SDA dvoličnjak Reis Kavazović i vehabijski komandir policije Haris Zahiragić protiv pedera i pederske vlasti : sekularna država begova i raje, ezana, konjanika i džamija

* Ako išta može tako sočno ogoliti ‘sekularnu državu BiH’, još ‘sekularnije’ Sarajevo (znate onu istrošenu i ižvakanu petparačku priču ‘evropski Jeruzalem, munare, zvonici katedrale..’) i licemjernu državnu i vjersku vlast onda je to parada ponosa LGBTIQ+ populacije. Tu se sve otkrije, pokaže, izađe na površinu.

Takve parade bi trebalo samo zbog toga održavati češće, evo nekoliko zapisa u vezi ove, održane jučer 25. juna na kojoj se šetalo, pjevalo, nosili se transparenti (“zakoni za sve porodice”, “etikete su za odjeću”, “nisam kriv što sam kvir”, “naša ljubav nije grijeh”, “zaslužujem život bez nasilja”, “porodica je gdje je ljubav”, “porodice marširaju ponosno”, “neka ljubi ko god koga hoće..) dok je u 52 zatvorene ulice glavnog grada policija budno motrila da se što ne desi.U isti dan na drugom kraju grada predsjednik prve vjerske političke partije registrovane u BiH vehabija Sanin Musa održao je kontramiting ‘vratite nam dugu’, te je uz nagrade djeci, ratne i vjerske zastave trubio u megafon o ‘tradiciji i ljepoti Božje islamske familije’.

Nekakav performans (Together) na trgu Suzan Sontag u režiji EU internacionalnog Art Festivala u nastavku dana sa obnaženim i na momente golim glumcima (Leja Jurišić i Marko Mandić) eksplodirao je u telefonu SDA junoše koji je od kuće sa mukom i tugom pratio paradu ponosa. Nakon čega je Haris Zahiragić u maniru komandira vehabijske policije izletio na trg pa udario ‘live’. Prethodno je pozvao policiju i najavio prekid performansa, pozivajući se na moral i čistoću grada.

Kad već nije mogao spriječiti paradu ponosa, ‘daj šta daš, samo da sam na tv’ bila je njegova bolesna deviza.

** Tako je ovaj bizon SDA (junoša po tumačenju pravnika Zahiragića, moliću fino) radikala koji je danima prije održavanja parade ‘ložio’ i ‘palio’ po ‘fejsu’ ne bi li ikako spriječio paradu, pljuckao i prizivao nerede i zabranu a kad mu nije to pošlo za rukom, čim je ugledao golotinju u ‘svom’ gradu istrčao je na ulicu i kao vehabije toljagom, poslužio se mobitelom. Da odbrani čistoću morala i države napadnutu od prljavštine. Kažu, policija je prekinula performans i prekršajno kaznila ove glumce, SDA bizon je sav zadovoljan mogao da se vrati u svoj brlog i da klepće po tasturama.

Interesantno je da je na socijalnim mrežama krečao kako je zbog zatvaranja ulica po Sarajevu zbog parade čitav grad zapravo taoc događanja a i građani. Ne želeći da prizna da to nije zbog parade već zbog takvih kao on koji bi ometali i mlatili učesnike da nije policije i zaštite. Prije toga je vodio bitku za ‘spašavanja ezana’ uz email zastupnice u vlasti ‘Naše stranke’ Milomirke Melank tražeći sa SDA botovima i botovima iz Reisata sa ‘Hižaslavom’ Mustafom Cerićem na čelu njenu glavu na tacni. Jer je u medije procurio email iz ankete o ezanu u BiH koju je navodno radilo ‘Udruženje likovnih umjetnika BiH’ 2018. gdje je jedna anketirana osoba izjavila da je ezan koji se pet puta čuje dnevno i 365 dana u godini (1865 puta) sa munara ‘bezobrazno ispiranje mozga’.

Ovakav bezobrazni čin Zahiragića u kojem može uredovati po ulicama Sarajeva bez obzira bio u pravu ili ne, živi je dokaz šta je Sarajevo danas i kako je živjeti u Sarajevu onima koji nisu kao i Zahiragić.

