Utica NY: džamijsko udruženje učiteljice iz Gullenove škole Hanke Grabovice predstavlja Bosnu : prije desetak godina, Bosnu su za Svjetski dan izbjeglica predstavljali primjerkom Kur’ana, slikama džamija i kasetama Mahira Burekovića, ove godine ‘samo’ sa tespihom i hair fontanom iz Sarajeva.

Svjetski dan izbjeglica u gradu Utica NY zamišljen je tako da svaka od izbjegličkih zajednica (a ovdje ih ima mnogo, ovaj grad se faktički ‘održava’ federalnim programom dovođenja svake godine određenog broja izbjeglica) predstavi svoju ‘kulturu i tradiciju’ domaćinima i drugim zajednicama i grupama. U taj dan izbjeglička ‘predstavništva’ posjećuju i domaći političari ‘lokalci’, počesto i i oni višeg ranga.

Ove godine 18. juna Bošnjake grada Utica NY i ponekog usamljenog i nevidljivog Bosanca, lokalnim vlastima Amerike je predstavila Hanka Bićo Grabovica sa aktivistima njene ‘neprofitne’ udruge ‘Bosnian-American Community of Utica NY’- BACA.

Ova udruga je zapravo reinkarnacija nekadašnje umrle i propale tzv. ‘Bosanske Zajednice ‘ (Bosnian Community), udruženja džemata i džamije koja je u ime Bosanaca godinama nakon raspada tajno egzistirala u džematu crkve konvertovane u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY) sakupljajući opštinske ‘grantove’ i predstavljajući vlastima sve izbjeglice iz BiH kao Bošnjake i vjernike, onako kako to zamišlja džemat i džamija. Udrugu je oživjela Hanka Grabovica nakon što nije prošla na izborima za odbor crkve konvertovane u džamiju na Court Street (nekadašnja Metodistička crkva predviđena za rušenje koju su vlasti dale Bošnjacima da je pretvore u džamiju pa to oni prihvatili i u crkvu ulupali nekoliko miliona dolara, proučili dovu, skinuli krst i ofarbali je u zeleno a na mjesto krsta udarili malu munaru) i nakon propalog pokušaja da uđe u opšinsko vijeće kao councilman.

Hanka je inače učiteljica u privatnoj ‘charter’ školi u našem gradu (Utica Academy of Science) vlasništvo turskog radikalnog lidera Gullena, kakvih škola ima više u Americi i koje su često pod paskom istražitelja zbog različitih malverzacija sa lovom, u školi gdje su uglavnom ukupljena djeca Turaka, Arapa i nas Bošnjaka ili Bosanaca. Dakle, bez Turaka se ništa ne dešava ni ovdje ni kod kuće u BiH, budući da nas u dijaspori Amerike i Canade predstavljaju jedino džemati, džamije i džematske silne udruge.

Koji džemati, o čemu smo ranije pisali, kao protuuslugu daju glasove na izborima u lokalnoj vlasti i šire a koja simbioza patriotizma i ‘bismillah biznisa’ funkcioniše po preporukaam iz Sarajeva i predstavništva Islamske Zajednice u Washington DCu.

Tako je i ova prezentacija Bosne po Hankinom ukusu prošla pokazivanjem kaHvenjaka, džezvi, rahat lokuma i slika džamija i sarajevskog ‘Sebilja’- hair fonatne, sa par dječica iz folklora sa fesovima na glavi i folklornim šalvarama. Uz tespih-muslimansku brojanicu koja je skoro zaštitni znak Turske na glavnom vidnom mjestu bh ‘hastala’. Bilo je tu i štand trgovine (majica folklorne grupe, majica Hankine nove firme udruge, bila je i jedna knjga iz bh rata), ko je želio kupiti bilo je i ćevapa.

Međutim, naša istorija dijaspore se zaista ponavlja i nema sumnje dijaspora je u raljam islama i Islamske Zajednice BiH. Svako onaj ko je u ovaj dan prišao štandu države BiH mogao je osjetiti da je na štandu Turske ili koje druge arapske ili muslimanske države. Eksponati na stolu ‘bh zajednice’ su to pokazali.

Kao da u BiH nema ama baš ništa drugo za pokazati.

Vjerovatno nema, ali sa Hankom smo ‘još dobro prošli’. Za sada.

Prije deset i više godina na jednoj sličnoj prezentaciji zemljaci su na sto postavili Kur’an, slike džamija, privjeske polumjeseca, pa čak i kasetu Mahira Burekovića sa koje je grmilo da uši ne mogu pokupiti.

Ove godine smo to začinili tespihom, elhamdulillahi, kako bi to rekla učiteljica Hanka.

Ovakve stvari kod ovakvog predstavnika BiH ne trebaju iznenađivati nikoga. Udruga Hanke Grabovice je džematski organ predstavljanja Bosne u to ne treba imati dileme nikako. Što i ne bi bilo za kritiku da se udruga kao i džemat nije bacila svim silama u bh politiku i političarenje uz religiju. Uostalom, iza njenih leđa su, nekad ih vidite a više ne vidite, hodža Emsal Memić i članovi odbora džemata crkve/džamije koja je Hankina baza i glavni oslonac. Šteta što Hanka nije i zvanično ušla u odbor tog džemata.

Ali je zato ušla u Opštinu već sutradan. Slike na njenom face profilu pokazuju nasmijanog načelnika Opštine (Palmieri) u Hankinom društvu. Tespih je odradio svoje.

photo : ‘štand’ države BiH na Svjetskom danu izbjeglica Utica NY 18.06.2022, arhiv