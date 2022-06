The New York Times, 30.05.2022

Sjedinjene Države su, kao što pokazuje skoro unisono glasanje za pružanje pomoći Ukrajini od skoro 40 milijardi dolara, zarobljene u spirali smrti neobuzdanog militarizma.

U SAD nemamo brzih vozova. Nemamo univerzalne zdravstvene zaštite. Nemamo održivog programa pomoći u pandemiji Kovida. Nema ni predaha kada je u pitanju inflacija od 8,3 posto. Nema infrastrukturnih programa za popravku propadajućih puteva i mostova, za koje je potrebno 41,8 biliona dolara da bi se popravilo 43.586 strukturno neispravnih mostova, u prosjeku starih 68 godina. Nema oprosta od 1,7 triliona dolara studentskog duga. Nema rješavanja nejednakosti prihoda. Nema programa da se nahrani 17 miliona djece koja svake noći odlaze na spavanje gladna. Nema racionalne kontrole oružja ili obuzdavanja epidemije nihilističkog nasilja i masovnih ubistava. Nema pomoći za 100.000 Amerikanaca koji svake godine umiru od predoziranja drogom. Nema minimalne plate od 15 dolara po satu da bi se zaustavila 44 godišnja stagnacije plata. Nema ni zaustavljanja rasta cijena nafte za koje se predviđa da će dostići 6 dolara po galonu.

Permanentna ratna ekonomija, začeta na kraju Drugog svetskog rata, uništila je privatnu ekonomiju, naciju dovela do bankrota i proćerdala trilione dolara novca poreskih obveznika. Monopolizacija kapitala od strane vojske dovela je američki dug do 30 triliona dolara, što je za 6 triliona dolara više od američkog BDP-a od 24 triliona dolara. Servisiranje ovog duga nas košta 300 milijardi dolara godišnje. Za fiskalnu 2023. godinu potrošili smo na vojsku, 813 biliona dolara, dakle više nego devet zemalja, uključujući Kinu i Rusiju, zajedno. Plaćamo velike društvene, političke i ekonomske troškove za naš militarizam. Washington pasivno posmatra kako SAD trunu, moralno, politički, ekonomski i fizički, dok se Kina, Rusija, Saudijska Arabija, Indija i druge zemlje izvlače iz tiranije američkog dolara i međunarodnog društva za svjetsku međubankarsku finansijsku telekomunikaciju (SWIFT). ), mreža za razmjenu poruka koju banke i druge finansijske institucije koriste za slanje i primanje informacija, kao što su upute za prenos novca. Jednom kada američki dolar više ne bude svjetska rezervna valuta, kada nastane alternativa SWIFT-u, to će ubrzati unutrašnji ekonomski kolaps i prisiliti rapidno smanjenje američkog carstva zatvaranjem većine od gotovo 800 vojnih objekata smještenih u inostranstvu. To će signalizirati smrt Pax Americana.

Dvopartijski trulež

Demokrata ili republikanac. Nije bitno. Rat je raison d’état države. Ekstravagantni vojni izdaci opravdani su u ime “nacionalne sigurnosti”. Skoro 40 bilionadolara izdvojenih za Ukrajinu, od kojih većina ide u ruke proizvođača oružja kao što su Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Lockheed Martin i Boeing, samo je početak. Vojni stratezi, koji kažu da će rat biti dug i dugotrajan, govore o infuzijama od 4 ili 5 milijardi dolara vojne pomoći mjesečno Ukrajini. Suočavamo se sa egzistencijalnim prijetnjama. Ali ovo se ne računa. Predloženi budžet za Centre za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u fiskalnoj 2023. godini iznosi 10,675 biliona dolara. Predloženi budžet Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) iznosi 11,881 biliona dolara.

Samo Ukrajina dobija više nego duplo veći iznos. Pandemije i klimatska vanredna situacija su naknadna razmišljanja. Rat je sve što je bitno. Ovo je recept za kolektivno samoubistvo. Postojala su tri ograničenja za pohlepu i krvožednost trajne ratne ekonomije koja danas više ne postoje. Prvo je bilo staro liberalno krilo Demokratske stranke, predvođeno političarima kao što su senator George McGovern, senator Eugene McCarthy i senator J. William Fulbright, koji je napisao The Pentagon Propaganda Machine. Samoidentifikovani naprednjaci, žalosna manjina, danas u Kongresu, od Barbare Lee, koja je bila jedini glas u Domu i Senatu, koja se protivila širokom, neograničenom ovlaštenju koje bi dopuštalo predsjedniku da vodi rat u Afganistanu ili bilo gdje drugdje, do Ilhana Omar se sada poslušno postrojavaju za financiranje najnovijeg proxy rata.

