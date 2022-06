Načelnica Sarajeva Benjamina Karić Londrc ostaće upamćena po osmijehu, Bogiću Bogićeviću i svojom opsjednošću spomenicima, kao da je direktorica groblja Vlakovo ili Zavoda za zaštitu spomenika

* Kad je 08. aprila 2021. godine ‘mlada i perspektivna doktorica Rimskog prava’ Benjamina Karić Londrc u poznatoj ‘nemampojmamateremi‘ šemi kako sjebati Bogića Bogićevića zasjela u stolicu načelnika Grada Sarajeva, nacija Republike Sarajevo je odahnula. Odahnuli su i svi drugi, konačno i za sva vremena smo se fino i kulturno (nogom u stražnjicu) riješili ostatka multietičnosti i suživota, starog i mlitavog Srbina kojeg smo još čisto reda radi ‘oplakivali’ dva mjeseca tek toliko da se potvrdi da ‘niko ne zna kako se to moglo desiti’ kad svi toliko volimo ‘Bogija’ ali što dalje od vlasti, za načelnicu smo utrpali energičnu i vječito sumnjivo nasmijanu Benjaminu, novo i pravo čudo od otkrića SDP partizana bez spomenice. ‘Ajde, računali smo doktorica je, pa još zna Rimsko pravo, najavljivala je čistke, bitku protiv korupcije i nedjela bivšeg SDA kadrovika sunetlije Abdulaha Skake potomka mladomuslimana, konačno imamo neiskvareno i ‘nevino’ biće od političara koje se u startu odreklo kola i vozača, imamo potomka antifašista sa čime se diči i koji potomak će raditi na pomirenju, zajedništvu jer za sve ljude ima mjesta u jedinstvenoj prelijepoj Bosni….

** Međutim nacijo, nešto je tu zaškripalo debelo, posla nisu čista. Umjesto doktorice prava mi smo dobili ‘štreberku’ i lirsku političarku čiji govori izazivaju mučninu i opasnu patetiku koja nimalo ne podsjeća na ‘antifašističko porijeklo’ sa kojim se načelnica hvališe u biografiji. A tek njeni potezi i prijedlozi su posebna priča. I ne samo to, kako stvari stoje, prije smo dobili direktoricu groblja Vlakovo ili Bare ili možda još bolje direktoricu Zavoda za nacionalne spomenike. Čistog doktora Rimskog prava nismo ni ‘omirisali’, ona više podsjeća i liči na doktoricu epigrafike (grč, nauka koja se bavi spomenicima na tvrdim materijalima kao što su kamen, terakota, staklo, metal, mozaik). Majke mi, Tite mi, ona se ne bavi poslovima načelnika, Benjamina samo pravi, otvara ili obilazi spomenike, specijalnost su joj njeni natpisi koje daje uklesati da se zapamti.

*** Podsjećamo, sve je počelo ‘historijskim susretom’ Banja Luci i tamošnjem načelniku Drašku Stanivukoviću. Taj filmski događaj kao trailer za remake filma ‘Titanik’ o neispričanoj ljubavi još se vrti u kinotekama dok se fotosi sa držanjem za ruke, zaljubljenim pogledima i zagrljajima oko struka mogu također odgledati u kinotekam ili starim stranicama facebook profila načelnice koje s puno ljubavi i strasti pomno održava. Dok je pila vodu iz humane fontane uz bistu bana Milosavljevića u Banja Luci Benjamina i Draško su došli na ideju da se ista takva izgradi u Sarajevu ali slike iz porodičnog albuma Stanivukovića na kojima lepršavo pozira sa šajkačom i četničkom zastavom, sjebale su i naknadni susret i česmu. Iako je bilo ono uz slatki osmijeh ‘jednom ko se napije na Baščaršiji ostaje tu, tako je i sa pijenjem u Banja Luci’.

Vraga, jednom se hanuma napila i Bogzna kad će ponovo, ali je zato od tada naprosto postala opsjednuta spomenicima. Prvo je, da pokaže da nije ‘iznenađenje kao Draško’ (joj kako je sve upropastio) na molbu kolege načelnika iz Istočnog Sarajeva da ukloni spomen ploču na Vijećnici i da je zamijeni sa drugom, žestoko ‘odgovorila’ da to nikad neće učiniti. Na ploči ima da stoji da su Vijećnicu spalili zločinci Srbi i SDP tačka. ‘Srbi jesu konstitutivni narod ali agresija na BiH je istorijska činjenica’.

**** Onda je uslijedilo njeno tumaranje po bespućima spomenika, nišana i kalendara. Svi smo čuli kako je fino na samo njoj i SDPu poznat način izbjegla da Hrvatima čestita Božić, izrecitovala je nešto kao ‘sretan vam kalendar’ da bi, kad su uslijedile lavine cirkusa i sprdačine okitila jelku ispred katedrale ‘Srca Isusovog’ pa se sa njom uslikala i pohvalila.