Njegovo mlataranje telefonom, prijetnje i naredbe ovim performanserima na ulici sve dok nije došla policija je ličilo na 2019. kada su po ulicama glavnog grada ‘sekularne’ države BiH vehabije i ‘aktivisti’ Reisata i SDA motkama palicali učesnike po sokacima i sarajevskoj kaldrmi te bubetali nogama u bubrege svakog onog ko nije stigao pobjeći. Tada je podsjećamo i Predrag Kojović bivši predsjednik ‘Naše stranke’ fasovao batine jer je ‘bio na paradi’. Samo na malo moderniji način.

Ujedno je Zahiragić šerijatski komandir najavio da ‘se ovako nešto slično neće desiti iduće godine, nikad’, dok je pominjući ulicu Maršala Tita rekao ‘takozvana ulica Maršala Tita’. U njegovim očima je to odavno trebala bit ulica šehida Alije Izetbegovića a po prijedlogu još jednog zaboravljenog ‘junoše’ SDA Tarika Dautovića mladomuslimana.

Pozivanje na ‘talačku krizu’ održavanjem parade ponosa i ‘maltretiranje građana i privrednika’ Zahiragić je začinio priejetnjom da će pokrenuti postupak donošenja propisa naknade za sve one koji nisu mogli raditi u vrijeme parade ponosa jer su bili spriječeni. Nije to loše. Još kad bi svima onima koji su ‘taoci’ uz Ramazan, Bajrame i silne islamske praznike nadoknadio štetu to bi nekako i bilo prihvatljivo. Naime, znamo da je tokom mjeseca posta a i čitavu godinu sporadično pravi agresivni udar na sve stanovnike gradova silnim žderačinama po javnim mjestima, po cestama, parkovima i izletištima i to danima i noćima, ali nikom nije još palo na pamet da se pobuni protiv toga. Kad već bizon zna da su javne ulice svačije i svih građana, onda nije loše ga podsjetiti na to. No, on to odlično zna, u njegovoj misiji zaštite građana i morala njegovi ciljevi su opštepoznati. U ovoj ‘sekularnoj’ državi se ne smije ništa prigovoriti vjeri i vjerskim obredima jer eto zaštitnika evropskog grada Sarajeva da te ‘ućeraju u suru’, na pravi šerijatski put.

Ne znam ko je dao anketu oko ezana ali je činjenica da zvučnici sa munara zaista ispiraju. Ako ne mozak a ono ušne školjke sigurno. Kada bi BiH bila normalan država i to bi se ispravilo. Saudi Arabia ima tačne propise koliko decibela može biti snažan zvuk u protivnom se naređuje skidanje zvučnika, kod nas ne smiješ ni upozoriti na problem a govorimo o jedinstvenoj državi ‘za sve’. Da, za sve ali kao ja što sam.

Inače, to sa ‘čistoćom’ islama i vjere je već degutantno i fašizoidno. Upućuje na zaključak da je sve drugo i sve ostalo ‘prljavo’. Otuda je i ono čišćenje ulica šmrkovima poslije parade ponosa prošle godine i onaj prigovor : vi ste šetali i prolazili pored džamije dok je učio ezan’. Taman tako, kad uči ezan, svi će mo u stav mirno drugi put. A kad smo kod ezana i tolikog morala i vjere kako je moguće da se u Sarajevu samo u jednom danu od 24 saobraćajnih prestupa, 18 vozača isključi iz saobraćaja jer su totalno pijani. A nigdje alkohola i svinjetine u šeheru. Muslimani. Sa mini suknje hrvatske pjevačice Lidije Bačić sa kojom je onečistila čisto Sarajevo došli smo evo do jurnjave glumaca u performansam po ulicama Sarajeva. Odličan napredak ka EU.

*** Parada ponosa je ogolila i prošlu i sadašnju vlast u Sarajevu. Prošla SDA, zna se, iako je i sama bila ‘domaćin’ ranijim paradama jer je načisto morala, sada je oštro protiv. Čuva moral i čistoću svojih građana. Kao i Haris. A kad SDA govori o moralu i čistoći to ti je kao kad bilo koja starleta ili prostitutka priča o poštenju i nevinosti.

