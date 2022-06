Trakavicu ‘Zukorlić’ obustaviti krivičnim gonjenjem familije zbog širenja lažnih vijesti, uznemiravanja javnosti i skrnavljenja groblja, ujedno i sinu i ženi pokojnog Muamera Zukorlića oduzeti državne funkcije u vlasti Srbije

Svi znamo da je Muamer Zukorlić poznatiji kao muftija iz Sandžaka u politiku uplovio da bi iskoristio svoj radikalni vjerski potencijal i angažman. Probao je kandidaturom za bh Reisa ali nije prošlo, no sa njegovom strankom ‘Pravde i pomirenja’ posrećilo mu se u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem da osvoji veliki kolač vlasti u Beogradu.

On zamjenik predsjednika Skupštine Srbije i poslanik, druga po redu žena Elfić Elma vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvjete, nauke i tehnologije, sin iz prvog braka sa ženom iz Jordana znakovitog imena Usame Zukorlić postavljen je u centralnu izbornu Komisiju Srbije na mjesto zamjenika predsjednika, šurjak Zukorlića a brat njegove druge žene Emir Elfić srbijanski je ambasador u Libanu. Znamo isto tako da je Zukorlić itekako bio potreban Aleksandru Vučiću zbog ‘održavanja stanja’ u Sandžaku (na relaciji SDA agresivnog Sulejmana Ugljanina naspram ‘pomirljivog i pravednog’ Zukorlića, podjele po džematima i muftijstvima, dvije-tri islamske zajednice i isto toliko Reisa u Srbiji) zbog čega je u Novom Pazaru i okolici tolerisano muftiji gomilanje ogromne imovine i njegovo kabadahijsko i osiono ponašanje u vezi privatnog ‘Internacionalnog islamskog univerziteta’ u Novom Pazaru koji djeluje bez radne dozvole već godinama.

Međutim 06. novembra prošle godine iznenada je preminuo Muamer Zukorlić od kada traje prava medijska saga ove familije. Medijska patetična i bizarna priča lansirana iz najužeg kruga ove sandžačke familije doživjela je svoj vrhunac ekshumacijom umrlog muftije i njegovim ponovnim ukopom na drugom mjestu ovih dana se privodi kraju i u prvi plan izbijaju dvije važne stvari. Prvo, sva ova medijska halabuka i sramotno ponašanje familije izvedeno je zbog halapljive nezajažljivosti u otimanju imovine, prestiža u političkoj stranci i slavom u čemu se familija pokazala nemilosrdnom pa i pomalo bolesnom a drugo, ukop muftije u zabačenom mjestu na groblju u Tutinu nikako se nije uklopio u portret familije o muftiji kojeg su proglasili svecem, trebalo je nešto ‘opipljivije’, nešto kao harem džamije u Novom Pazaru. Slatka priča o tajanstvenom mačku koji dolazi i po kiši i snijegu na grob Zukorlića u Tutinu nije bila dovoljna kao ni prijašnja izjava kako je ukop Zukorlića u Tutinu bio ‘odluka familije’.

Da bi izveli ovu ‘operaciju’ ponovnog preseljenja Zukorlića iz Tutina u Novi Pazar aprila mjeseca ove godine sin Zukorlića Usame je objavio u medijima da je njegov otac otrovan, od kada je počeo pravi zaplet u trakavici Zukorlića. Usame je izjavio da je ‘najsavesniji dio porodice’ tj. on na neki način od mrtvog oca uzeo uzorak krvi tajno da niko ne zna i prije ukopa, pa dao to u neku laboratoriju van države odakle je došao nalaz da je ‘njegov muftija’ (tako on zove svoga oca) otrovan. Pa je tražena ekshumacija, pa obdukcija, pa smo iz dana u dan slušali besramno licitiranje sa umrlim i prijetnje ‘onima koji su ga ubili’ a sve sa pozivom na nekakav kurčeviti ’emanet’ (nasljedstvo, testament, šta li?) kojeg Usame citira kao papagaj. I srpski vojvoda Šešelj se pridružio ovoj teoriji trovanja, a sin Usame je da sve bude kao inače u politici, tražio da obdukciju pored ljekara u Srbiji vrše i ljekari iz BiH i još jedan iz inostranstva (nije valjda iz Turske, saznaće se brzo?), ne navodeći odakle. Da se dokazana veza Sarajeva i Sandžaka ne prekida ni u ovakvim situacijama.

Ekshumacija je bila više nego karikaturalna, za to se pobrinuo upravo muftijin sin. Onako sa fesom na glavi pa sve uz ’emanet’ i ništa drugo, muftija se prebacuje iz Tutina u harem džamije u Novom Pazaru, i ne samo to. Usame podvaljuje medijima sliku umrlog sa ‘šehidski osmijehom’ napravljenu novembra prošle godine nakon njegove smrti, tvrdeći da je slika sa ekshumacije od 5. maja 2022. godine. I još bezobrazno ‘twitta’ kako se ‘muftija nije za 6 mjeseci ništa promijenio’. Isti osmijeh, ista prsa ‘ko planine’ i sve u tom bolesnom stilu, kad se i bez doktora ne zna da tijelo umrlog ne može ostati nepromijenjeno nakon 6 mjeseci boravka u zemlji. Paralelno sa očekivanjem ‘nalaza obdukcije’, iz Novog Pazara je otpočela borba za imovinu, sin Usame je pošto je izvršio čistku u stranci muftije, obavio i niz drugih potrebnih ispravki i dodataka u testamentu, tako da je kako veli sve muftija ostavio nekakvoj zadužbini. U kojoj su on i brat muftije glavni i odgovorni.

