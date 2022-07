Kad splasne ova nekontrolisana opčinjenost sa članom socijaldemokrata Njemačke i Bundestaga i lobistom BiH Adisom Ahmetovićem, umjesto evropejca i demokrate Adisa mogli bi ugledati dobro nam poznatu facu Muhameda Šaćirbay-a, nekadašnju zvijezdu i uzdanicu države Bosne, poprilično liče jedan na drugog

Nema ni puna godina dana od kada je bljesnuo na bh medijskom nebu ali tu Adis Ahmetović uveliko sjaji. Eto ga svaki dan u bošnjačkim medijima, tv i internet prostoru, Bošnjaci načisto ‘poludili’ za njim.

Jedan iz serije uspjele djece bh izbjeglica Ahmetović se sam svojom nespretnom i upadljivom pojavom nameće, dobrim dijelom svi njegovi potezi liče na djelovanje plaćenog lobiste a Bošnjacima malo fali. Dovoljno je da ponoviš nekoliko puta da voliš Bosnu, da ćeš raditi za njenu održivost i ulazak u EU, da ‘opališ’ po Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, dakle po Srbima i Hrvatima kad i čim ti se ukaže prilika, i eto ti recepta za patriotizam i dobrodošlicu.

Ahmetović sve to ne propušta, čak više, eto ga često u Sarajevu i na tv, čak više, on skoro svaki put i zaprijeti. Ja ću ovo, Bundestag će ono.

Na njegovu pojavu Dodik je reagovao vulgarno upoređujući Ahmetovića sa ‘članovima Hitlerove mladeži’, Čović se nije oglašavao sve do prije neki dan, nakon rezolucije koju je Bundestag pod rukopisom Ahmetovića pripremio i usvojio, kada je izjavio da je taj dokument produkt ‘radikalnih krugova’.

Podsjećamo, ova rezolucija je direktno osudila za stanje u BiH Dodika i Čovića a izostavila Bakira Izetbegovića te dala zeleno svjetlo za slanje njemačkih vojnika u sastav OHRa u BiH. Poslije usvajanja rezolucije u BiH je nastalo opšte uzbuđujuće ludilo, Ahmetović se šeta pun sebe po Baščaršiji i sa načelnicom Benjaminom Karić Longrc bajramuje, ispija vodu sa hair česme i cmače Kurbanske baklave, uživajući u svojoj ostvarenoj prijetnji-rezoluciji. Sastao se i sa Šefikom Džaferovićem zamjenikom Bakira Izetbegovića u bh Predsjedništvu koji ga je među prvima pohvalio za ovu aktivnost u Bundestagu.

Ahmetović sa svojih 29 godina i svojim položajem u socijaldemokratskoj partiji Njemačke te u njemačkom Parlamentu-Bundestagu ima zaista razloga da bude zadovoljan. Kao i sa svojim statusom bošnjačke zvijezde dijaspore, koja nema sumnje i ne može se više sakriti nije ništa drugo do lobistička baklja SDA partije i njene vlasti. Imaju i Bošnjaci razloga da pozdravljaju svaki njegov potez i da ga hvale i slikaju, samo što ne treba toliko urlati od dragosti, razloga ima na pretek.

Prvo, Ahmetović je još ‘mlad i zelen’ za politiku, ima tek 29 godina, ako nastavi brstiti politiku na ovakav narcisoidan i samodopadljiv način politika će ga brzo progutati. Drugo, SDP Njemčke nije Njemačka, to je samo jedna politička partija, Bundestag broji 735 članova. Nadalje, dokument koji mu je donio planetarnu slavu je kao i svaki takav sličan dokument : deklaratoran i bez izvršne snage. I treće, samo ako jednom ne ‘potrefi žicu’ Bošnjaka, vidjeće Adis šta je bošnjački patriotizam. A jednog dana će se to ukazati jer je u Bundestagu, neće se tu uvijek donositi odluke po volji (daj Bože da hoće) BiH. Uostalom, već je napravio nekoliko puta kardinalnu grešku – sebe je nazvao javno Njemcem umjesto Bošnjakom.

Mene je lično podsjetio na američkog Bošnjaka i advokata Muhameda Šaćirbaya, iz više razloga. Neko ga je angažovao kao lobistu i Adis je bljesnuo niotkuda, kao i mladomusliman Muhamed Šaćirbay sin staromuslimana Nedžiba iz države New York kojem je Alija Izetbegović došao u posjetu čim je izišao iz zatvora. Znamo da je nakon ubistva Irfana Ljubijankića u raketiranom helikopteru Muhamed zvani ‘MO’ postao ministar vanjskih poslova BiH a jedva je znao naći BiH na karti ili izgovoriti njeno ime. Izgovarao je i razgovarao onda kao i Adis Ahmetović sada. Poslije je ‘MO’ postao i bh ambasador pri UN i naravo bošnjačka medijska zvijezda.

Kasnije je ‘MO’ zbog pljačke bh love (1,8 miliona dollara) uhapšen u New York-u pa poslije pušten jer država BiH nije bila zainteresirana za dostavu dokaza, uz potpisivanje Daytonskog Sporazuma ‘MO’ je bio nezaobalazna desna ruka Izetbegovića i Silajdžić Harisa. Danas, toliko godina kasnije, iako i dalje titulisan kao ‘NJ.E.’, naš ‘Mo’ je poprilično kritičan prema svom dosadašnjem radu, povuakao je svoj potpis na Dayton-u ali ­nema ga nigdje na bošnjačkom bh nebu. Njega više ne slika i ne intervjuiše čak ni rođena žena Susan.

photo ilustracija : gore – Adis Ahmetović član njemačkog Bundestaga i SDPa Njemačke, ispod-Muhamed Šaćirbay bh ministar i ambasador iz mlađih dana, arhiv