Drugo ograničenje bili su nezavisni mediji i akademska zajednica, uključujući novinare kao što su I.F. Stone i Neil Sheehan, zajedno sa akademicima poput Seymoura Melmana, autora The Permanent War Economy i Pentagon Capitalism: The Political Economy of War. Treći, i možda najvažniji, bio je organizovani antiratni pokret, predvođen vjerskim vođama kao što su Dorothy Day, Martin Luther King Jr. i Phil i Dan Berrigan, kao i grupama kao što su Studenti za demokratsko društvo (SDS). Svi oni su shvatili da je nekontrolisani militarizam fatalna bolest.

Pošto sve što radimo jeste rat, sva predložena rješenja su vojna. Ovaj vojni avanturizam ubrzava naš pad, kao što ilustruju poraz u Vijetnamu i rasipanje 8 triliona dolara u uzaludnim ratovima na Bliskom istoku. Sada se vjeruje da će rat i sankcije osakatiti Rusiju, bogatu plinom i prirodnim resursima. Rat, ili prijetnja ratom, obuzdat će rastuću ekonomsku i vojnu moć Kine. To su dementne i opasne fantazije, koje proizvodi vladajuća klasa koja se odvojila od stvarnosti. Pošto više nisu u stanju da spasu sopstveno društvo i ekonomiju, oni nastoje da unište svoje globalne konkurente, posebno Rusiju i Kinu. Kada militaristi osakate Rusiju, prema planu, oni će usmjeriti vojnu agresiju na Indo-Pacifik, dominirajući onim što je Hillary Clinton kao državna sekretarka, misleći na Pacifik, nazvala “američko more”.

Ekonomski interes

Ne možete govoriti o ratu bez razmišljanja o tržištima. SAD, čija je stopa rasta pala na ispod 2 posto, dok je stopa rasta Kine 8,1 posto, okrenule su se vojnoj agresiji kako bi podstakle svoju opadajuću ekonomiju. Ako SAD mogu prekinuti isporuke ruskog gasa Evropi, to će primorati Evropljane da kupuju od Sjedinjenih Država.

Američke firme bi, u isto vrijeme, rado s vlasti srušile Komunističku partiju Kine, čak i ako to moraju učiniti kroz prijetnju ratom, kako bi otvorile nesmetan pristup kineskim tržištima. Rat bi, ako bi izbio s Kinom, razorio kinesku, američku i globalnu ekonomiju, uništavajući slobodnu trgovinu između zemalja slično kao u Prvom svjetskom ratu. Ali to ne znači da se to neće dogoditi.

Washington očajnički pokušava izgraditi vojne i ekonomske saveze kako bi spriječio Kinu u usponu, čija će ekonomija do 2028., prema britanskom Centru za ekonomska i poslovna istraživanja (CEBR) prestići ekonomiju Sjedinjenih Država.. Bijela kuća je saopćila da je Bajdenova trenutna posjeta Aziji usmjerena na slanje “moćne poruke” Pekingu i drugima o tome kako bi svijet mogao izgledati ako demokratije “ustanu zajedno da određuju pravila puta”. Bidenova administracija pozvala je Južnu Koreju i Japan da prisustvuju samitu NATO-a u Madridu. Ali sve je manje država, čak i među evropskim saveznicima, koje se raduju da nad njima dominiraju Sjedinjene Države. Vašingtonska verzija demokratije i navodnog poštovanja ljudskih prava i građanskih sloboda toliko su ukaljani da se ne može nadoknaditi. Njen ekonomski pad, s kineskom proizvodnjom za 70 posto većom od one u SAD-u, je nepovratan.

Ponestaje trupa

Američki mornari su 2. februara učestvuju u pucnjavi na pomorničkom jurišnom brodu USS Tripoli u Tihom okeanu. (Američka mornarica, Maci Sternod). Ključna komponenta za održavanje trajnog ratnog stanja bilo je stvaranje Svedobrovoljačkih snaga. Bez regruta, teret vođenja ratova pada na siromašne, radničku klasu i vojne porodice. Ove sve-dobrovoljačke snage omogućavaju djeci srednje klase, koja je predvodila vijetnamski antiratni pokret, da izbjegnu službu. Štiti vojsku od unutrašnjih pobuna koje su izvele trupe tokom Vijetnamskog rata, što je ugrozilo koheziju oružanih snaga. Sve-dobrovoljačke snage, ograničavajući broj raspoloživih trupa, takođe onemogućuju globalne ambicije militarista. Očajnički želeći da zadrži ili poveća nivo trupa u Iraku i Afganistanu, vojska je uvela politiku zaustavljanja gubitaka koja je proizvoljno produžavala ugovore o aktivnoj dužnosti. Njegov žargonski izraz je bio backdoor draft. Napor da se poveća broj vojnika angažovanjem privatnih vojnih izvođača, takođe je imao zanemarljiv efekat. Povećan nivo vojnika ne bi doprineo pobjedi u ratovima u Iraku i Afganistanu, a mali postotak onih koji su voljni da služe vojsku (samo 7 posto stanovništva SAD su veterani) je nepriznata Ahilova peta za militariste. „Kao posljedica toga, problem previše rata i premalo vojnika izmiče ozbiljnom preispitivanju“, piše istoričar i penzionisani pukovnik Andrew Bacevich u knjizi After the Apocalypse: America’s Role in a World Transformed. “