Poslije je sve spomenička istorija vesele načelnice. Spomenik žrtvama ArBiH na Kazanima je zamislila tako da na običnu betonsku ploču ubaci imena osamnaestak žrtava ali bez navođenja ko ih je ubio, kako su stradali. Iako su se porodice žrtava ratnog zločinca Mušana Topalovića Cace i ArBiH bunile, Benjamina je sama tekst sastavila i rastavila. Tako da svaki ‘vrli pitac’ može na spomeniku naći da su se u toj provaliji našli ubijeni Srbi i poneki ostali a ubili se vjerovatno sami od sebe skakanjem u bezdan od dragosti zajedništva i suživota sa muslimanima Sarajeva. I’spomenik’ odvukla na mjesto gdje se skoro pješice ne može prići. Ratni zločinac ArBiH Caco je njenom zaslugom a i zaslugom SDPa tako ostao zaštićen na Kazanima, sa druge strane njegova spomen ploča kao heroja ArBiH je u blizini kabineta načelnice ali nije nikad našla za shodno da je ukloni ili premjesti. Jer je to sa Cacom ‘istorijska činjenica’ i u to se ‘ne barkće’.

***** Poslije smo saznali da su spomenici njena trajnija preokupacija. Da ostane dosljedna sebi i zadacima, raniji spomenik bh specijalcima koji nije bio odobren jer hoće tenk kao spomenik i još hoće ga ispred škole, hanuma Londrc odobrava ‘iz cuga’. Čim je stavila ruku na idejno rješenje rekla je-‘odobreno to ste zalužili’, kažu veselo iz boračkog udruženja. Načelnica je stala iza toga i čeka se realizacija. Poslije ovoga, načelnica se malo okrenula prema Hrvatima. Da se zaboravi ‘kalendar’ Božić i da se podsjeti na ‘državnost Bosne’, Benjamina smislila da se u Sarajevu postavi spomeni Kralju Tvrtku Kotromaniću i .. eto idejnog rješenja, samo se čeka kad će sve biti zgotovljeno pa da režemo vrpce. ‘Caka’ je u tome da Benjamina SDPovski kad gleda Tvrtka samomisli na državu BiH, sve ostalo je bez veze.

Nakon što joj je propala ideja sa Olimpijadom 2030. zajedno sa Barcelonom (ja smijeha mati moja draga, zar ste baš u to povjerovali?), spomeničarka Benjamina ide dalje.

Praviti će se vidikovac iznad Sarajeva ‘Skywalk’ po ‘naški’ Oko Sarajeva. Benjamina neće reći ali ona lukavo ovim udara u bubanj SDA braći i boračkim populacijam i tim projektom u stvari dograđuje postojeći spomenik u čast ‘pobjede na Špicastoj stiijeni’ s tim što je projekat daleko veći i zahtjevniji. I skuplji naravno ali koga briga, izgradiće se osim staza i šetališta i vidikovac-stub sa kojeg će se pružati pogled na Grad, na kojem će se visoko vijoriti bh zastava…

Majke mi, moram se nasmijati, neka vidikovca, ali Grad se vidi sa svake strane jer je u dolini a sve okolo brda i planine, ne moraju se trošiti pare da bi vidio Sarajevo, samo se popni nedgje van grada. Vraga, još jedan vidikovac je u pripremi kaže Benjamina i to na Trebeviću. Izlišno je reći da je to ‘ideja’ Abdulaha Skake iz 2019 i da je Skaka samo za vizuelnu prezentaciju i idejno rješenje spucao blizu 2 miliona KMa a Sarajevo preko vidikovca nudi tek sada Benjamina. Još je jedna tip vidikovca u izgradnji i pripremi i to šetalište na Humu na domak grada ali nismo sigurni da li je to ideja nasmijane načelnice ili načelnika opštine Novo Sarajevo. Sve miriše na nju (unutar zone vidikovca planirana je i izgradnja sky walka, kao nove atrakcije za predmetni obuhvat ali i cijeli grad Sarajevo) pa smo zbunjeni i nismo sigurni čija je to ideja u originalu.

Ali smo za to sigurni da je ovo razvlačenje pameti sa spomenicima, vidikovcima i jarbolima te zastavama čista budalaština i da se radi o bespotrebnom bacanju ogromnih sredstava u ovakvoj i nadolazećoj krizi i za državu i njene građane. No, opet, kad se na tako odvažne zadatke uspusti simpatično vesela načelnica imali takvog ko to može osporiti ili obustaviti?

Načelnica koja će ostati upamćena samo po Bogiću Bogićeviću i rasipništvu po sopstvenim spomen -pločama izgrađenim sebi za života. A živa?

photo : Benjamna Karić načelnica Sarajeva i Draško Stanivuković načelnik Banja Luke, susret juni 2021, arhiv