Ako je iko nepoželjan i nepotreban da govori i da se slika uz Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja, onda je to svakako ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, savjetnik sadašnjeg Reisa i Islamske Zajednice BiH

Jučer je pod sloganom “Pamtimo žene silovane u ratu u BiH” u Foči obilježen 19. juni-Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu i 30 godina od počinjenog zločina nad ženama BiH. Događaju koji je počeo ispred sportske dvorane “Partizan”, nekadašnjeg zloglasnog logora koji je bio veliko mučilište za žene u bh ratu nastavljen je šetnjom do glavnog trga u Foči, gdje je minutom šutnje odata počast svim ubijenim i silovanim ženama na prostoru BiH. Sa Ćehotinskg mosta u rijeku su bacane i ruže u znak sjećanja na žrtve, skupu su prisustvovale i predstavnice udruženja ‘Žene u crnom’ iz Beograda te još neki zvaničnici iz FBiH, od kojih izdvajamo Ramiza Salkića podpredsjednika Republike Srpske, Meliku Mahmutbegović dopredsjednicu FBiH, premijerku BKP Goražde Aida Obuću te ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića, savjetnika sadašnjeg Reisa Kavazovića.

Silovane žrtve svakako zaslužuju i pažnju i državnu zaštitu, 19. juni je zgodna prilika da se na njih podsjetimo jer je to Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja, međutim ovakvom skupu i ovakvim povodom ne bi trebao nikako prisustvovati ‘Hižaslav’ Cerić. Bilo da je tu samostalno ili ispred Islamske Zajednice. Zato jer je odavno izgubio kredibilitet, ‘slučaj’ Gluha Bukovica i naknadni pedofilski ‘slučajevi’ u Islamskoj Zajednici koji se uporno sakrivaju i pokrivaju ispod ahmedije su sasvim solidni dokazi za ovakve tvrdnje.

Podsjećamo, u mjestu Gluha Bukovica kod Travnika 2009. godine nad mentalno bolesnom djevojčicom u mejtefu, bludne radnje je izvršio hodža Omerhodžić Rešad, Reis je tada bio Mustafa Cerić. Nema toga što Islamska Zajednica nije poduzela da se ovo zataška, ‘Hižaslav’ je lično dolazio u džamiju i sprovodio svoju sopstvenu istragu.

Bilo je : ‘skuda te dirao efendija, je si li išta osjećala dok te dirao’, tako je naime predatorski i sramno ispitivao bolesnu djevojčicu ‘istražitelj’ i Reis Cerić, ne bi li išta našao da ‘opravda’ svoga hodžu pedofila i silovatelja. Ne bi li našao kako je žrtva ‘sama to tražila’ pa dobila. Pa su skočili bošnjački mediji (ovo je udar na Islamsku Zajednicu, hodža je nevin dok se ne dokaže suprotno), advokat optuženog Adil Lozo inače pretplaćeni, stalni advokat Reisata i najviše prisutni branilac optuženih za terorizam i ratovanje u Syriji ovako je suđenje komentarisao.

„Ovo je osuda muslimanima, islamu i pozivam sve muslimane u BiH da im javno kažem da je ovo zaista osuda muslimanima i islamu. A ja kao profesionalac želim da dokažem tu činjenicu i najvjerovatnije da ću je dokazati.’

Hodža je nakon nekoliko godina osuđen na 18 mjeseci zatvora a onda je izvršenje presude odgađano godinama, tek je nakon četiri godine otišao ‘da malo odleži’. Islamska Zajednica i ‘Hižaslav’ su toliko ‘napucali’ javnost odbranom efendije da je čitavo selo Gluha Bukovica podijeljeno, kad je odlazio iz džemata neki mještani su za njim i zaplakali. A djeca vikala ‘nedamo našeg hodže’. Cerić uopšte nije sakrivao svoje nezadovoljstvo presudom te radnje odgode izdržavanja kazne pedofilu i bludničaru, zdušno ga je spašavao.

Poznato je, ponovićemo naše istraživanje, hodže vole mlade curice a popovi mlade dečkiće, i jedni i drugi vole zataškavati i sakrivati svoje predatore. To svi znamo, ima takvih vijesti u medijima često. U Islamskoj Zajednici je pored Gluhe Bukovice bilo još slučajeva pedofilije i seksulanih delikata, ali svi su ‘tretirani’ na isti način. Ma kakvi, ma jok, ma ne bi to hodža, pakuju nam… Sakriveni su i sakrivaju se.

Prošle godine je još jedan slučaj pedofilije iz mejtefa zataškan i nije uopšte procesuiran. To je događaj iz naselja Puračići/Gnojnica kod Lukavca, protagonista je hodža Munib Ahmetović koji se dopisivao s maloljetnim polaznicama mejtefa. Po ‘kazni’, tek kad je skandal procurio u javnost nakon dvije godine, premješten iz jednog džemata u drugi. Za javnost je IZ izašla sa viješću da je hodža suspendovan a što je čista laž.

Dakle, predatorima ispod ahmedije nije ni mjesto ni vrijeme da govore o seksualnom nasilju. Znamo već njihov stav po tome. Činjenicada su jedne ratne a druge mirnodopske žrtve ne mijenja ništa na stvari, žrtve su žrtve. Kao što su seksualni predatori uvijek bili i ostali samo to.

photo : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić sasvim desno na slici. Do njega Ramiz Salkić podpredsjednik Republike Srpske pa Melika Mahmutbegović podpredejdnica FBiH, Foča 19. juni 2022, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja, arhiv