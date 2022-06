Nekad se asfaltiralo pred izbore ili su se otvarali trotoari, javni klozeti, džamije i kontejneri za smeće, sad vlada poklanja stotine miliona KMa i još otvara i gradi džamije. U ovom državnom prijeko potrebnom izbornom rasipništvu prednjače nelegitimni Fadil Novalić i SDA ‘federalac’ za raseljene Edin Ramić

Nekad se znalo kad su izbori, vijesti su govorile same po sebi.

Asfaltiralo se maksimalno, pravili se kružni tokovi, otvarali se trotoari, trafo-stanice, javni kozeti, kontejneri za smeće, čak su svečano znali otvoriti i brvno na potoku. Uz to su išli mevludi i temelji za džamije, otvaranje džamija je uvijek bilo aktualno, znalo je biti predratnih i onih drugih bitaka, pucalo je i grmilo na sve strane, jedni napadali a drugi branili državu, pred sami kraj su prašili paketićima rahat lokuma, vode sa svojom slikom, tačkama, metlama, džezvama za kafu i kafom, bilo je i kaHve ohoho.

Danas, od svega pobrojanog nema puno a izbori su tu. Blizu je oktobar. Danas saznajemo za izbore na drugi način, modernizovali smo se kao na svadbama. Nekad su se teglječili pokloni za mladu i mladoženju kao da svi znamo šta vole i šta im treba, poslije došle na red koverte sa čestitkama. Jasno.

Tako preko i uz pomoć love saznajemo da se približavaju i ovi ‘demokratski’ izbori oktobra ove godine, iako nismo ni one prethodne implementirali. Lova frca na sve strane, država poklanja da to nije normalno. Jer, narode, država baš ne voli poklanjati, ona je kao džamija, ona voli samo uzimati. I to ne ide na siću nacijo, država ‘udara’ milionima, stotinama miliona. Zna sadašnja i buduća vlast da ni milioni nisu više kao nekad, sad su milijarde i bilioni. Ko u vicu o Fati i Sulji ; ‘šta tije danas marka? Šta je danas milioneru – milion ?

Inflacija je svuda oko nas, poskupljenja do nebesa, države EU okolo nas stenju, straše stanovništvo krizom, ratom u Ukrajini i teškom budućnošću, u Evropi ljudi na ulicama zbog poskupljenja troškova života, kod nas : rahatluk i milina, zdrava i bolja budućnost. Niti se ko buni niti jauče, svi se spremamo za izbore, da opaučimo mater našim dušmanima i da ih pobjedimo. Tu ide naša energija.

A vlast spopao neki izborni merhametluk pa odriješila kesu. Ne, nije to sitno čašćavanje uz harmoniku ili uz Bajram, vlast je ovdje velikodušnija, treba nagraditi poslušnu mazohističnu raju koja stenje i posrće ali čuva i neda svoju vlasti svoju državu. Bh vlast je za razliku od ostalih evropskih izbarala sasvim drugačiju taktiku koja za divno čudo fercera. Neće smanjivati poreze, neće smanjivati svoje plaće ili akcize nedaj Bože, neda smanjenje cijena goriva, struje i plina jer bi time kaže bogate učinila još bogatijima, neda čak i da kruh bude jeftiniji jer zna da bi bogati mogli kupiti više, odlučila se na ogromne poklone u kešu. One već poznate dužnike u zdravstvu koji se po novinama hvale kako su uspješni, vlada je nagradila dotacijama da ‘izmire svoja dugovanja’, da bi se mogli bezbrižno zaduživati još više, kao Sebija Izetbegović i njen Klinički Centar u Sarajevu ili Mostarski Sveučilišni Centar.

Poklonima svojim kompanijama i prijateljskim dušama koje su kao u Americi preveliki da bi pale (too big to fail) a padaju namjerno, vlada je oprostila stotine miliona poreza. Proganjajući sitne namiriće sve to.

Onda je krenulo sa podsticajima privredi, skoro 10 miliona. Dijeli se šakom i kapom, spiskovi se ažuriraju, a podsticaje nismo ni čuli ni vidjeli poodavno, skoro od ranijih izbora. Čak je i Fikret Abdić u svom budžetu našao mjesta za skoro pola miliona KMa za privrednike, prije jok, nema para. Stotine miliona idu i boračkim organizacijama, nekakvim šehidskim porodicama, valjda porodicama boraca šta li, dijeli se opštinama i Kantonima.

