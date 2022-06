Balkanski teatar u Bruxelles-u : sastanak bh mafije, varalica i lopova pod pokroviteljstvom EU

Da li iko zna šta je zaključeno, potpisano i usaglašeno na jučerašnjem sastanku članova bh Predsjedništva i predsjednika političkih partija BiH u Bruxelles-u po ideji i pozivu predsjednika Evropskog Vijeća (Charles Michel)? Ako ima razumnog i pravog odgovora, molim da mi se neko javi iz Evropske Unije, na latinici, ćirilici, na bilo kojem jeziku svijeta, samo da saznamo šta se tamo događalo i čemu uopšte taj sastanak. Pogotovu, čemu tako važan skup posvećivati ‘liderima’ kako EU tituliše ovu balkansko-bosansku mafiju u vlasti, nije valjda da se EU načisto balkanizirala?

Moje je mišljenje da je te barabe trebalo pohapsiti kad su već tako skoro svi došli na jedno mjesto jer oni su kao što znamo ‘odavno poznati’. I bh javnosti i bh organima gonjenja, da hoće Interpol da malo pročačka, našao bi i on sebi lektire i domaće zadaće koliko hoćeš.

Pitanje nije bez veze jer ‘svi mediji’ su prenijeli šta se tamo događalo, reći će neki. Klinac-palac su prenijeli, mediji su još više zakomplicirali jer su i bh mediji kao i ova banda na slici. Prenijeli su samo ono što nam još više zamagljuje stvari. Navijački, svako ‘za svoga’ i kako odgovara ‘njihovima’ a ljuti ‘one druge’. Ako slijedimo zvanični razlog ovog derneka i žurke u EU koji kaže da je cilj sastanka ‘razgovarati kako postići napredak na evropskom putu BiH, kako smanjit tenzije između politčkih stranaka i kako unaprijediti stabilnost i funkcionalnost države’, onda ova EU Boga mi, Tite mi nama uopšte ne treba. Zato jer sve to što bi kobajagi ‘lideri’ u EU trebali na sastanku dogovoriti je zapisano u opisu poslova ovih varalica i bandita, sve su to njihovi regularni poslovi po Ustavui zakonu države BiH ali oni to majstorski odjebu svih ovih 30 godina iako su za taj posao i plaćeni i pretplaćeni, a onda se pojavi EU da ih pozove na skup da im ukaže šta će raditi. Plus, još ih lijepo zamoli da potpišu i potvrde hoće li ili neće postupati po zakonu i Ustavu svoje države a oni još ljepše to odbiju parafirati ?

Čisto gubljenje vremena, bacanje para i prašine u oči bh raje, prava’koska za glođanje’ narodu BiH. Da sirotinja i budale vide kako je Željko Komšić zadovoljan jer u dokumentu nema konstitutivnih, kako je Dragan Čović iz hotela tražio ispravke i ubacivanje par fus nota a to EU prihvatila jer on neće za isti stol sa Komšićem pa tako u dokumentu ‘ima konstitutivnih’, kako je Dodik Milorad izdao Republiku Srpsku a branio je izvjesni anonimus Nešić, kako je Dodik pristao na sve što je EU tražila jer je kukavica i pokleknuo je, prepao se, kako je Dodik odbrusio da neće potpisati jer tamo stoji da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu a nije i nikad neće međutim usmeno se ‘složio’ sa drugom Michel-om, kako je Bakir zadovoljan jer se sve ovim dokumentom ‘vraća na ranije postavke’…

Narode, niko ovaj dokument nije ni vidio ni pročitao, mi samo prenosimo što ove međunarodno priznate vucibatne i varalice iznose preko svojih, državnim parama plaćenih medija. Jeste notorni Avdo Avdić prenio neku kopiju koju mu je uslikao Bakir i tekstirao ali ta kopija je prerađivana i ‘usklađivana’ više puta, na kraju svih naših balkanskih krajeva ‘ispade’ da niko ništa nije potpisao, da je Dodik usmeno priznao nešto a Komšić i Bakir nešto, Čović iz hotela onoliko koliko su mu dozvoljavale mogućnosti korespodencije, ali niko ništa nije parafom potvrdio što je najglavnije, jer mi u BiH iz iskustva odlično znamo koliko vrijedi riječ ovih lažljivaca.

Dakle, da pojednostavimo. Imamo još jedan ‘tajanstveni’ dokument iz EU koji zapravo ne znači ništa i ne obavezuje nikoga ni za šta, imamo ogromne troškove putovanja i žderačine ove bulumente koja će ovaj cirkus iz EU iskoristiti u ove predizborne marketinške svrhe dok kao kod Daytona, Sporazuma u Mostaru između Bakira i Dragana u prisustvu ‘međunarodne zajednice’ ili famoznog APN NATO sporazuma u bh Predsjedništvu, detalje svako plasira onako kako želi da ih pročitamo.

Međunarodna Zajednica bi zaista mogla već nakon toliko vremena nešto naučiti iz ove balkanske škole lopovluka, korupcije i kriminala pa nas poštediti ovakvih skupih i bespotrebnih performansi.

Pravu pomoć je mogla pružiti da je htjela na način da ih sve pokupi u ‘maricu’ kad su već tako na jednom mjestu dostupni te ih sprovesti u međunarodni Sud i tamo im dati zadaću, ali od toga ništa, ‘s kim si onakav si’.

Za nas-čista talašika i još jedna predstava iz EU. Sasatanku se nisu odazvali Mirko Šarović i Fahrudin Radončić ali ne zbog bojazni da će im se ‘šta desiti’ već čisto iz taktičkih razloga. Dragan Čović se nije priključio sastanku lično već se kao u corona akcijama javljao putem skype aplikacije da se ne zarazi od Komšića, ali bez obzira na tu činjenicu, molim fino, oni ‘sve znaju’ šta je ‘tamo zapisano’. Kako? Lako, telepatija i Svevišnji, eto…

photo : skup u Bruxelles-u EU 12.06.2022 sa ‘liderima’ bh politike i članovima bh Predsjedništva, arhiv Cross Atlantic