Veliki su izgledi da će se po zahtjevu Visokog bh predstavnika u BiH promijeniti nazivi i imena ulica u Mostaru dati po fašističkim službenicima i suradnicima te NDH funkcionerima, a šta je sa fašistima u imenima ulica Sarajeva i ostalih dijelova BiH?

Krajem juna ove godine Visoki bh predstavnik Christian Schmidt uputio je vlastima grada Mostara zahtjev da razmotre i usvoje njegov prijedlog promjene naziva ulica u Mostaru. Drug Visoki je zatražio da se izmjene imena ulica Mile Budaka, Đure Spuževića, Ive Zelenike Tovarnika, Jure Francetića i ulice Vokića i Lorkovića. Koji nazivi su dati po zvaničnicima ustaškog režima još 1990. a potvrdilo tadašnje Gradsko vijeće. Zahtjev-molbu Visokog bh predstavnika potpisali su osim njega još i Matthew Field ambasador Veliek Britanije u BiH zatim američki ambasador u BiH Michael Murphy, šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH Johann Sattler te šefica Misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u BiH Kathleen Kavalec a zahtjev su uputili načelniku Mostara Mariju Kordiću i predsjedniku Gradskog Vijeća grada Mostara Salemu Mariću.

Nije prošlo ni mjesec dana a evo, stižu još zvanično nepotvrđene informacije da bi ovakav zahtjev VP BiH mogao biti vrlo brzo i pozitivno riješen. Prosto da čovjek ne povjeruje da je u BiH moguće da ga ujutru dočeka bilo kakva pozitivna vijest, kamo li ovakva važna kao što je ova. Kao što znamo ovi nazivi ulica su čest ‘kamen spoticanja’ dogovorima političara u vlasti iako su osim što su upereni protiv antifašizma u suptornosti i sa mnogim evropskim Konvencijama koje moramo poštovati da bi ušli u EU. Navodno, dogovor između načelika Mostara Kordića i predsjednika GV Marića je postignut i već na slijedećem sazivu GV bi to trebalo verifikovati i onda provesti u djelo, a ovako bi trebale izgledati izmjene naziva ulica. Ulica Mile Budaka po novom dogovoru postaje ulica Alekse Šantića, Vokića i Lorkovića se preimenuje u ulicu Tina Ujevića, Ulica viteza Rafaela Bobana mijenja se i glasi Ulica fra Ljudevita Laste, Ulica Jure Francetića mijenja se i postaje Humska ulica, Ulica tabornika Ive Zelenike mijenja se i glasi Ciglana, te Ulica župana Đure Spuževića mijenja se i glasi Ulica Ismeta Ice Voljevice.

Ovaj dogovoreni prijedlog partnera u vlasti (HDZ i SDA) još nije konačno potvrđen ali je ‘na sonu’, međutim kako partneri u vlasti imaju vlast, imaju dovoljan broj ruku, sve ukazuje na to da će njihov prijedlog i biti usvojen. Naime, ima i opozicija svoje prijedloge (Jure Francetić da bude Ulica dobrovoljnih davalaca krvi, Mile Budaka da bude ulica Svetozara Ćorovića, Đure Spuževića da postane Ulica sestara Bergmann-sestre su pripadnice Jevrejske Zajednice, ulica Ive Zelenike da bude ulica Ante Zelenike – jedan od braće Zelenika je bio ustaški a drugi partizanski junak, a ulica Vokića i Lorkovića da se nazove po bošnjačkom političaru iz II Svjetskog rata Husagi Ćišiću), dok ima i primjedbi da je dosta ulica fratara, tim više da jer je jedan od fratara i imenovao ove ustaške nazive odranije.

Dakle, kako stoje ‘stvari moje luče’, ahbab Visoki bh predstavnik je konačno ‘našao ključ od svoje ladice’ u kojoj drži Bonske ovlasti pa ‘otključava bh zarđalu bravu’. Ključ je prvo testirao na Miloradu Dodiku a sada evo ide sa njim i u Hercegovinu. Gest vrijedan poštovanja, ali uz to ide i pitanje : a kad će otključati bošnjačke brave?

Preciznije, kad će Christian Schmidt zatražiti, zamoliti, narediti, kakogod, da i bošnjačka vlast u ‘ostatku’ BiH prvenstveno u glavnom gradu Sarajevu, po uzoru na ovaj proces u Mostaru otjera i zbriše svoje fašiste i nacionaliste sa imena ulica i škola. Prvenstveno tu mislim na ulice i škole po imenu Huseina ef. Đoze (imam 28. Regimente Handžar Divizije, osuđivan poslije rata zbog suradnje sa fašistima na 5 godina zatvora), Mustafe Busuladžića (podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja, tekstovima, prijevodima i vođenjem emisija radia u Italiji, osuđen i pogubljen od strane partizana), Muhameda ef. Pandže (hodža u jedinici NDH koja je umarširala u Sarajevo 1941), Asafa Serdarevića vođe mladih muslimana 1939, Envera Čolakovića (NDH ataše za kulturu i suradnik Ante Pavelića)… spisak nije konačan…

Ako drug Visoki ne dovrši ovu ‘svoju misiju’ iz Mostara u Sarajevu a onda i u ostalim dijelovima BiH (prvenstveno u Istočnom Sarajevu i u Banja Luci gdje je ogromna većina ulica sa imenima četnika, fašista i suradnik fašističkih okupatora iz II Svjetskog rata od Draže Mihajlovića pa dalje i listom), onda je da kažemo – ‘džaba krečio’. Čekati da te izmjene učini ili SDA ili sadašnja vladajuća ‘trojka’ je nikakava posao jer to oni neće nikad sami učiniti. Čak ni SDP tzv. ljevica koja se u Sarajevu utopila u ove fašizoidne šeme i teme NIPa niti to može sama učiniti ‘Naša stranka’, iako to potencira. Također, izdvajajući Sarajevo i druge gradove BiH iz ovog procesa Visoki bh predstavnik rizikuje da kao i prethodni Inzcko dobije epitet ‘bošnjačkog hamala’. Koji samo sjedi i čeka kad će mu ko od Bošnjaka u vlasti izdati ‘domaću zadaću’ dok ga za ostale građane države BiH nije baš plaho ni briga.

A spisak Bošnjaka je poširok i povelik, svaki dan se neko pojavi sa nekim novim zahtjevom.

No, ono najglavnije i najznačajnije : ako ne promijeni i ostale nazive ulica, veliki je upitnik hoće li išta moći u Mostaru kasnije učiniti sa svojim čarobnim ključem iz ladice. I ne samo u Mostaru.

photo : OŠ Mustafa Busuladžić u Sarajevu, u okviru lijevo Visoki bh predstavnik Christian Schmidt, arhiv