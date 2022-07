Teorije ludog ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića o ‘nedostojnom sjedenju’ premijera Kantona Sarajevo kod Reisa nisu onako : trebalo je osuti paljbu po ‘pederima Sarajeva i pederskoj vlasti’. A možda ova baraba i savjetnik Reisa obožava sindrom raširenih nogu?

Od vjerske ublehe ‘Hižaslava’ Cerića, korumpiranog kriminalca ispod ahmedije nećete čuti ni riječi suosjećajnosti za bh narod, za vjernike muslimane i njihove muke, kritiku vlastima zbog povećanja plata i besprizornu pljačku države, od njega uglavnom dolaze samo nepodopštine, mufljuzluk i dove mržnje i raskola. Vlast po njegovom ‘ćeifu’ neće nikad kritikovati jer se zna da je to simbioza SDA proizvođača afera, otimača para i bezobraznih kriminalaca sa ahbabima iz Islamske Zajednice BiH, ali zato hoće u svakom trenu dotaknuti vlast ‘onih drugih’. Posebno su mu mili and dragi ovi iz ‘trojke’ u Republici Sarajevo, među njima oni iz ‘Naše stranke’. Ima više razloga za to a jedan je bio odlučujući : predsjednik te stranke je doskora bio Peđa Kojović, ‘dokazani četnik’ kojeg je naslijedio još jedan sličan njemu, Edin Forto. Koji, zamislite, neće da bude Bošnjak a što je dovoljan razlog ovom dobro (dvostrukom penzijom) plaćenom savjetniku Reisa ef. Kavazovića da ga počasti svojom đavoljom dovom kad god stigne dobaciti do web sraone Bošnjaci.net, portala IZ BiH i biznisa dijaspore.

No, Edina Fortu je ovaj put pomenuo u drugačijoj ulozi, bošnjakovanje ionako nije više u modi u BiH, mnogi bi se toga rado ratosiljali da mogu. Čak i ‘Hižaslav’, da ne povjerujete!

Povod je bila povorka ponosa kojoj je prisustvovao premijer Kantona Sarajevo Edin Forto što se nije moglo presokočiti nikako. Tim više jer ‘pedere po Sarajevu’ ne mrzi samo aktualni Reis koji je uputio zvanično pismo vlasti o potrebi zaštite morala u glavnom gradu nakon zadnje parade ponosa, malo više od hadžije Dine Konakovića ne podnosi ih i ovaj bandit ispod ahmedije. Razlog je pak bila posjeta Edina Forte Reisu 27. juna, odmah dan nakon parade u Sarajevu. Gdje je Edin Forto obišao Reisa i zatražio da i on i Reis ‘budu partneri protiv govora mržnje’.

Naravno, izlišno je od očiglednog i neskrivenog LGBT+mrsca Reisa očekivati partnerstvo u ovakvim društvenim pojavama ali nije bilo iznenađenja reagovanju Reisovog savjetnika ‘Hižaslava’. Koji je prvo onako munafički paradu ponosa nazvao ‘performansom strasne ljubavi’ aludirajući i na performans slovenačkog golog umjetnika istog dana kojeg je vehabijski komandir SDA policije Haris Zahiragić elegantno prekinuo u svrhu ‘zaštite morala’ a onda ‘navalio’ na Fortu zbog bizarnog i sasvim neočekivanog razloga. Zbog položaja nogu premijera Forte pred Reisom u ‘stavu prekršteno’ umjesto u ‘stavu rašireno’ koliko god se može.

‘Ajde, bogati bre bolan ‘akademiče’ iz Novog Pazara, kako se niko toga nije dosjetio?

Kaže, Forto je trebao doći tamo ‘da sluša’ a ne da daje prijedloge uvaženom Reisu čime je prekrštenim nogama ‘pokazao svoj kućni odgoj i primitivizam‘ budući da je na taj način urušio duhovni autoritet u liku Reisa. Da sam jučer umro ne bih znao kako se pred Reisom treba raskerečiti koliko ti noge i zglobovi daju i da je neprostojno ukrštati noge pred takvim autoritetom. Mislio sam da je to povezano sa onim iz bosanskog jezika da sve što u riječi ili rečenici asocira na križ ili ukrštanje mora nestati pa tako i ‘prekrštene noge’, međutim dan kasnije ću vidjeti da je to ne zbog nogu već zbog Forte, a lukavi i licemjerni savjetnik kao što rekosmo, ništa ne propušta.

Jer, koliko jučer u intervjuu za list ‘Oslobođenje’ drugarica Vildana Selimbegović je ležerno kao i Edin Forto par dana ranije ‘ukrstila noge’ a Reis dao opširan intervju, ‘akademik’ Hižaslav njene noge nije ni spomenuo. Ako neko misli da su žene osuđene na ovo ukrštavanje kod sjedenja, ni to u praksi nije pouzdano potvrđeno. Da bih se uvjerio u ovu izmišljenu laž ‘Hižaslava’ lažljivca i smutikaše u vezi ‘prekrštenih nogu’ pred Reisom našao sam niz ‘susreta’ i ‘posjeta’ Reisu Kavazoviću gdje su mnogi od posjetitelja držali noge ‘prekrštenim’ a poneki i ‘ukršetnim’ pa nikom ništa. Dok ‘Hižaslav’ bez srama tvrdi da osim Edina Forte niko drugi to ‘ne radi’ pred Reisom.

Ko hoće neka ‘gugla’ koga je sve primio Reis i sa kavim položajem nogu, pa će se uvjeriti da teorija o raširenim nogama pred Reisom nije još naučno dokazana. Posjetioci, muškarci i žene, različito sjede ispred Reisa. Neki da izvinete preksrte a neki rašire noge. Između ostalih, njemački ambasador je ukrstio noge, isto tako je postupila i ambasadorica Egipta 2017. kod Reisa, NJ.E. gospođa i hanuma Hala Bishlawy.

Biće da je ‘Hižaslav’ prespavao te ukrštavajuće događaje kod šefa mu Reisa?

Jok, bolan. Da je premijer KS Forto kod ‘uvaženog Reisa’ dubio na glavi, isti grah ‘na devet hatmi’ bi na njega pao.

A što se tiče sindroma raširenih nogu, ‘Hižaslav’ bi o tom moralnom i veoma poučnom sindromu islama mogao da hoće knjigu napisati, i bez Forte. I skupa sa Reisom. Od Gluhe Bukovice do zadnjih (od prošle godine) pedofilskih seksulanih dostignuća hodžica Reisata. Skandala koje i ‘Hižaslav’ i njegov ‘autoritet’ od Reisa debelo sakrivaju.

I nije valjda da ova ostarjela a istim žarom još bolesna persona daje primat raširenim umjesto skupljenim nogama, gluho bilo ?

photo ; gore lijevo – Edin Forto premijer Kantona Sarajevo kod Reisa 27. 06. 2022 sa prekrštenim nogama, gore desno: Vildana Selimbegovic urednica ‘Oslobodjenja’ kod Reisa 05. jula 2022 godine sa prekrštenim nogama, dolje: njemački ambasador i prevodilac kod Reisa sa prekrštenim nogama, arhiv