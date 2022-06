U Sarajevu je nakon bh rata izbrisano više od 400 naziva ulica od čega je najmanje polovina naziva bilo uz antifašizam, takozvani premijer Fadil Novalić i bivši načelnik Sarajeva a sada bh ambasador Abdulah Skaka partizane su javno kroz svoje ‘gafove’ nazvali fašistima, sve heroje II Svjetskog rata po glavnom gradu BiH zamijenili su na uličnim i školskim tablama sa imenima šejhova, hodža i begova, ustaških pukovnika i činovnika suradnika NDH, Handžar Divizije, Pavelića i Hitlera, sad odjednom plaču za oštećenim partizanskim spomen–grobljem u Mostaru… Isto kao i 2018. godine, stižu opšti izbori 2022. godine

Ovih dana je aktualno pisati pisma, reagovati, tražiti odgovornost pa čak i posjetiti spomen groblje partizanima u Mostaru koje su ‘nepozanti počinilac’ ili bolje reći ‘poznati počinioci’ oskrnavili do temelja. svih 700 spomen ploča na ovom spomeniku nacionalne kulture begradskog umjetnika Bogdana Bogdanovića je oštećeno. Frcaju optužbe na račun i teret HDZa, Dragana Čovića, upire se prstom u Hrvate Mostara kao krivce, bošnjački političari su pod ‘punom ratnom spremom’ u odbrani partizana i antifašizma. Od fašizma. Ponovo se uz ovaj zločin u Mostaru aktiviraju i priče o nazivima ulica, o istorijskoj ulozi i herojstvu učesnika II Svjetskog rata i oslobodioca, u BiH se kao i sve drugo, ponavlja i spomeničko-stranački rat. Ponovila se 2017/2018 godina, stigli nam izbori.

Podsjećamo, 2017. godine će takozvani i već sedam godina nelegalni i nelegitimni bh premijer Fadil Novalić skupa sa bivšom vedetom SDA partije bljutavim profesorom Denisom Zvizdićem posjetiti spomen groblje u Mostaru koje se godinama vandalski skrnavi i razvaljuje i zapušteno je jer o njemu niko ne vodi brigu pa će u susret opštih izbora 2018. zatražiti i naći sredstva da se ovaj spomen-komplex očisti i osvježi. Prvi korak im je bio da partizanima prouče koju dovu jer se zna da su oni to obožavali, ostalo je sve istorija. I bi tako, već 09. maja 2018 (SDA kriminogena bulumenta u vlasti obavezno prati ove datume sa povodom i razlogom, zbog toga je 09. maj ‘dan pobjede nad fašizmom’ označila kao ‘dan ljiljana’, jer fol ljiljani i partizani su ti isto) Novalić će na govoru u Mostaru odvaliti svoj poznati ‘gaf’ koji, kako stanje u BiH pokazuje i nije u domenu gafa.

‘Riječ partizansko dolazi od riječi partizani. Moramo sami sebi ponovo pojasniti da partizani nisu tek obični ljudi, zato što su bili na tom putu borbe protiv antifašizma..’

Dakle, partizani su da to Fadil pojednostavi-fašisti, a da nije riječ o gafu i pošalici ovog ‘seljačića’ i kriminalca varalice potvrdiće i njegov ‘brat po vjeri i stranci’ Abdulah Skaka, koji kao Fadil u povodu oslobođenja Sarajeva u istoriju dozva muslimane a partizane proglasi opet fašistima. Rečenicom da je uz pomoć partizana u ‘Sarajevu pobijeđen antifašizam’ .

