta u ratu ranjavan‘) maksima o ranjenicima u bh ratu i njihovom kriminalu u miru ima u BiH veću snagu od sudske prakse. U kojoj praktičnosti su ratne rane izrazito ‘olakotne’ i mogu i skoro uvijek dovedu do oslobađajuće presude ili stopiranja gonjenja uopšte, bez obzira na težinu kriminala.

Na toj mantri SDA kriminogene kuhinje ili još bolje na toj sofri SDA bh poznati policajac Zoran Čegar se hrani već godinama, bez bojazni da će ga ikako i ikada stići ruka pravde. Jer je ranjavan u ratu i jer još oko njega dišu ratne zasluge i zvižde meci pa šta god da uradi, sve mu je oprošteno. I naravno, ‘jer voli Bosnu’, i ‘jer je odbranio Sarajevo’, da i ne spominjemo albume i tone slika sa Bakirom Izetbegovićem u ovim zbirkama muslimanske ikebane Sarajeva Izetbegovića, sa kojom se ovaj nasljednik staromuslimana ponosi, tvrdeći kako nisu svi Hrvati protjerani iz Sarajeva. Evo Čegara živog i stamenog koji prkosi svim neprijateljima bh multietičnosti i zajedništva u ulici ‘Put mladih muslimana’ gdje u raskošnoj kući simboličnog naziva ulice uživa kad nije na poslu.

Kad je na poslu, i to se zna, on je moliću fino šef uniformisane bh policije, jednostavno rečeno on ti je sarajevski ‘šerif’ ili još bolje ‘Eliot Ness’.

Kako je nakon što je zbog simptoma rata ( PTSD) penzionisan još 2010. Čegar ponov dospio u uniformu i na mjesto prvog obavještajca a kasnije i šefa uniformi Sarajeva gdje se i danas nalazi to zna politička vrhuška, njihovi propisi i znaju ratne zasluge koje u postratnoj bh najbolje finkcionišu. Istorija kaže da je Zoran Čegar u bh ratu bio pripadnik specijalne postrojbe bh Policije i da je učestvovao u deblokadi Sarajeva, međutim koliko je tu vremena tačno proveo zna on i znaju ratne komisije i ratni susreti, a da ga je tokom rata bilo dugo u Zagrebu i dalje, to je nesporno i potvrđeno. Neki kažu da je u policiji tokom rata proveo svega par mjeseci drugi tvrde borac ‘par excellence’, oni koji kažu da ga i Bakir i bh vlast generalno ‘drže’ samo zato da pokažu koliko su nacionalno pr(n)eopterećeni pa koliko god da košta su najbliže istini.

Zbog čega ovaj uniformisani šef policije u svoju biografiju ređa skandale i ekscese da bi mu pozavidjeli mnogi ‘sa one strane policije’. Da ne kažem ‘oni odranije poznati’. Kažu, Čegar je u svojim postupcima impulsivan, bahat, energičan i brz, ne libi se kritikovati i one bliže vrhu pa su ga mediji zbog toga zavoljeli. Jedno vrijeme ga je čak krasio nadimak ‘sarajevski Eliot Ness’ asocirajući na njegovu ratnu i poratnu hrabrost koja podsjeća na američkog agenta koji se borio protiv Al Capone-a tridesetih godina dvadesetog vijeka. Pa je, sve brljotine koje uradio pokrivao svojim ratnim zaslugama i političkim smicalicama pravdao normalnim i potrebnim, nikom nije odgovarao.

A njih ima poprilično, čak se činilo da je i bh ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara nemoćan kad je Čegar u pitanju. Pobrojaćemo samo par nekih, najupadljivijih.

Januara ove godine Čegar je na parkingu opštine Stari Grad bezobzirno i bezobrazno išamaro čuvara radnika parkinga tri puta koji je samo upozorio njegovog kolegu da je zatvorio prilaz svojim autom drugima, nadzorne kamere su sve zabilježile, čak i njegove psovke. Ko je on, obična radnička fukara da se usudi šefu policije stavljati primjedbe, ej? Nakon žestoke kritike u medijima i ‘obećanja’ kako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, javnost je ‘nahranjena’ a od postupka ništa. Umjesto toga, novi ‘slučaj’ Čegar i nova novinska poslastica. Sredinom juna ove godine Čegar je bez osjećaja stida blokirao saobraćaj u gradu kako bi do svoje kuće u ulici ‘Put mladih muslimana’ došlepao ogromnu jahtu i tu je istovario. Nakon nekoliko pitanja novinara ‘Inforadara’ Almedina Šišića koji se tu zatekao Čegar je odbio odgovoriti na ‘nepristojna pitanja’ odakle mu ta imovina i da li zloupotrebljava Policiju na ovaj način, plus, novinara je izvrijeđao zbog čega je ministar Čampara protv njega podnio disciplinsku prijavu. Nema od tih ‘postupaka’ i prijava ništa, ‘piši propalo’, neda Bakir Čegara. Čampara je za medije izjavio kako je Čegar slagao da je 01. marta (također ove godine) izvršeno pucanje na njegovu kuću a što je Čegar uredno tako prijavio, radilo se o vatrometu u povodu rođendana države, pa se Čegar umislio.

Interne istrage su, kao što rekosmo prazno slovo na praznom papiru ali o staje u zraku da lebdi ovo. Ako se ovako odnosi i radi u bh Policiji sa akterima šefovima policije, kako će onda obični građanin imati povjerenja i očekivati zaštitu u potrebnim situacijama? Pa da ih ­šef policije išamara? Taman ćorava posla.

Kao odgovor na ‘baš mi se jebe za sve oko mene’ Čegar će se na tv u povodu godišnjice opsade Sarajeva 02. maja 2022. potvrditi svoj lik i djelo. Pojavio se u raspojasanom izdanju sa pištoljem o pojasu, kao ‘šerif ‘ Divljeg Sarajeva i kao da se radi o nečem sasvim najnormalnijem. Tako su gledaoci mogli dok slušaju njegove podvige u spašavanju grada i države da se dive i njegovom pištolju, simbolu snage i moći i bezobzirnosti policijskog funkcionera.

Stoga, nije nimalo iznenadila vijest da je jučer ispred zgrade FUPa u Sarajevu pretučen ovaj policijski kabadahija glavnog grada BiH. Šture vijesti govore kako je pretprio povrede od strane kolege. Iako se ne navodi ime drugog, Čegar je potvrdio da se radi o pripadniku FUPa.

Dakle, dolijao ‘sarajevski Eliot Ness’. Ili ovako: Ness je postao Bless.

photo : Zoran Čegar šef uniformisane policije Sarajevo sa pištoljem na TV, arhiv