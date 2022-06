Nakon Benjamine Karić, Bakira Izetbegovića i Fadila Novalića, i Denis Zvizdić ničim izazvan osim željom da posjeti rodni dom i more u Neumu, otišao u partizane

Ovo u BiH nije normalno i postaje neizdrživo. Odoše svi u partizane, ko će biti antifašista.

Benjamina Karić Londrc Hamprc načelnica Sarajeva je ne zamolila već naredila ‘palite kosilice’ i komplex partizanskog groblja na Vracama je uredno ‘ošišan’ i popeglan. Tu i tamo, uglavnom tamo oko spomenika je još ‘nešto’ smeća, plastike i rotirajuće na vjetru ambalaže ali eto,bar se može proći ispod granja i živice.

A zahvaljujući energičnoj i sumnjivo (ma jeste sumnjivo: izvještava o godišnjici opsade Sarajeva ili o ubijenoj djeci Sarajeva a umri od smijeha) nasmijanoj načelnici Bakir Izetbegović može izvršiti posjet i proučiti ‘fatihu’ svojim dajdžama partizanima čija imena su uklesana na Vracama. I koje on posjeti svaki put oko izbora, dana ljiljana 9. maja i kad se ukaže kakva nepredviđena fašistička zavrzlama. Plus, nestalo korova od pola metra, štakora i zmijuga, udruženje SUBNORa načisto dahnulo dušom.

No, nije samo partizanka i kurirka Benjamina opsjednuta partizanštinom, ljudi moji, već smo pisali, i Fadil Novalić je načisto pošandrc’o za petokrakom. Koliko jučer smo popratili njegovu pojavu na Partizanskom spomen-obilježju u Mostaru (‘Fadil u partizanima’) gdje su vandali prije nekoliko dana načisto demolirali ovo državom zaštićeno spome-obilježje antifašizma i bitke za državu BiH. Podsjećamo, svih 700 spomen-ploča je razbijeno, radilo se junački i muški, osim toga i oprezno, niko nije čuo ni vidio čekić ni macolu. Ni motorku, klasična ustaška sramota, reklo bi ovo ‘političko Sarajevo’. Ma šta reklo, došlo bi tu i direktno zaprijetilo kako će se sve dovesti u red, tačno tako.

I Bakir se tako desio, ne bi on to propustio. Doduše on je bio na džuma namazu jučer pa poslije otišao u Sabornu crkvu pravoslavnu gdje je tutnuo nešto hedije, tek da pokaže nama i Dodiku kako je religija super a kako su Bošnjaci još više super. Dizel.

Uz put je ‘oštro osudio’ vandalski čin uništavanja partizanskog groblja, partizan Safet Oručević čudo demokratije i suživota u Mostaru se još nije oglasio, ali jeste se uslikao skupa sa Bakirom i sa glumcem ‘lordom’ Hadžihafizbegović Emirom, u njegovoj, Emirovoj kući. Čak, zagrlio je ‘lorda’, da se vidi a nama kratko poručio. ‘U dobrom društvu’, ništa ne brinite.

No sa partizanijom iz bh glavnog grada nije se završilo na ovome. Jučer je naime partizansko groblje u Mostaru posjetio lično i Denis Zvizdić, u pratnji obezbjeđenja i novinara. Ko je taj tip, ako ne znate pitajte poznatog novinara Ozrena Kebu, on će vam reći slijedeće. On, Zvizdić-meni više liči na kakvog šefa sale nekog jeftinog restorana. I Tačka. Da, ali on je, iako šef sale, iako napustio ‘komfor’ SDA, iako se pridružio hadžiji Dini Konakoviću i rođaku Aljoši Čampari u stranci ‘Narod i pravda’, on je još sa mandatom SDA i još taslači mjesto zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma bh Parlamenta (još što me izmuči ova funkcija koliko je dugačka) i još je kao i brat mu Bakir partizan ‘par excellence’ .