Za divno čudo raja se po internetu šprdala sa ‘gafovima’ premijera i načelnika sunetlije (poznata brijačnica sunetarnica familije Skaka u Sarajevu gdje se ‘fikarilo’ sve živo što hoda a muško je) dok su oni uz prihvat sprdačine zapišavali ‘Vječnu vatru’ u centru glavnog grada ilahijama i bajramovanjem kao najvećom ‘tradicijom partizana’. Ujedno su, da se zna, većinu ulica u Sarajevu i nazive škola zamijenili imenima suradnika fašista i okupatora, nestali su heroji i oslobodioci i grada i države. Umjesto njih osvanula su imena Busuladžića, Pačariza, Đoze, Spahe, i ostalih činovnika i oficira SS Handžar divizije, ljubitelja lika i djela Pavelića i Hitlera. Kakvi oslobodioci grada i države kakvi bakrači. 16. Muslimanska je oslobodila aonda ušli četnici pa ubijali redom poštene domoljube. Ustaše i ostale fašiste, to je njihova ozvaničena teorija. Te ulice su i danas ukrašene sa imenima fašističkih suradnika i sluga, partizane se spominje jedino kad ih treba izjednačiti sa ‘zlatnim ljiljanima’ i mudžahedinima, što SDA u svakoj prilici i čini.

I ova 2022. je zgodna prilika da se puste suze za partizanima Mostara dok je spomenik partizanima u Sarajevu na Vracama sav zarastao u korov i žbunje, valjda iz razloga više jer je predsjednik Komisije za nacionalne spomenike Bakirov arhitekta i inžinjer Faruk Kapidžić. Tako će Novalić bubnuti prije neki dan kako ‘najoštrije osuđuje vandalski pohod na Partizanskom groblju u Mostaru. Vijest o ovom barbarizmu me je duboko potresla i očekujem da će vinovnici ovog gnusnog čina biti što prije otkriveni i najstrožije sankcionisani’. Toliko ga je ovaj vandalizam potresao da je ‘lično posjetio ovo spomen groblje’ jučer, a zapravo je samo malo našao predaha između posjete otvorenoj džamiji Gornji Zalik u kojoj je Bakir odklanjao svoj predizborni vakat namaza i još primio zahvalnicu jer je davao donaciju za gradnju. Kao i donatori Arapi.

Fadil je još kao i 2018. obećao ‘vratiti stari sjaj’ partizanskom spomeniku u Mostaru i evo nam spomenika: sija u svoj bh nacionalističkoj truleži, ne možes s enagledati.

Doduše, nije rekao kako će to učiniti dok se iz njegovog kratkog nastupa dalo naslutiti da je sva kritika upućena na adresu HDZa. Gdje su upućene i sve druge mnogobrojne iz Sarajeva, uključujući i onu državi Izrael. U kojoj vele – vidi šta Dragan Čović radi, kod kuće mu sve ustaše na imenima ulica a on se u posjeti Izraelu obavezuje na borbu protiv fašizma’. Dok im na vrh jezika Mustafa Busuladžić, Pačariz ili Reis Spaho…

Šta zapravo hoću reći ?

Nema sumnje da su u ovaj vandalizam umiješani prsti HDZa i da vlast Mostara ako hoće može lako otkriti počinioce, međutim ima tu i SDA ‘masla za Ramazana’. Jer su oni zajedno u vlasti od rata pa sve do sada. Dvije mafije pod istim krovom. Imaju također i isti odnos prema partizanima, maskiranje sa izbornim čišćenjem partizanskog groblja ne mijenja ništa na stvari. I da nije izborna godina pitanje je da li bi uopšte bilo ovoliko reakcija na ovo krivično djelo prema partizanima, da li bi uopšte bilo sada po tom pitanju Fadila. Uostalom, hinjiti borbu za skidanje imena ustaša sa ulica u Mostaru a u Sarajevu svim sredstvima braniti Mustafu Busuladžića ili efendiju Đozu više je od providne nacionalističke demagogije i ideologije.

Iako je svakom u BiH konačno jasno da sve nacionalističke stranke u Bosni i Hercegovini nastoje relativizirati partizanski antifašizam, a istovremeno umanjiti fašističke “zasluge” vlastitog naroda, kada je u pitanju ta materija ništa ne vjerujem ni Fadilu ni Bakiru, ni Čoviću ni Mostaru generalno, Skaki još ponajmanje. Taman da uzmu puške i da se priključe prvoj partizanskoj jedinici na koju naiđu, opet bih u njih sumnjao. Imam milion dokaza za takvu odluku.

photo : devastirano spomen-partizansko obilježje u Mostaru, oštećeno svih 700 ploča, 15. juni 2022, arhiv