Očekivanja da će tehnologija premostiti taj jaz jeste izgovor za izbjegavanje postavljanja najosnovnijih pitanja: posjeduju li Sjedinjene Države vojsku koja je nam je potrebna da obaveže protivnike kako bi potvrdili našu tvrdnju da smo nezamjenjiva nacija u istoriji? A ako je odgovor ne, kao što sugerišu ratovi nakon 11. septembra u Afganistanu i Iraku, zar ne bi imalo smisla da Washington u skladu s tim ublaži svoje ambicije?” Ovo pitanje je, kako ističe Bacevich, “anatema”.

Vojni stratezi polaze od pretpostavke da nadolazeći ratovi neće izgledati ni u koj mjeri izgleda kao ratovi prošlosti. Oni ulažu u imaginarne teorije budućih ratova koje zanemaruju lekcije iz prošlosti, osiguravajući tako još neuspijeha. Rat je očajnička molitva, koju su kroz istoriju koristile umiruće imperije i to sa katastrofalnim posljedicama. „Uspon Atine i strah koji je time uliven Sparti, učinili su rat neizbežnim“, primijetio je Tukidid u Istoriji Peloponeskog rata. Nijedna od ovih opozicionih snaga, koje nisu preokrenule trajnu ratnu ekonomiju, ali su obuzdale njene ekscese, sada ne postoji. Dvije vladajuće stranke kupile su korporacije, posebno vojni izvođači. Štampa je anemična i pokorna ratnoj industriji.

Samozavaravanje

Vladajuća politička klasa se samozavarava kao i generali. Odbija da prihvati pojavu multipolarnog svijeta i očigledan pad američke moći. Govori zastarjelim jezikom američke izuzetnosti i trijumfalizma, vjerujući da ima pravo da nametne svoju volju kao vođa “slobodnog svijeta”. U memorandumu o smjernicama za planiranje odbrane iz 1992., zamjenik američkog ministra odbrane Paul Wolfowitz tvrdio je da SAD moraju osigurati da se više ne pojavi rivalska supersila. SAD bi trebale projektovati svoju vojnu snagu na način da zauvijek dominiraju unipolarnim svijetom. Dana 19. februara 1998. u emisiji Today Show NBC-a, državna sekretarka Madeleine Albright saopštila je demokratsku verziju ove doktrine unipolarnosti. “Ako moramo upotrijebiti silu, to je zato što smo Amerikanci; mi smo nezaobilazna nacija”, rekla je ona. “Mi stojimo na uzvisni i gledamo u budućnost daleko dalje od drugih zemalja.”

Ova dementna vizija globalne nadmoći SAD-a bez premca, da ne spominjemo vjeru u vlastitu dobrotu i vrlinu bez premca, zasljepljuje establišment, kako demokratski, tako i republikanski. Vojni udari koje su ležerno koristili kako bi potvrdili doktrinu unipolarnosti, posebno na Bliskom istoku, brzo su iznjedrili džihadistički teror i dugoročno ratovanje. Niko od njih nije to vidio sve dok oteti avioni nisu udarili u tornjeve blizance Svjetskog trgovinskog centra. To što se i dalje drže ove apsurdne halucinacije jeste trijumf nade nad iskustvom. U javnosti postoji duboka odbojnost prema ovim elitističkim arhitektima američkog imperijalizma iz Ivy League. Imperijalizam je bio tolerisan kada je mogao da projektuje moć u inostranstvu i proizvodi rastući životni standard kod kuće. Tolerisalo se kada se suzdržavalo od tajnih intervencija u zemljama kao što su Iran, Gvatemala i Indonezija. Izašlo je iz šina u Vijetnamu. Vojni porazi koji su uslijedili pratili su stalni pad životnog standarda, stagnaciju plata, raspadajuću infrastrukturu i na kraju niz ekonomskih politika i trgovinskih sporazuma, orkestriranih od strane iste vladajuće klase, što je deindustrijaliziralo i osiromašilo zemlju.