Pa je, dakle, nakon posjete porušenom groblju kao pravi istražitelj odmah utvrdio ko je to učinio. Našao je počinioca u istim osobama kao i Fadil i Bakir samo što je bio malo precizniji. Nije spominjao HDZ politiku i Čovića već je mudro rekao. ‘Kao čovjek koji se bavi politikom’, tako je sebe opisao kao da mi ne znamo šta je on radio decenijaam u SDA i šta će sada raditi kao preletač kod Konakovića. Ovako je svoj nalaz ispisao Bakirov saputnik sa hadža Denis Zvizdić.

“Kao čovjek koji se bavi politikom mogu kazati da su ovo napravili nosioci fašističkih vrijednosti, oni koji su protiv evropskih vrijednosti. Evropa je utemeljena na principima antifašizma. Ovo nije uradila šačica ili grupica vandala i huligana, ovo je čin političke akcije i političke poruke osmišljen, kreiran, plaćen i organiziran od strane onih koji žele etnički čiste teritorije, koji ovime pucaju u bit i suštinu Mostara i Bosne i Hercegovine, koji ne žele evropske vrijednosti i vrijednosti multikulturnog društva’.

Ovdje nema nikakve sumnje ni imalo prostora da bi iko recimo od Bošnjaka mogao izvesti ovo krivično djelo jer je opšte poznato da su Bošnjaci antifašisti (vidi pod Fadil Novalić, Vidi pod Abdulah Skaka ili Dino Konaković, vidi pod Reis ef. Kavazović…) i da nikad ne rukuju macolom ili čekićem, jednostavno oni nisu predodređeni da čine bilo kakva a kamo li ova krivična djela. Čak ovakvo grozno djelo nisu mogli učiniti ni ‘mladi lavovi’ Islamske Zajednice koji prevrću hercegovačko kamenje tražeći temelje džamija i tekija da bi se napravio novi i ljepši objekat, iako ima priča da je na tom mjestu nekada bilo šehidsko mezarje a sada se tu ‘kao stranci šire’ partizani.

I opštepoznato je da su ljubitelji partizana i antifašista, pa to se vidi širom šeher Sarajeva. Počev od imena ulica, trgova i škola pa do izgleda grbova opština. Zvizdić, praktičar kao inače, odmah je našao rješenje. Postaviti kamere, stražu i naredio ministarskom vijeću da u budžetu nađe 200.000 KMa za zidarstvo in fasaderstvo. Za svaki slučaj, znajući rad naše vlasti, naredio je da ovo kao inače što sve rješava riješi Visoki predstavnik za BiH, kojem Bošnjaci samo dadnu ‘išaret’ (ideja, nagovještaj, na bosanskom) a ‘nijet’ (na istom jeziku; cilj, namjera) on sam dokuči. Drug ‘Švabo’ ili Johann Sattler EU ambasador. Što bi baš, znajući za istorijsku ljubav ‘švaba’ i partizana ovo bilo djelo patriotizma bez presedana.

Nakon što se uslikao, a što su novinari zabilježili, Zvizdić je zadovoljno otišao malo da osvježi guzu na našem bh moru, u blizini rodbine i familije.

Logično pitanje poslije ovog događaja je, pretpostavlja se da znate, ko će sijedeći osvanuti i uslikati se u Mostaru sa mrtvim partizanima. A hoće garant jer ovo nije više u domenu incidenta, ovo sa bh politikom oko fašizma je čista partizanijada. Ali ne znate siguran sam. Neznam ni ja, Denis Zvizdić me načisto skamenio.

On je naime, skrhan bolom kao kamenje partizana to potvrdio a ‘Oslobođenje’ i Mujo Selimović zapisali ovako.

“Kao arhitekta ostajem bez teksta kada vidim ovakvu devastaciju’…

Prvo kao ‘čovjek koji se bavi politikom’ a onda ‘kao arhitekta’.

Pored ovakve tuge i žalosti političara i arhitekte – ja ostajem bez teksta.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima slučajno je – namjerna.

photo: Denis Zvizdić u Mostaru: ovo su napravili nosioci fašističkih vrijednosti, arhiv Cross Atlantic