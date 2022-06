Rodilo ove godine k’o nikad do sad : 145 političkih subjekata, od toga 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija, više od 7.500 kandidata

Probili smo sve norme u knjigama rekorda, ove godine prema izjavi predsjednika CIKa (Centralne izborne komisije) Suada Arnautovića prijavljen je rekordan broj političkih subjekata i stranaka za opšte izbore zakazane 2. Oktobra, povećan je i broj kandidata. Predsjednik CIKa kaže da je ovjereno 145 političkih subjekata od čega je 90 političkih partija, 38 koalicija i 17 nezavisnih kandidata a da će se na glasačkom listiću naći ukupno137 političkih subjekata (zbog koalicija). Rodilo mashanllah, k’o nikad. Poređenaj radi, na prethodnim izborima 2018. učestvocvalo je 128 političkih subjekata, od čega 58 političkih partija, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. CIK prdviđa da će i broj kandidata na listama ove godine bit znatno veći od prethodnih izbora kada je iznosio 7.500 koliko ih je bilo ovjereno na izborima. Podsjećamo, na opštim izborima u BiH će građani u oktobru birati članove Predsjedništva i zastupnike u Parlamentarnoj skupštini BiH, zastupnike u parlamentima entiteta Republika Srpska i Federacija BiH, te zastupnike u skupštinama deset kantona u Federaciji BiH.

Neke kandidate za članove bh Predsjedništva već znamo (Željko Komšić ispred svoje stranke DF, Mirsad Hadžikadić ispred svoje stranke ‘Platforma za progres’ i koalicije ‘Država’, Mirko Šarović ispred svoje stranke SDS iz Republike Srpske, Denis Bećirević ispred ‘trojke’ u vlasti Kantona Sarajevo-Narod i pravda, SDP i Naša Stranka), neki još kalkulišu iako nagađamo ko će biti kandidat (SDA nije izbacila kandidata a najvjerovatnije je da će to biti Bakir Izetbegović, SNSD iz Republike Srpske šuti dok se Milorad Dodik uveliko sprema za utrku, HDZ Dragana Čovića još nije zvanično potvrdio kandidata, spekulira se da će to biti Čović), nije se decidno još izjasnio ni Fahrudin Radončić predsjednik SBB.

U međuvremenu, otpočele su curiti u javnost liste za zakonodavni dio vlasti i počele su i prve varnice. Ma kakve varnice, u Tuzli se umalo pobili Salko Zildžić federalni zastupnik SDA i Smajo Mandžić kantonalni SDA poslanik, inače preletač iz PDA stranke Kukića, oko redosljeda na glasačkom listiću. Borba za politički bh paket benefita je borba na život i smrt u BiH. Iz sasvim razumljivih razloga : takav komfor i takvu lovu za nerad, za kriminal i korupciju ne možeš nigdje do u Bosni naći. Zato sve što živo gmiže po zemlji ode u stranke i u vlast, ostali bježe glavom bez obzira vani.

‘Sasvim normalna situacija’ reći će novinarima Zidžić inače provehabijski orijentisani kadar SDA partije, što bi se moglo tako i prihvatiti. Je zna se, samo oni u vrhu liste imaju šansu da prođu i zauzmu odlične plate, benefite i penzije, ostali na listi su dekoracija. Zbog toga se vrijedi ne ‘naguravati’, vrijedi se boriti svim i svačim.

Svoje liste su danima i mjesecima usaglašavali u SDP stranci BiH, jučer su ih objavili. Liste iako ‘svježe’ kao da su od jučer ili od prošle godine, debelo poznate. Benjamina Karić sadašnja načelnica Sarajeva je na rednom broju 1, slijedi je Adnan Šteta ministar saobraćaja u KS a zatim dolazi Kenan Magoda pa direktorica kantonalne Direkcije za robne rezerve Jelena Pekić i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pa Irfan Čengić… Gdje su tu najavljivane izmjene, gdje su svježe i mlade snage, šta je tu novo?

Uskoroće mo saznati i liste ostalih stranaka i koalicija međutim već sada je sve vidljivo. Kao što je na prethodnim izborima Bakir Izetbegović najavljivao ‘svježinu’ a dobili Biseru Turković i ostale metuzaleme SDA i ‘sušeno meso’, očekujemo iste ‘promjene’ i na ovogodišnjim izborima. SDP tu nije nikakav izuzetak već bh pravilo.

Sve priče oko ‘nužnosti promjena’, oko ‘svježine u strankama’, oko onog što uz svake izbore čujemo svaki dan iz usta predsjednika silnih partija (­’vrijeme je za mlađe i energične nekorumpirane kadrove’), sve to kao zadnje sijeno ili strnokos pada u vodu. To je obična laž i bljuvotina, ‘promjene’ će nam donijeti iste stare i ižvakane face, isti predsjednici, iste koalicije, jedino će nam ostaće isti stari problemi.

‘Novi’ izbori će spiskati preko 12 miliona KMa u niušta, dobićemo istu vlast, svi će se proglasiti pobjednicima, EU će ocijeniti ovo javno sranje od demokratije uspješnim (umjesto da mafiju pomete sa političke scene daće joj snage i šanse za nove probleme), EU će nas još rado pozivati i čekati tamo daleko, Visoki bh predstavnik će s vremena na vrijeme osjetiti ‘zabrinutost’ ili će spetljati nešto sa Bonskim ovlastima, pijana i religijom natociljana BiH raja će navijati i uživati u skupoći i pljački vlasti, te će do slijedećih izbora pljuckati po ineternetu kako ništa ne valja.

A da li će se čak i takvi kavi će biti rezultati izbora implementirati? Koga briga. Uz one prošle su sve stranke u BiH larmale kako su provedene krađom, kako su vlada Novalića i organi Federacije nelegalni, ali kad su promjene došle na red uz Izborni zakon listom su sve to zaboravili. Živio Fadil, živio Čavara! Što znači, opet će mo imati i nelegitimnu i nelegalnu vlast.

Zar ne bi bilo bolje i jeftnije da smo izbore preskočili a vlast ozakonili aklamacijom? Iz tri nacionalistička tabora? Zar nam Mostar nije ništa pokazao? Žali Bože para i gnjavaže!

photo ilustracija : izbori 2022, arhiv