Oligarsi establišmenta, sada ujedinjeni u Demokratsku stranku, nemaju povjerenja u Donalda Trumpa. On izrekao jeres dovođenja u pitanje svetosti američkog carstva. Trump je ismijao invaziju na Irak kao “veliku, masnu grešku”. Obećao je “da će nas sačuvati od beskrajnog rata”. Tramp je više puta bio ispitivan o njegovoj vezi sa Vladimirom Putinom. Putin je “ubica”, rekao mu je jedan novinar. “Ima mnogo ubica”, uzvratio je Tramp. “Mislite da je naša zemlja tako nevina?” Trump se usuđivao reći istinu koja je zauvijek ostala neizrečena, onu da su militaristi prodali američki narod. Noam Čomski je „dobio po ušima“ jer je tačno istakao da je Tramp „državnik“ koji je izneo „razuman“ predlog za rješavanje rusko-ukrajinske krize. Predloženo rješenje uključivalo je “olakšavanje pregovora umjesto njihovog potkopavanja i kretanje ka uspostavljanju neke vrste prilagodbe u Evropi… u kojoj nema vojnih saveza već samo međusobnog prilagođavanja”. Trump je previše nefokusiran i ograničen da bi ponudio ozbiljna politička rješenja. On jesačinio raspored za povlačenje iz Afganistana, ali je također pojačao ekonomski rat protiv Venecuele i ponovo uveo užasne sankcije protiv Kube i Irana, koje je Obamina administracija okončala. Povećao je vojni budžet. Trump je očigledno koketirao s mogućnošću izvođenja raketnog udara na Meksiko kako bi “uništio laboratorije za drogu”. Ali on ističe odbojnost prema imperijalnom lošem upravljanju koje je više nego očigledno u javnosti, koja ima svako pravo da se gnuša samozadovoljnih mandarina koje nas uvlače u jedan rat za drugim. Tramp laže kako zine. Ali to rade i oni.

Visoke cijene za plaćanje

Republikanci, 57 njih koji su odbili da podrže paket pomoći Ukrajini od 40 milijardi dolara, zajedno sa većinom od 19 zakona koji su uključivali ranijih 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini, kao da su izašli iz čudnog Trampovog sveta zavjera. Oni, poput Trampa, ponavljaju ovu jeres. I oni su napadnuti i cenzurisani. Ali što duže Bajden i vladajuća klasa budu ulivali resurse u rat sa naših računa, to će više ovi protofašisti, koji su već spremni da zbrišu demokratsku prednost u Predstavničkom domu i Senatu ove jeseni, biti u porastu. Marjorie Taylor Greene je tokom debate o paketu pomoći Ukrajini, koju većina članica nije imala vremena da pomno ispita, izjavio: “40 milijardi dolara, ali nemamo formulu za bebe za američke majke i bebe.” “Nepoznata količina novca C.I.A. i Ukrajini dodatni račun, ali ne postoji formula za američke bebe”, dodala je. “Prestanite sa promjenom režima finansiranja i prevarama u vezi s pranjem novca. Američki političari prikrivaju njihove zločine u zemljama poput Ukrajine.” Demokrata Džejmi Raskin odmah je napao Grina zbog prenošenja propagande ruskog predsednika Vladimira Putina. Greene je, kao i Trump, govorio istinu koja odjekuje u javnosti koja se nalazi pod opsadom. Protivljenje trajnom ratu trebalo je doći od malenog progresivnog krila Demokratske stranke, koja se, nažalost, prodala pohlepnom rukovodstvu Demokratske stranke kako bi spasila svoje političke karijere. Greene je dementan, ali Raskin i Demokrate prodaju svoju vlastitu vrstu ludila. Platićemo veoma visoku cenu za ovu burlesku.

*** Chris Hedges je novinar dobitnik Pulitzerove nagrade koji je 15 godina bio strani dopisnik za The New York Times, šef biroa za Bliski istok i Balkan Prethodno je radio u inostranstvu za The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor i NPR. Voditelj je emisije “The Chris Hedges Report”. Na prostorima Ex Yugoslavije posebno u BiH postao je poznat kad je augusta 1999. pisao o malverzacijama i zloupotrebama sa donacijama u BiH gdje je optužio familiju Izetbegović za milijarde nestale pomoći, koja ga je familija i tužila pa poslije povukla tužbu. Troškove blizu milion KMa uplatila je advokatima Bakira Izetbegovića u New York-u firma ‘Energoinvest’. Nikada nije niko utvrđivao zašto i zbog čega ta firma te da li je ista kasnije obeštećena.

