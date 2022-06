Edin Forto predsjednik ‘Naše stranke’ i premijer Kantona Sarajevo je stvarni baksuz : sa kojim god vozilom u javnom prijevozu se taj provoza, vozilo je zrelo za revitalizaciju ili neće da vozi …

Da sam ja Edin Forto, da sam premijer Kantona Sarajevo ispred famozne ‘trojke’ u Republici Sarajevo i predsjednik ‘Naše stranke’, manje bih davao izjave na tv a još manje bih se vozikao po Sarajevu sredstvima javnog prijevoza. Čisto opreza radi, ako ništa, poslao bih da to obavi moj savjetnik. Pazio bih i šta stavljam na post ‘fejsbuka’, iako znam da se teško oteti slikanju i slavi.

Zato jer je Forto često u gostovanjima nervozan, pa često umjesto odgovora postavlja kontrapitanja kao onaj ‘čakijaš’ SDA bizon Haris Zahiragić, nije rijetkost i da izjavi voditeljici ‘ne znam ti ja to’, moram pitati pa ću ti javiti… Te stvari ne prolaze iako su atraktivne, da sam Forto bio bih oprezan maskimalno jer ‘neprijatelj nikad ne miruje’ i ‘nikad se neće umoriti’.

Posebno, da sam premijer Kantona ne bi se vozao sredstvima javnog prijevoza pa da me sto puta uslikaju i snimaju, taman da su sutra izbori. Jednostavno jer je Edin Forto baksuz, i to pravo baksuz.

Sa kojim god vozilom javnog prijevoza se provoza po Sarajevu da bi pokazao kako perfektno funkcioniše, ubrzo stane i vozilo i saobraćaj. Ili projekat u čas dođe u pitanje i dilemu. Bilo da se vozika sam ili sa Elmedinom Dinom Konakovićem ili sa Štetom (ma jeste šteta ali nije to šteta, riječ je o ministru saobraćaja Adnanu Šteti), vožnja rečeno jezikom saobraćajca nije sigurna. Eno, onomad kad se sa Konakovićem i Okerićem (Elvedin, skupština Kantona) provozao novembra prošle godine na onom bageru uz one poplave, poplave su postale još gore. Imali su i radio stanicu i borbenu gotovost, i rješenja i šta će sve uraditi da se više ne plavimo i da ne plivamo po ulicama Sarajeva kad zakiši, ali opet ove godine sarajevske ulice su postale ribilovišta : puna vode i kišnog mulja.

Kad su stigli novi trolejbusi iz Bjelorusije, pa kad su se u njima provozali Forto i drug Šteta, maja ove godine autobusi se zaglavili. Predugački, ne možeš sa njima u sarajevska raskršća. Čulo se kao rješenje proširivanje raskrsnica ali kuku and lele to bi tek bila investicija. Kako god, u par dana onih 5 novih trolejbusa se kvarilo, neke su i šlepali u radionicu. Inače, rekli su da je to najsavremenije vozilo tog tipa, naručeno je 35 a do sada stiglo tek 5, plaćeni su od 15 do 20 miliona eura, tačan podatak je zbog tajnosti nedostupan medijima. Nešto se šuškalo da ova narudžba nije o. k. zbog sankcija Rusiji i Bjelorusiji i da postoji mogućnost da vozila nikad ne dođu ali iz vlade ‘trojke’ tvrde da su to laži. Vele, posao je napravljen i plaćen prije rata u Ukrajini, samo što nisu stigla vozila. Ipak, to govore već čitavu godinu evo ih stižu a vozila nema. Da nisu zapela na kakvoj većoj krivini ili rasksnici u EU? Niko ne zna, trolejbusi se uglavnom čekaju. Duže nego je planirano i javljeno.

Silni milioni su već uplaćeni i za novih 15 tramvaja a isto tako i za rekonstrukciju tramvajske pruge koja je otpočela ali sporo napreduje do Ramize. Ovo sa Ramizom mi je pravo cool kad u medijima jave ‘tramvaj saobraća do Ramize’, kao da sav Svijet zna Ramizu. Ili je vijest plasirana samo za Republikance, za Sarajlije. Opet, šta će onda u medijima van lokala? Za svaki slučaj, ako novi tramvaji i stignu na vrijeme, rođački savjet premijeru je da se ne voza u njima. Neka ne sjeda ni ministar Šteta jer će neka šteta biti garant. Zato što su i Forto i jarani iz Republike Sarajevo brate baksuzi, pravi pravcati.

Ne vjerujete, a ? Dobro, idemo onda ovako.

Jučer su odlučili da se provozaju do Bjelašnice i već imamo vijest – problem. Žičara koja je rađena 2017. i koštala 16 miliona KMa i koju su projektovale mudre i skupe glave a osmislile pametne i skupe političke glavešine te platile prazne glave poreznih obveznika vele – nije u funkciji. A najvaljivana je onda kao posao stoljeća, istorijski događaj. Jeste u redu dio i to šesterosjed ali kad se pređe u četverosjed (vožnja pri vrhu i za četvero), javlja premijer, ne ide kako treba. Kaže, mora se ići na rekonstrukciju, ovaj četverosjed se mora premjestiti na drugu lokaciju gdje manje puše vjetar i gdje su temperature više, inače nema vozanja zimi čim zapirika ili se smrzne. I, u budžetu treba opet par miliončića da se to popravi. Ko je kriv za one milione od ranije pojma niko nema, možda čak i Konaković kao tadašnji premijer SDA ili direktori iz firme ‘OI 84’, Abdulah Skaka bivši načelnik, više nije ni bitno. Bitno je da se mora vršiti popravka žičare. Da se nije Forto provozao ne bi izgubili te dodatne pare. Mislili bi kako sve do vrha Bjelašnice radi punom parom, ovako…

Za baksuza je najbolje da se ne voza, neka miruje, neka pusti druge da se vozaju.

Ili neka se vozika po onom i u onom Balaševićevom ambijentu.

Ono, znate kako ide? Ovako : U mog babe para mlogo, hej!//Da izbrojiš ne bi mogo sve.//Pa se selom pripoveda da smo prave lole,//Ma, zavidi nam neki sitan svet.//Ume život biti tmuran kad gledaš od dole,//Ma budi zato sivi soko, pa se vini u visoko, hej!

Pa onda refren : Hej, haj baš nas briga,Vozamo se na taljiga’, Zorom, ili mrakom, šorom il’ sokakom, Noću kad selo drema,Kad nigde nikog nema, Mi jurimo kroz noć….

photo album : Edin Forto premijer KS na žičari prema Bjelašnici, gore. Dolje – na bageru u vrijeme poplava novembra prošle godine, na maloj slici lijevo sa Adnanom Štetom ministrom sabobraćaja Kantona Sarajevo u probnoj vožnji novim trolejbusima iz Bjelorusije maja 2022. godine, arhiv