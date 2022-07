SDA i Islamska Zajednica BiH su nam oteli državu i vjeru, zašto ne bi i genocid i žrtve!?

* Prije četiri godine u poznatoj slatkoj svađi sa Fahrudinom Radončićem a uz izborne teme i dileme u BiH i tadašnje opšte izbore Bakir Izetbegović će reći kako on, Fahro, nema šta tražiti u bh Predsjedništvu ‘jer nije prešao džamijski prag, ne liči na nas..’ U očima i ušima Izetbegovića se i prije toga javnog priznanja znalo ko je vlasnik države i ovog najvišeg njenog organa. Onaj ko obilazi šehidska groblja, uči nemilice i ko je je stalno u džamiji.

Malo nelogično za jednu ‘građansku’ stranku kakvom se SDA predstavlja i još ‘građanskiju’ državu koju je uzurpirala već tri decenije i kojom vlada, ali ništa novo i začuđujuće. Pa kod nas u ovakvoj islamiziranoj državi i dnevnik počinje na većini kanala sa selam alejkum, pozdravom kojge je još s početka rata kao prvi potez islamizacije ArBiH Alija Izetbegović uveo u opticaj i upotrebu.

Pozdrav je još i benigne prirode kakve se sve stvari kotrljaju a svi se ‘prave’ i gluhi i slijepi, uključujući i međunarodnu zajednicu koja je u ovoj simbiozi SDA i vjere našla svoj interes u BiH. Odnosno način da preko ta dva oka u budalastoj glavi ostvari svoje ciljeve na Balkanu.

Svoju spregu sa vjerom i džamijama Bakir tako neskriveno pokazuje i bilda mišiće izjavljujući kako ne brine za budućnost BiH kad ‘vidi pune džamije’ i puno omladine u saffovima, dok se svi događaji u BiH posebno u Sarajevu odvijaju po takvimu, islamskom kalendaru, da se ne ‘povrijede’ vjernici. Faktički država nam je privatizirana i uzduž i poprijeko, bijele ahmedije su je skupa sa zelenim buržoazijskim termitima SDA načisto okupirale. Em što je religija uvučena u sve pore države na velika vrata od vrtića do Sudova i bh Predsjedništva, ona nam diktira i uređuje i kompletan naš društveni život. Odlučuje čak i kako će mo se i gdje moliti, za koga glasati, šta obući, uređuje o moralu po našim ulicama, u školama je odavno, i sav naš put prema ‘zapadu’ i EU se zapravo odvija puteljcima prema Bliskom Nam Istoku.

** Zapravo u ovoj nakaradnoj državi koju su nam upropastili i ogadili sve je privatizirano i pod kontrolom religije i SDA poluga vlasti, čak su nam i žrtve u zadnjem bh ratu preotete i privatizirane, genocid je direktor Potočara Emir Suljagić odavno ‘patentirao’ kao ‘naš bosanski’.

Jučer je tako govor premijera Crne Gore Dritana Abazovića na 27. komemoraciji ocijenjen ‘skandaloznim’ i ide se dotle da se predlaže čak i zabrana ulaska istom u BiH. Kod nas to tako : nedaj mu da nam prlja našu čistu državu. I dovoljno je da ‘samo jednom ne udariš po žici’. Gotovo, ne treba mu ili njoj dati da ulaze u našu državu. Cvrc!

Navodno, povrijedio je žrtve jer je rekao da u Srebrenici ‘genocid nije počinjen nad Bošnjacima već nad ljudima i da ga nisu počinile vojske već politike zla i prevara…’.

O, da, Dritan se jednostavno morao izvinuti jer to tako diktiraju Bošnjaci i ‘ućeruju u suru’ (izvode na pravi put) sve oko sebe, budući da mora bit po ‘njihovom’ inače eto frke i belaja, iako je zaista upitno da li je šta loše rekao. U ovom genocidu su ubijeni ljudi međutim za Bošnjake (da li su oni ljudi?), osim njih kao žrtava, druge ne postoje. ‘Jebeš Kazane’ reći će tako jedan vrli komentator Bošnjak u medijima. Jebeš genocidaše. Jebeš ustaše, također. Dakako, zato jer su tu ubijani drugi, a i broj ubijenih se ne može ‘izjednačiti’ sa ‘našim ubijenima’. O premijeru Crne Gore su do jučer svi skivali hvalospjeve, od jučer je ‘nerod’, ‘govno’, ‘šupak’, ‘izrod’, ‘nesoj’ (sramno je nastaviti dalje) , kako ga je počastio glumac i SDA ministar Emir Hadžihafizbegović. Musliman čiji život ‘počiva na stubovima islama’ kako je i sam citirao. Meni se čini da mu je jedan od tih ‘stubova’ rakija i viski i mora da je cugnuo dobrano pa zaljuljao stubove čim je ovako inspirativan. Ili mu je ideju dao ahbab Asim Sarajlić koji ga spominje u poznatoj aferi ‘Asim’.

Zna se šta se može i MORA u Potočarima reći.

