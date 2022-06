Da li su banane samo za majmune?Bošnjačka ‘Munira–Reuf-Emir-Avdo-Hižaslav’ minder politika konačno daje rezultate : bošnjačko–turski medijski bolestan magazin ‘Stav’ ušao braneći Bakira Izetbegovića u otvoreni sukob sa američkom administracijom i diplomatijom te je stavio na ‘bošnjačku zelenu listu’

Ne znate koja je i kakva je to ”Munira-Reuf-Emir-Hižaslav’ minder bošnjačka politika? Još kad im se doda malo ‘bošnjaci.net’ patriotskih začina, pa ‘institut’ umaka od genocida notornog ‘akademika’ Emira Ramića iz džemata Sjeverne Amerike i Canade ili Zijada Bećirevića iz Ljubljane, eto pravog recepta. Za neuspjeh, za naprđivanje, za zloupotrebu žrtve i bh rata, za glorifikaciju svoje i omalovažavanje svačije druge žrtve, za sijanje i raspirivanje mržnje i svega što ‘tukne’ na zajedništvo, za uvođenje islama i šerijata na velika vrata u sve državne pore, za uspostavljanje ratnih zacrtanih ciljeva po svaku cijenu, za plač za braćom na Dalekom i Bliskom Nam Istoku i Turskoj pri osvajanju Zapada, i na kraju svih zlosretnih krajeva- eto recepture za stvaranje i proizvodnju neprijatelja svuda oko sebe. Ako bi se to moglo okarakterisati što kraće to bi izgledalo odprilike ovako : možeš milion puta Bošnjaku ugoditi ali samo jednom ‘ne udari uz njegov bubanj’- postaješ din-dušmanin. Neprijatelj.

To ti je kao ono kad ‘majka’ svih Majki Munira Subašić (2018/19) proglasi hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar Kitarević ‘kraljicom Balkana’ zbog njene posjete Potočarima, nakon čega Munira ode sa ‘kraljicom’ u Bleiburg i pokloni se ‘žrtvama partizana’ i izjavi još kako ‘ne zna šta se desilo u Ahmićima’ (‘neka i oni sebi naprave udruženje’) a onda kad bivša predsjednica Hrvatske dadne kakvu izjavu o ‘mudžahedinima u BiH’ odmah joj otkine i krunu i glavu. Pa joj opet, nakon slijedeće izjave Kolinde ‘povrati’ krunu. A Munira je kruna bošnjačke bh državne politike jer sve što dolazi i izlazi iz Munirine ‘radionice’ popraćeno je iz SDA i molitvom i parama.

To ti je ono kad još prije nego će biti izabran Visoki bh predstavnik ‘Švabo Šmit’ (Christian Schmidt) Reuf Bajrović čudo bošnjačkog analitičara i uhljeba lobiste udari a dočeka Emir Suljagić direktor najpoznatijeg bh groblja, pa do korjena ‘istraži’ Avdo Avdić novinar režima a potkrijepi ‘lingvista’ i ‘akademik’ pa još i ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić savjetnik aktualnog Reisa ili kakav institut iz Canade, iz džamije u gradu Hamiltonu što istražuje i izučava bh genocid i uzduž i poprijeko ili sličan institut’ iz Sarajeva ili iz Ljubljane, kad ti se svi ovi junaci nadignu i uzbude u pokvarenom patriotizmu pa tog ‘Švabu’ proglase neprijateljem BiH. Jer mu je dr. Tuđman nekada uručio nekakav orden (koji je prije toga dobio i Alija Izetbegović ali se to ne pika). A onda, kad on donese Zakon po kojem utjeruje Milorada Dodika u ‘bošnjačku suru’ (ima da bude kako mi hoćemo ili ima da vas nema) istog Njemca proglase herojem.. Po kojoj recepturi je više od decenije proganjan prethodni ‘drug Visoki’ Valentin Inzcko a kad je dva dana prije odlaska donio zakon o zabrani genocida, postao svecem i gazijom.

Da, to ti je isto kad je ova ekipa proroka podebelo podmazanih parama SDA i Rijaseta sada bivšu njemačku kancelarku Merkel proglasila ‘izdajnikom BiH’ i osobom koja ‘navija’ za Čovića pa smo tako izgbuli zvaničnu Njemačku a dobili bošnjačkog rumenog pijetla, njemačkog ‘komunistu’ a više bošnjačkog nacionalistu Adisa Ahmetovića Bundestaga ili kad su bespotrebnim naprđivanjem sa ministrom Ruske federacije Lavrovim na listu ‘dušmana’ ucrtali Rusiju i prije agresije na Ukrajinu, ili kad smo zbog ‘mahrame’ i muslimanskih radikalnih iluzija o Evropi francuskog predsjednika Macrona proglasili neprijateljem, čime smo ‘de franko i de iure’ skoro cijelu Evropu natovarili na dušmanski vrat.

Sve i svakog osim Britanije i Amerike. I braće Arapa i Turaka, uključujući i sestre.

Međutim, ova ‘enderun politika’ (u Turskoj enderun teravija, cijelu noć u džamiji) je konačno uspjela i Ameriku izružiti i staviti na ‘bošnjačku zelenu listu’, listu koja je pandan američkoj ‘crnoj listi’.