Druga žena muftije je tvrdila da ne zna ništa oko uzimanja uzorka krvi muftije, da je sin Usame proganja, ostala je bez pozicije na muftijinom ‘univerzitetu’ gdje su doktorirali ili dobili akademske titule i ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa i Emir Ramić istaživač genocida iz džamije u Canadi, pa ‘akademik’ Suad Kurtćehajić…i još mnogi vrli bh ‘akademici’. Ova karikaturalna familija bez obzira na rad i djelo Zukorlića muftije nije zaslužila ništa drugo osim prezira i podsmijeha, dok je ovdje najviše ‘pretrpio’ i najviše je popljuvan onaj vjerski duh i muftije i njegovih nasljednika. Koji nam je otkrio svu pogubnost religije u zagrljaju sa vlašću i državom. Budući da su zorno pokazali kako se vjera zloupotrebljava i upotrebljava. Uostalom, ništa drugo ni bolje nije u ime vjere činio ni muftija. Elem, dok se Usame sa bratom muftije trudio da drugu ženu izbriše iz nasljedstva, funkcija i sjećanja, u medijima se pojavila i treća žena muftije, u trakavicu se uključio i jedan od Reisa iz Srbije (ef. Dudić) u vezi smjene obezbjeđenja na ‘Internacionalnom islamskom univerzitetu’ gdje je šef obezbjeđenja brat muftije a kojeg je navodno smijenila muftijina druga žena. Ova treća šerijatska žena (muftiju je šerijatski vjenčavao ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić kojeg je kasnike muftij aproglasio akademikom u BANU, bošnjačkoj akademiji u Novom Pazaru, u muftijinom ‘unicerzitetu’) izvjesna Belkisa Crnovršanin, inače tv voditeljica sa lokalne televizije nije ni potvrdila ni opovrgla ova medijske trač otkrića pa je za očekivati kad je muftija već bio takav pastuh da se pojavi još neka… Za sada, iza muftije je ostalo troje iz prvog i četvero djece iz drugog braka.

A onda gle čuda, prije neki dan sin muftije bez da trepne i zadrhti na tv i u drugim medijima objavi kako je stigao zvanični nalaz obdukcije od ljekara iz Srbije. Koji pokazuje da je Zukorlić umro prirodnim putem. Nema ‘dušmana’, neprijatelja, nema otrova, ničeg osim kratke izjave sina Usame kako je njegov muftija ‘umro prirodnim putem’. Kaže, sačekaće još nalaz bh obucenata pa će onda konačno reći šta je zapravo istina. Kao, bh obducenti i neki treći opet tajanstveni može reći drugačije, šta li? Druga žena muftije Elma koja je ranije ćutala o bolestima supruga, oglasila se ubrzo potvrđujući da je Muamer Zukorlić bolovao i da je čak bio pripreman za operaciju srca ali eto smrt je došla prije, i da su sve krili od javnosti. Pa će u stilu priče o ‘mačku i mezarluku’ i uz suze izjaviti kako je ona išla sa njim u bolnicu na kontrolu i preglede, da su doktori nju prozivali da se ne sazna da je muftija bolestan već je ‘ispalo’ kako je kao pravi alfa mužjak u islamu prati i čuva, svašta je rekla.

Familija Zukorlić je prava tv sapunica međutim ništa osim svoje niskosti i perfidnosti nisu rekli. I, iako su likovi iz sapunice, nisu bezazleni. Zato ovu familiju treba krivično goniti, optužiti i osuditi a medijsku trakavicu prekinuti. I to po čl. 343. Krivičnog zakonika Srbije, gdje se kaže da je krivično odgovoran onaj ‘ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira, ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja’. Predviđena kazna je od 3 mjeseca do 3 godine zatvora i novčana kazna a ako je djelo učinjeno putem medija (a jeste) od 6 mjeseci do 5 godina. Ovom treba dodati i tajno uzimanje uzorka krvi umrlog (ako je toga uopšte i bilo) te također treba optužiti i ‘tajanstvenu laboratoriju’ ako i ona postoji, pa ubaciti skrnavljenje groblja nepotrebnom ekshumacijom jer se zna ko može i ko je nadležan za uzimanje uzorka za analizu. Ma, čak pridodati optužbama i muke i stresove sirotog mačka iz Tutina. Onda, kao normalan slijed događaja oduzeti im funkcije države Srbije, da ugođaj bude potpun.

Drugačije, lako se neće prekinuti ovaj sramni ’emanet laži’ iz Novog Pazara.

photo : Elma Zukorlić druga žena muftije Muamera Zukorlića, muftija, sin Usame Zukorlić iz prvog braka muftije, iza-brat muftijin te dio od milionske imovine muftije, arhiv