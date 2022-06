Sumnjivo nasmijana SDP načelnica Sarajeva Benjamina Londrc Karić mašta o zimskoj olimpijadi u Sarajevu 2030 dok nije u stanju ošišati travu na partizanskom groblju na Vracama!

Da je kako saznati gdje ovi iz SDPa ‘iskopaše’ a onda famozna sarajevska ‘trojka’ ozakoni Benjaminu Karić Londrc (Hamprc) veselu načelnicu Sarajeva, to bi bila senzacionalna vijest. Mislim, gdje su je pronašli kao zamjenu za Bogića Bogićevića i napose, dokle će nas umjesto Abdulaha Skake uveseljavati ova sumnjivo nasmijana šefica Grada. Ima još bolje : kad će ona prestati sa tim?

Evo prije nekoliko sati izjavi bez da trepne za tv N1 kako će se do kraja godine saznati da li će Sarajevo biti jedan od domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030, skupa sa Barcelonom Veli, ‘radi se’ na tome, a onda dodaje kako je ‘čudno’ da u zadnjih sedam godina ‘nema ni jednog zajedničkog projekta Sarajeva sa Barcelonom’ i da ona ‘hoće to promijeniti’. Majko mila, ako nešto poželi Benjamina onda će se to i dogoditi, zar ne.

Poželjela je da bude načelnica i ‘samo nebo je bilo granica’, puklo kao grom iz vedra neba i eto gradonačelnice. Poželjela nekoliko spomenika po Sarajevu i okolici i eno ih, ili prkose vjetru, kiši i suncu ili su u pripremi, zaželi se ćevapa i šetnje Baščaršijom, ili razvijanja jufki u Merhamet kuhinji, sve se desi. Kamere i novinari bilježe a načelnica uz smiješak kači na svoj ‘fejs’. Zaželi u Can na festival ili u Francusku na toranj, ili proučiti dovu na Kovačima, eto je, hej! Zbilja, da je živ Mladen Delić nekadašnji sportski komentator on bi bez Benjamine uzviknuo : ‘ljudi, je li to mogućeeeee’? A jeste, nema sumnje.

Da li je moguće i da li načelnica sebe ikad sluša ili gleda, da registruje šta priča, ni to pitanje nije za odbaciti? Organizovati Olimpijadu je mogla samo ona Yugoslavija i ono 1984. Sarajevo jer to je zahtjevan posao da to u svojoj glavici Benjamina ne može ni pojmiti. Osim ako ne planira kao i Skaka sa trkom automobila da mlatne lovu. U njenoj glavici-tamo, izgleda nema mjesta ni za što osim za ovakve vijesti i slike. Tim prije jer kako veli da još ‘u upravi Grada Sarajeva nema nijednog zajedničkog projekta sa Barcelonom’. A ona je valjda sve to u vezi Olimpijade dogovorila na jednom sastanku sa gradonačelnikom Barcelone! Nego, da se malo uozbiljimo hanuma Londrc (Hamprc) – ‘prikoči malo’. Organizirati Olimpijadu je složenija stvar od nadgrobne ploče sa dvije nesuvisle rečenice.

Za početak bona, de uredi ono groblje partizana na Vracama. Ako ne zbog raje a ono bar zbog Bakira Izetbegovića da mu dajdža partizan tamo ne druguje sa drogerašima, zmijama, konzervama i miševima. Vidim, 08. juna ove godine si ‘naredila’ da se pokosi trava, nije loše. Ali naredi još toga, kad imaš moć.

Ipak upamti, da bi organizovala Olimpijadu moraš se malo više potruditi.

Zašto sam odabrao baš partizansko groblje, a ne recimo Kazane, pa Vijećnicu pa…? Čisto zato jer je Benjamina iz stranke ‘koja baštini’ partizane i njhovu antifašističku tradiciju, bar se time hvali svaki dan, dok im oni koji su stvorili ovu državu koju neizmjerno vole truhnu u brlogu, prljavštini i smeću i totalno su izbrisani sa natpisa ulica i škola, zamijenili ih fašisti. I sad nam stiže priča načelnice o Olimpijadi. Bez kosilice, grabalja i vila za travu?

Iako je zimska Olimpijada, previše je. Nadamo se da ‘Vučko’ ovo ne čuje.

Osim ako se ne radi o ‘puzijadi’, ‘sankanijadi’ ili ‘grudvijadi’.!!

photo : juni 2022, partizansko groblje oslobodiocima Sarajeva na Vracama obraslo u korov i zatrpan smećem. U okviru-po naredbi načelnice počela košnja trave na groblju 08. juna 2022, te načelnica sa filmskog festivala u Canu, arhiv