Iako smo svih ovih decenija pa i u bh ratu sa Amerikom ‘partneri’, ‘raja’, ‘najiskreniji prijatelji’, ‘Biden-ove nove zore’, iako bez Amerike ne bi bili ono što smo danas, iako Amerika daje i za Rijaset i za vojsku i za školu i policiju… Samo i isključivo zbog jedne poštene i očekivane kritike Bakiru Izetbegoviću iz američke ambasade, tursko- bošnjački magazin strave i užasa ‘Stav’ urednika nekakvog Bošnjaka Filipa i Mursela Begovića ‘pobegulje’ iz Zagreba (zbog prijave uz lovu i Merhamet i pomalo još koječega) osuo je žestoku paljbu po Americi iz svih oruđja i oruđa. Podsjećamo, američki ambasador u BiH (Michael Murphy) je ocjenu stranke SDA kako su oni i USA na zajedničkom fonu ocijenio netačnom, već naprotiv ustvrdio da su na različitim stranama, i zatražio da SDA prestane da vrši pritisak na pravosuđe u borbi protiv korupcije, što je naljutilo i Bakira državu i njegovu stranku državu a majstorima bošnjačke kuhinje dalo povod za konačni juriš.

Tačno tako, prvo se javio’ Hižaslav’ a onda ova ‘enderun’ bošnjačka bezobrazna mafija i hrpa nabiguza i patriotskih hulja lobista, pa je onda na red došao ‘Stav’, list gdje je do udaje grijala leđa i Bakirova jedinica Jasmina. Eh, kad je izvjesni ‘Drnišlić’ imenjak ‘Hižaslava’, novinar koji pod tim imenom sija i grmi u ovom leglu mržnje i fašizma pod pseudonimom koji bi isto tako mogao biti i ‘Popušlić’ udario i otpočeo paljbu, zatresla se sva BiH a i šire. Vjerujemo i nadamo se da će i Amerika ovo da osjeti, takvo oružje se daleko čuje. Onoliko koliko dobacuje lova iz sehare Bakira i SDA. Dakle, kao što rekosmo, sve do jučer Amerika i mi, niko nam ništa ne može. Od jučer, ništa Amerika, samo mi, zbog Bakira. Amerika je ‘banana demokratija’ ili ‘demokratija u banani’ i vodila je ‘banana ratove’ (asocijacija na američki način borbe za spašavanje i očuvanje američkih kompanija voćem u Centralnoj Americi kada je USA činila sve da oslabi vlade tih država uključujući i vojnu intervenciju), Amerika je činila zloglasne i strašne stvari na Bliskom Istoku, slijedi podsjećanje na Iraq, Syriju, Libiju…, pa onda dođe na red Palestina, pa Afganistan… dakako sve što je bilo upereno ‘prema našoj braći’, sad i kod nas u BiH vodi ‘banana diplomatiju’.

Tako ovaj list uzima za zlo Americi što se američki ambasador slika sa predstavnicima vlasti izvan SDA krugova kriminala, sa ‘trojkom’ u Kantonu Sarajevo Elvedinom Konakovićem, sa Edinom Fortom i posebno sa Peđom Kojovićem iz ‘Naše stranke’, sa četnikom kako oni vole častiti po uzoru na Bakira Peđu Kojovića bivšeg predsjednika ove stranke (dok uopšte ne spočitava njegovo slikanje sa ‘Osmicom’ Mehmedagićem, direktorom OSAe zaglibljenim debelo u korupciji i istragama jer slikanje sa Bakirovim ‘aferašima’ je poželjno), zatim ga ‘tereti’ što je išao na Kazane i Grabovicu da oda počast žrtvama bh rata koje su zvjerski ubili pripadnici ‘čiste’ i gazijske ArbiH, pa mu zamjeraju što se ljuti kad u Sarajevu osvane ulica generala Mehmeda Alagića ‘ratnog zločinca’ jer u ArbiH nema takvih, Allahova vojska je to bila i ostala a džihad kojeg povlači Bakir i sada nakon 30 godina je nešto kao ‘dio naše tradicije’… Ima toga još, mrzi me da prepisujem ove napredne bošnjačke natuknice koje evo, urodiše plodom. Američki ambasador u BiH se u ovoj priči ‘popušlića’ izjednači sa Miloradom Dodikom a američki izaslanici i djelatnici Joe Biden-a sa ruskim ministrom Lavrovim. Pronađosmo još jednog neprijatelja, nema kraja našoj sreći.

Ko je ostao, sa kim će mo u borbu ‘za građansku’ i zajedničku BiH, kad su nam Srbi i Hrvati u BiH odavno persone non grata isto tako i susjedne države Srbija i Hrvatska?

Ni sa kim, nama ne treba niko osim Bošnjaka, osim naših žrtava, dovišta i lovišta, kome se ne sviđa neka razguli van Bosne koja je samo naša. Mi će mo vaziti o pobjedama i praviti spomenike, mi ćemo naricati za našim a pišati po ‘njihovim’ žrtvama, mi će mo raditi isto što i ‘oni’ ali nećemo izjednačavanje, to ne ide. Mi ćemo onako kako mi hoćemo, pričaćemo o Evropi a slušati šta se priča na Bosforu i na Bliskom Istoku. Mi ćemo naše din-dušmane na naše ‘zelene liste’, mi ćemo takvima mete na čelo pa da vidimo koliko je daleko Luxemburg a koliko Zenica, odakle se paljba iz botovskh oruđa najviše čuje.

I mislimo da to niko drugi ne vidi. I da to svene čuje Amerika?

Zbilja, da li su banane samo za majmune?

photo screen : tursko-bošnjački magazin ‘Stav’, web naslovnica 13. juni, 2022, arhiv