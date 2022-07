Ef. Kavazović se konačno javno svrstao uz SDA i Bakira Izetbegovića, želi srušiti vlast ‘trojke’ u Kantonu Sarajevo. Ujedno je svojom hutbom potvrdio da je BiH daleko od građanske države, sve je bliže fildžan islamskoj državici kakvu je zamišljao i planirao Alija Izetbegović.

Hutbom (govorom u džamiji) uz Kurban-Bajram ove godine, jučer je Reis Ef. Kavazović otvorio oči čak i najvećim slijepcima: otvoreno se svrstao na stranu jedne političke partije u BiH SDA i još javnije pozvao na bojkot, neposlušnost i zapravo rušenje vlasti ‘trojke’ u Kantonu Sarajevo. Naravno, zdušno je i ne skrivajući potvrdio da država BiH plovi u islamskim, šerijatskim vodama dok je formalno-pravno titulišu građanskom čak i u Islamskoj Zajednici.

Iako je Islamska Zajednica prepuna afera i skandala (rasprodaja vakufske imovine, nezakonito raspolaganje sa muslimanskim PDV- zekjatom, pedofilija i njeno zataškavanje, vjerske kao političke enormno visoke plate, pljačka vjernika kod članarine, sahrana ili vjerskih putovanja, bavljenje Islamske Zajednice građevinskim poslovima, otvaranje restorana, banaka, islamskih staračkih domova i vrtića …. ), iako je bratska kriminogena elita u bh vlasti ispred SDA partije također u kriminalu i korupciji do guše, Reis efendija je našao zgodnim da uz Kurban-Bajram ‘oplete’ po vlasti ‘trojke’ u kojoj u Kantonu Sarajevo većinu nema SDA stranka. Sa pozivom na nemoral, aludirajući na nedavnu paradu ponosa i glumački performans u Sarajevu sa golim glumcima.

I to oštro i bez uvijanja, kao kakav iranski ajatolah, ovako. ‘Institucije i ustanove kulture koje finansiramo iz naših poreza koje država ubire, ne mogu se ponašati kao odmetnička mjesta za koja ne važe pravila javnog morala. Svaka vlast je obavezna poštovati javni moral. U protivnom, mi nismo dužni poštovati takvu vlast, niti odluke koje ona donosi…’

Dakle, po Reisu stvar je jasna. Ova vlast u Sarajevu je nemoralna i ne moramo je poštovati kao ni njene odluke. Čisti poziv na revoluciju, ništa drugo. Koliko sutra, svaki napaljeni vjernik može zadojen ovakvim pozivom svog duhovnog vođe u glavnom gradu a i na drugom mjestu napravit belaj, jer ga na to poziva i ponukava njegov vjerni lider i vođa.

Podsjećamo, kad je maja 2020. uhapšen Fadil Novalić nelegitimni i nezakoniti SDA premijer zbog teškog koruptivnog kriminala teškog 10 i više miliona KMa, isti Reis je sa minbere povikao : ovo je udar na Bošnjake, pustiti Fadila. Solirajući istoj muzici Šefika Džaferovića i Bakira Izetbegovića, i Fadil je pušten na slobodu. Ni na jednu drugu eferu iz kuhinje SDA vlasti, a ima ih na bacanje, u kojima je sve sama vrhuška i klijentela SDA braće, Reis se nije ni počešao iza ahmedije, u Sarajevu mu je zasmetala parada ponosa u toj i takvoj mjeri da nije izdržao a da ne pozove naciju na bunt i neposlušnost. Ali samo u Sarajevu, tamo gdje je SDA u većini i gdje drži vlast čvrsto, Reis se nemiješa.

U hutbi pored obaveznih patetičnih kobajagi pomirljivih poziva na suživot iza kojih odmah uslijedi govor mržnje i razdora sa pozivom na genocid i Srebrenicu, te drapateljskih patriotskih izliva o domovini i ljubavi koja nema alternativu, Reis će ‘bez svrstavanja na bilo koju stranu’ pozvati da glasamo za one koji ‘vole ovu domovinu’. Za iste koje i Bakir Izetbegović priziva nazivajući ih probosanskim, bošnjačkim i patriotskim. Legalno i legitimno izabranu vlast u Sarajevu Reis je u svom zapjenjenom vjerskom zanosu nazvao i odmetnicima koji se finansiraju ‘iz naših poreza’ prešućujući da on nema ni pravno ni moralno pravo vaziti o porezima. Njegova firma Islamska Zajednica barata sa stotinama miliona KMa ali nikom ne podnosi izvještaj osim vrhuški u IZ, pravi stambene zgrade, hotele, đačke domove i halal pijace te sklapa milionske ugovore a ne plaća državi PDV na kojeg se poziva kao na ‘svoj porez’.

Ovakav agresivan nastup Reisa je moguć samo u teokratskoj državi, u građanskoj nigdje nije zabilježen. Jer zna se ko u građanskoj a ko u šerijatskoj državi odlučuje o moralu i nemoralu. Zna se ko to propisuje.

Ruku na srce, kad ovakav Reis i u ime ovakve Islamske Zajednice trubi o moralu onda su stvari više tragične nego komične, ali to nam govori još ponešto. Kad ove državničke probleme tretira vjerski poglavar u ‘građanskoj’ državi koja je već tri decenije pod agresivnim pritiskom islama koji guši i ubija sve drugo oko sebe i svega onog što ta vjera nosi sa sobom, bez kojeg se ništa u BiH ne dešava dok on ne ‘aminuje’ i još kad je na sceni klasična sprega vjere i politike, onda se tu nema mnogo šta dodati osim da je takva država lažna i fiktivna.

Kao i moral njenog vjerskog lidera.

photo: ‘Moralni’ na okupu u džamiji – Reis ef. Kavazović u srdačnom susretu sa Bakirom Izetbegovićem i ostalom političkom ‘elitom’, uz pažljiv i budan pogled savjetnika Reisa ‘Hižaslava’ Cerića (lijevo), arhiv