O, da, tako je 2015. godine kada je Milorad Dodik posjetio Potočare i poklonio se žrtvama genocida ‘majka nad majkama’ Munira Subašić izjavila kako je nepristojan jer ‘se udaljio prije nego je ona proučila Fatihu’. Zaključak : šta će uopšte tu. Ili, ko god dođe ovdje mora naučiti i Fatihu i sve molitve redom, inače neka ne dolazi. Baš tako.

*** Danas se o Potočarima oglasio i ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, kuda bi on da se ne oglasi. Pa je prvo izrazio pohvale određenim personama posjetiocima (pohvalio bh televizije jer nose njegov cvijetić Srebrenice sve osim tv Hayat, tu nose neke broševe od nekog filigrana i zlatara u Sarajevu kojeg je ‘Hižaslav’ tužio za upotrebu njegovog patenta-cvijetića Srebrenice), pa je ubacio slike sa Fatom Orlović (a što su navalili na ovu sirotu ženu ovih dana) a onda u stilu glasnogovornika SDA braće osuo paljbu po Denisu Bećireviću. Koji je svačiji kandidat za dolazeće izbore osim SDA partije pa ga treba izružiti. Kaže ovaj mufljuz hodžica kako je ‘čuo’ da je Bećirević bio na dženazi ali se negdje sakrio, nije bio u prvim redovima. Kao nekad, veli, kad smo mi u komunizmu klanjali dženaze a rodbina komunisti se krili sa strane. Tačno tako. Ja bih dodao: kao nekada (2014), kad se ova uprljana i korumpirana ahmedija kandidovala za bh Predsjedništvo pa nam se ukazala iz muzeja komuniste Josipa Broza u Jajcu, hvaleći Titu kao sada Bakira Izetbegovića.

Ovo sa Bećirevićem je još jedan pokazatelj da se zna i vidi ko određuje pravila ponašanja i ko upravlja sa nama. Jer, ‘Hižaslavu’ je zasmetalo što se u prvim redovima ne vidi Bećirević a da je bio prvi, onda bi bilo : šta ovaj traži u prvom saffu?

No, kad smo kod rasporeda saffova, njemu uopšte ne smeta što je recimo američki ambasador u BiH bio u šestom redu dok je hanuma Sebija Izetbegović u prvom saffu, odmah do Reisa kuma, a Bakir u drugom. Da ovo ‘sakrivanje’ iz ‘komunističkog perioda’ nije slučajno, potrudila se i ‘isilovka’ i ‘džihad-hanuma’ sa web sranja Bošnjaci.net Elmedina Muftić koja je Bećireviću strašno zamjerila što je nekad stajao u stavu mirno u Kući Cvijeća u Beogradu a sad bi da bude u Predsjedništvu. Uz to ide i slika Bećirevića nad grobom Josipa Broza kao velika optužnica po Bakiru (džamijski prag i sve uz to što dolazi). Mene je recimo, obratno, slika Bećirevića podsjetila na sliku ‘Hižaslava’ iz Muzeja Josip Broz Tito u Jajcu 2014.godine, ali ja ne uređujem naše živote, ima i zna se ko to čini.

To je posao SDA i Islamske zajednice BiH i njihovih pomoćnih organa. Koji misle o svemu, naše je samo da šutimo. Evo, dan prije komemoracije u Potočarima, SDA je pustila još jedno obavještenje kojim pokazuje mišiće i privatizaciju i države i vjere, svega što je njeno, oteto od nas. Vele kako Edin Forto u Potočarima u zadnjem gostovanju nije odao počast žrtvama, ‘nije učio Fatihu’ . Samo je otišao tamo, odnio par milion KMa i stajao mirno pred spomenikom. Kao da su bili sa njim pa sve čuli.

Izlišno je reći kako ‘Fatihu’ tamo ne uči ni gazija Željko Komšić koji često posjećuje Potočare po zadatku ali nema kritike. Interesantno, nego! Nije ‘Fatihu’ učio ni Srđan Mandić načelnik jedne opštine u Sarajevu koji je tamo ‘došao sa obrazom’ prije par dana (donio Suljagiću novo auto i ček na 10.000 KMa) pa ni mnogi drugi iz strane i domaće diplomatije ali SDA je zažmurila na jedno oko, progledala je samo kod Forte. Ma nije učio ni Suljagić direktor, evo slike Bakiru da se lično uvjeri i da olakša dušu. Na slici se ne vidi da Suljagić mrda usnama i da uči. Slika je zgodna za brzi kviz Islamske Zajednice ‘pronađite uljeza u par sekundi’.

Gluposti do nebesa? Jok, obavezno bošnjačko prevaspitavanje svakog posjetioca.

Boga mi, Tite mi, svi su izgledi da će se prije posjete Potočarima morati prvo preći na islam, izgovoriti ‘šehadet’ pa uzeti avdest, pa onda ući tamo, inače biće kritike i pljuvačine od strane čuvara i žrtva i genocida. Pa ko dođe-dođe.

Dakle, ostali smo i bez genocida, i bez žrtava i Potočara. I to nam evo ote SDA i Islamska Zajednica.

photo : ovako treba da izgledaju sve delegacije građanske države BiH kad posjećuju Potočare i Srebrenicu. Srđan Mandić je treći s lijeva na slici, Emir Suljagić sasvim desno, juli 2022, arhiv