No, nevinost u ovakvim situacijama gubi i famozna’trojka’, koja kako vrijeme odmiče sve više pokazuje da je sva njena filozofija vlasti u sataniziranju prethodne vlasti SDA i grabljenju fotelja i rasporedu funkcija. Tako je Dino Konaković i ‘Narod i pravda’ protiv održavanja parade na ‘fesjbuku’ jer naredbu o zabrani jednostavno kao i prije SDA ne smije izdati. ‘Naša stranka’ se nije protivila, premijer Forto je bulaznio na ulici nešto neodređeno o ljudskim pravima dok je SDP jalija u Sarajevu šutala kao i obično dok ne ‘progrmi’ pa će se onda javiti. Ali je zato njihova vlast u Kantonu Sarajevo sve odradila da parada prođe bez incidenata. Čak, istu je i dobrim dijelom i platila. Provehabijski portal ‘Saff’ je izračunao da je ‘trojka’ paradu platila blizu pola miliona KMa. Iznose cifru od 450.000 KMa.

Najjednostavnije, kad bi mogla bez političkih posljedica, u ovakvim situacijam i vlast ‘trojke’ bi bila ista kao i SDA. Možda i žešća na mahove. Jer, ne znam kako drugačije pojasniti njihovo ograđivanje i od parade ponosa i od performansa golih glumaca, kao da Sarajevom vladaju Marsovci a ne oni. Zatim kako razumjeti izjavu hadžije Konakovića kako će tražiti donošenje propisa o mjestu održavanja ovakvih skupova u buduće (dati im neku livadu van grada, nego) ili izjavu na ‘fejsu’ ministra privrede Adnana Delića koja kaže ‘da se ja pitam ne bi se parada ponosa ni održala’. A onda kao pravi ministar sekularne države dodaje da je ‘Božje pravo ispred svih drugih’. Zar to nije i SDA sistem države?

Kod takve ‘sekularne, demokratske i proevropske’ vlasti nema šta puno da se brine SDA bizon Zahiragić. Na istom su fonu, samo različite nijanse.

**** I kad pomisliš da je ‘ono’ najstrašnije iza nas i da ti se smiješi čisto i umiveno Sarajevo sa munarama, crkvama i katedralama, pokriveno i ušuškano hidžabima i umilnim zvukom ezana koji ‘čisti dušu i srca’ (ali ne baš skroz ujutru na sabahu ili uz jaciju, jer tada nema muslimana u džamijama plaho), eto Reisa Kavazovića, dvoličnjaka sa horor očima i jataka u vlasti Bakira Izetbegovića i SDA bulumente koji sve začini.

Prvo sa govorom na ‘Ajvatovici 2022’ a onda i oštrim pismom upozorenja vlastima u Sarajevu.

Ovaj vječiti priljepak stranke SDA i njena uzdanica i nada baš ne može bez bljuvotina i baljezganja.

Još kad počne sa onim da se neće miješati u ‘sekularnu državu’ dobijem ospice kao i SDA bizon Zahiragić na paradu ponosa. Iz svakog njegovog bića iz svake riječi izlazi samo smutnja i dvoličnost. Osim kad kaže da treba glasati za Bakira Izetbegoviać i SDA, tu je odlučan.

Po njemu još nam prijete ‘dušmani’, još nam rade o glavi, moramo biti jednstveni i solidarni. Ali nas nikada i niko neće više ‘satjerati u klisure’ i svojom mudrošću osiguraćemo sigurnost našem narodu, uz ‘vjeru u Boga’, glasati trebamo za one i za onu ‘politiku i ljude koji će na najbolji način znati zaštititi narodni interes i državu’. Dakle, da prevdemo : džamije su naša sigurnost a riječi ‘oni koji znaju da štite naše interese i državu’ su od slova do slova riječi Bakira Izetbegovića o ulozi SDA i njenim uspjesima.

Ova vjerska manifestacija se svake godine kao ‘kulturna’ potura u medijima iako osim dovljenja po livadama Prusca i jahanja konja u tradicionalnim nošnjama danima, čitavu sedmicu, svake godine ne daje ništa od kulture za sekularnu državu kakvom se naziva Bosna. U kojoj manifestaciji je izmišljeni lik porijeklom iz Turske (svake godine tu sviraju orkestri iz Turske) zvani Ajvaz Dedo za kojeg se ne zna tačno ni kad je rođen osim što se zna da je danima učio Kur’an dok nije raspukla stijena iznad Prusca i proradila kanalizacija i vodovod. Na koji način i mi u BiH trebamo rješavati naše problem. Učenjem Svete Knjige.