Eno, koliko jučer Fadil Novalić je skupa sa ministricom iz optužnice za respiratore Jelke Milićević ‘ravnih’ 200 miliona KMa proslijedio u budžete Kantona. Da se raja malo omrsi. Onda je nekakvih 575.140,20 KMa uplaćenih u budžet po osnovu kladioničarstva i igara na sreću vlada također podijelila, da bi nasmijani premijer Novalić nagradio sa nekoliko miliona i buduće kupce ‘hibridnih vozila’. Onih na struju, ‘sa utičnicom’ što bi stručno pojasnio premijer sa odijelom ‘Armani’ kao kod Poslanika Muhameda u modernoj verziji ili sa maskom marke ‘gucci’ … Znam, neki će reći da ovo za ‘hybrid’ auta malo tukne na čašćenje bogatih jer se zna ko može takva auta kupovati, međutim nacijo to je poklon i njemu se ne viri u utičnicu.

No, u odnosu na rasipanje sa lovom posebno sada uz ovo predizborno vrijeme, Fadil Novalić sve sa pravilno postavljenom maskom i pravosnažnom optužnicom za korupciju i kriminal je ‘mala maca’ u odnosu na SDA ‘federalca’ ministra za raseljene osobe i izbjeglice Edina Ramića. Ovaj tip je poslanik u Skupštini Republike Srpske ali i federalni ministar SDA braće i braće u Islamskoj Zajednici BiH, ovih dana šparta Bosnom i Evropom po džematima skupa sa perjanicom SDPa Vojinom Mijatovićem u ovjerenoj koaliciji ‘partizana’ i ‘mudžahedina’ i jedan je od najvećih darodavaca. I sada pred izbore i prije toga, uvijek. On ti je za BiH ono što je TIKA za Tursku, a njemu se ne smije prigovoriti niko. Kako ćeš kritikovati onoga koji pomaže izbjeglice i raseljena lica, hej. Lica koja su tri decenije raseljena i uvijek se kao vraćaju na svoja ognjišta a Edin asfaltira, gradi, časti a niko se ne vraća.

Uglavnom, kod ovog ‘vraćanja povratnika’ prvo moraš odraditi džamije i džamijske projekte jer čim napraviš džamiju kaže Reis eto povratnika, navale k’o ludi.Drugačije, nema povratnika. Na desetine je novih džamija i ‘islamskih centara’ u povratnički popizdinama a nema povratnika koji potvrđuju tu bezobraznu i blesavu tezu koja uvijek ‘pali’. Tako i pored već preko 600 novosagrađenih džamija, svaki dan se dok je još ovih ljetnih islamskih olimpijskih igara, otvara još po jedna nova. Ljepša i novija. A kako ovaj posao ide odlično, počeli smo rušiti dobre i postojeće da bi izgradili ljepše i novije. Skoro svuda je tu ‘federalac’ Ramić kao vakif tj. donator, a sve investicije od miliona pa gore. Pa ti vidi.

Dadne Ramić malo i crkvicama, tek toliko da se zna da SDA baštini suživot i zajedništvo i da se uslika ali sa Islamskom Zajednicom BiH je potpisao na stotine ‘sporazuma’ o finansiranju ‘važnih projekata’ kao da je šef odjela Rijaseta BiH za finasije a ne federalni ministar. Kada jednog dana bude neko izračunao koliko je stotina miliona ovaj ministar SDA ulupao u džemate i ‘važne džematske projekte’ to će biti prava finasijska zbunjola ali tada to neće uopšte biti važno. Ni ministru ni tužiocu. Kao što je beznačajan podatak da što više ministar daje miliona sve je manje povratnika. Njegova specijalnost djelovanja su posebno Podrinje, Srebrenica i Bužim ali djeluje svuda, samo ga kontaktirajte. Ili njega ili Rijaset. Zadnja lovatorska faktura je zabilježena za braću u Bužimu, Sani i Ključu. Uz silne ‘sporazume’ o razumijevanju nakon čega će pljunuti lovu za stanove povratnika, asflat i rasvjetu do vikendice SDA jarana ili stambeni objekat za mafiju u vrhu Islamske Zajednice BiH, Emira Suljagića će častiti posebno. Biće znimljivo jednog dana pročitati ko su pobjednici njegovih tendera sa kojima je u talu. Unaprijed se zna da nije odmakao puno dalje od već provjerenih. Kao što su Hajrudin Vlajčić optuženik za utaju poreza, Dževad Mahmutović savjetnik Izetbegovića i njegova firma ‘Meister’ Živinice ili Senad Mujkanović nekadašnji menadžer vehabije Salke Zildžića šefa SDA u Tuzli sa firmom ‘Tom Cat’.

photo : Fadil Novalić nelegalni i nelegitimni premijer i federalni SDA ministar za raseljeni izbjeglice Edin Ramić, arhiv