Ni to ne bi bilo toliko strašno da ove bljuvotine i ovo, kako se ono kaže, aha -‘ispiranje mozga’ ne plaća država a podpredsjednica Federacije Melika Mahmutbegović to još naziva ‘našom ideologijom kojom se trebaju učiti generacije’. Ne znam za ovu ali prošlo jahanje i dovljenje je platio Šefik Džaferović skupa sa Melikom blizu pola miliona KMa. Taman koliko je koštala i parad ponosa ove godine, kako su izračunali bh muslimani, s tom razlikom što se zgražavaju nad bacanjem para uz paradu ponosa a hvale uz trošak na ‘Ajvatovici’.

***** ‘Oštro’ pismo upozorenja vlasti koje je Reis poslao u javnost nakon parade ponosa je zapravo iznuđeno, bilo je više javnih kritika zašto se Islamska zjednica ne izjašnjava o tom događaju. Iako je ‘reagovao’ Reis se opet sakrio iza performansa sa golim glumcima ali je glavna žaoka išla ‘pederima’. I onima u paradi i onima u vlastu Sarajevu, da se zna.

Bh Reis sa horor očima (oči su ogledalo duše, ja u očima Reisa od smutnje i licemjerja ne vidim dušu) se vlastima obratio ovako. Citiraćemo jer citat sve govori.

“Od vlade kantona, gradonačelnice, gradskih vlasti, općinskih načelnika i vijeća, pa do drugih nadležnih vlasti, građani, među kojima je velika većina članova Islamske zajednice, s pravom očekuju da preuzmu odgovornost, ili barem osude, ukoliko nisu direktno nadležni, sve češće incidente u kojima se u javnom prostoru organiziraju javni skupovi koji narušavaju javni moral i prelaze granice opće pristojnosti”.

Onda je bez da trepne ‘vlahomrzac’ istaknuo (da umreš od sekularnog smijeha) ‘kako su u sekularnoj državi kakva je BiH vjerske zajednice s pravom izuzete iz odlučivanja o ovim pitanjima, ali da su zato nadležne vlasti odgovorne za ono što se nudi u javnom gradskom prostoru‘.

On, Reis ‘izuzet’ od odlučivanja? Evo me grohotom s smijem ovoj gadljivoj dvoličnosti jer čitava BiH i EU znaju da se bez Reisa u BiH u suradnji sa SDA mafijom ne odlučuje ništa, a ovo na kraju mu je najžešće.

“Javni prostor pripada svim građanima i njemu ne bi trebalo biti sadržaja koji očito krše javni red i moral, uznemiravaju one koji nisu pristali da u njima učestvuju i naročito ugrožavaju maloljetnike, koji ne samo da su izloženi nepoželjnim sadržajima, nego ih se i zloupotrebljava u okviru istih..’

Pazi molim te. Javni prostor je sviju nas ali samo mi muslimani sa podobnim sadržajima možemo da ga koristimo. Sanin Musa (njegov kontramiting je Reis podržao) naprijed – ostali pederi stoj! Ilahije i kaside, mevludi, kolektivni iftari, performanse u povodu rođenja Poslanika, svi vjerski praznici, sve se to može proslaviti na trotoaru, na ulici ili ispred Vječne vatre, jer to umiruje i čisti dušu, neki drugi događaji uznemiravaju i prljaju. Kao i svaki sekularni običaji.

Ni jednom riječju Reis se nije obratio SDA stranci ili kojoj drugoj vlasti pa osudio silne afere i pljačku novca, krađu para na tenderima, skupoću, male plate i penzije, ili nedaj Bože kriminal i afere u Islamskoj Zajednici BiH koja ne samo da pljačka donacije i državni budžet već i sopstvene građane kod dženaza i ukopa te prodajom vakufa i koja još od svih djelatnosti za koje je registrovana nije se registrovala za uvoz aviona i brodova.

Tipična tkalačka a ne talačka kriza u BiH. Tkalci i tkalje se znaju.

photo : SDA Reis ef. Kavazović i Haris Zahiragić SDA poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo, arhiv