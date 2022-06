Vodu vari vodu ‘ladi – u ambasadi

Američka ambasada u BiH kao što i sama navodi u saopštenju ‘pomno prati’ šta se dešava u BiH, zbog tog ‘pomnog praćenja’ su i izmišljene ambasade, više nego zbog pasoša i viza.

I svaki dan američki ambasador na web blogu ambasade napiše ponešto, iskritikuje ili se uslika sa nekim, međutim ima Tite mi podosta vremena odkako kritika nije dolazila na račun SDA mafije u BiH. Iako Amerikanci čitavo vrijeme insistiraju na borbi protiv korupcije, iako je korupcija u glavama SDA odavno normalan i moderni oblik vođenja države, iako su skoro sve afere u BiH dobile imena po SDA lopovima i banditima (afera Zukić i Sarajlić-zapošljavanje uz naknadu, afera Sarajlić-mućke sa izborima, afera Novalić Fadil-respiratori, afera ‘Osmica’-lažne diplome, afera Sebija-diploma..), u pritiscima na pravosuđe da se akteri kriminala kazne i posmjenjuju Amerikanci su bili dosta blagi. I nedorečeni kad je u pitanju SDA dok su u ostale aktere korupcije i stranke upirali prstom i javno prozivali, tako da osim stavljanaj na crnu listu Zukića i Sarajlića, ništa konkretnog tu nije bilo.

Do jučer, ‘ne mogu da verujem na rođene uši’, kad su na zvaničnoj web strnici javno prozvale SDA bratiju. Za korupciju i još mnogo toga. Prvo, zato što se u javnosti SDA poredi sa Amerikom (‘SDA dijeli iste ciljeve u BiH kao i USA’) kada je u pitanju borba protiv korupcije i kriminala u BiH, a onda i zbog ostalog. Ovako, citiramo.

“Da SDA ima jednake ciljeve kao i SAD, ova stranka i njeni funkcioneri ne bi pokušavali blokirati ili uzurpirati istrage protiv korupcije, ne bi doprinosili disfunkcionalnosti Federacije Bosne i Hercegovine i ne bi preferirali retoriku podjela nasuprot nastojanjima ka pomirenju“.

Dakle, SAD znaju sve grijehe Bakira Izetbegovića i ‘pomno prate’, ovdje su pomenuti samo neki, Bakir je pun grijeha zato permanentno sa Reisom dovi ne bi li se spasio. Kad je to već tako, šta čekaju, zašto ga ne smijene, oni to mogu pritiskom ili preko Visokog bh predstavnika lako uraditi, a onda bi pravosuđe moglo odraditi drugi dio posla? Sama kritika iako očekivana i pozdravljamo je, neće promijeniti stanje na bolje bez akcije.

Da stvari upotpunimo, evo još malo ‘građe’.

Jučer je konačno nakon toliko vremena dogovoreno (SDA, HDZ, SNSD, Bakir, Dragan i Milorad) da se imenuje direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Tu gdje su Amerikanci najosjetljiviji, tako kažu. Najveću ocjenu i najveći broj bodova (za umrijeti od smijeha) dobio je kadar SDA Elvis Kondžić, inače nekadašnji (donedavni, ‘ispisao’ se iz SDA samo da bi prošao provjere u sukobu interesa) šef kabineta Bakira Izetbegovića u Domu Naroda i u Predsjedništvu BiH. Ovakav tip sad treba da izrađuje ‘Strategiju’ za borbu protiv korupcije te da prati sukobe interesa i da prikuplja podatke o imovini izabranih zvaničnika?! I šta će mo sad, ambasadore? Jednu sliku sa njim?

Zanemari taktiku, svako voli svastiku

Poznato je, ima i dosta primjera u praksi da muž odjednom i ‘iznenada’ oženi svastiku. Sestru svoje žene. Sviđa mu se tako, a i svastici ne bude krivo. Ako se ne ožene, oni se bar tajno i srčano iskurvaju, sve pod izgovorom da se ‘poštuje’ i voli ženina sestra. Naročito ako je zgodna i fina kao rođena žena ili malo više. Svastiku je volio i Adolf Hitler, evropski i svjetski fašista iz Njemačke i II Svjetskog rata ali ne onu ženinu sestru već oznaku na rukavu, zastavi i logo znaku Nacističke Hitlerove Partije (German Nazi Party) pod kojom su Njemačka i Hitler ostali upamćeni za sva vremena, jer su pod ovim znakom vršena porobljavanja država i teški ratni zločini nad mnogim narodima, posebno nad Židovima.

Ovaj znak je inače religijski i nije autorstvo Hitlera, spominjao se i bio u upotrebi prije njega i u Evropi i Aziji, navodno su ga koristila i plemena Maje i Inke, još samo fali da nam kažu da ga je oko vrata nosio i Buda, u Indiji je poznat odavno, ali sa Hitlerom i Njemačkom dobio je atribut fašizma i zla i u mnogm zemljama je kao takav zabranjen u upotrebi. Sve što je slatko to je i zabranjeno (zabranjeno voće) pa ovaj simbol često omladina namjerno i iz revolta gravira na tijelo ili se ističe kad se nekoga hoće označiti nacistom, početkom juna eto svastike opet u žiži javnosti. Njene slike stižu nam iz Finske 04. 06. ove godine, uz tamošnji dan zastava koji se svakog juna mjeseca proslavlja paradama u različitim dijelovima države. U mnoštvu zastava i barjaka, ukazala se i plavo-bijela svastika koju uniformisana lica pozdravljaju.

Jedni kažu nije istina, to je lansirano zbog zahtjeva Finske da uđe u NATO, drugi kažu zastava je realna i postoji, haj’ti znaj kuda sve to vodi, ali internet je prepun svastika iz Finske. I informacija o tome. Saznali smo ipak da su slike, većina njih prave ali ne datiraju sve od ove godine, već od ranije, sa parade iz 2019. godine. I kukasti križ je pravi i onda i sada 2022. godine.

No, to ništa ne mijenja na stvari, bilo danas ili prije tri godine, ovaj fašistički znak egzistira u Finskoj od 1918. godine kao zvanični znak njihovog vojnog vazduhoplovstva. Znak je zbog silnih kritika i prijetnji promijenjen i od 2017. vazduhoplovstvo koristi drugi-‘stilizovana krila orla’, međutim u ‘istorijskim zastavama’ Finske još ima svastike i u tome Finci ne vide nikakav problem. Te i takve zastave je upravo i predsjednik Finske Sauli Niinistö pozdravljao a mediji iskoristili da Fince optuže za nacizam.

Majke mi, Tite mi, kad odete malo na internet ima da se naježite : u avijaciji Finske ovaj kukasti križ je dominantan simbol, u istoriji su im i avioni bili kao i oni Hitlerovi, marke ‘messerschmit’. Znaka ima čak i na poštanskim markama, pa makar ga oni promijenili ‘zvanično’ on se još vidi zvanično i to previše.

Šteta što se to problematiziralo baš sada kad su Finci odlučili ući u NATO, gora reklama i njima i NATO snagama nije se mogla napraviti. Ako neko ovu vijest doturi hrvatskm predsjedniku Milanoviću, od njega mu slijedi debeli muštuluk. Za svaki slučaj, svim ovim zemljama sa hladnog Sjevera koji bi sad u NATO treba provjeriti zastave. Sve one skoro imaju križ ili krst na zvaničnm državnim zastavama samo različite boje. Nije kukasti i nije crven kao kod Hitlera, ali provjeri majku mu, da nam se opet ne bi desila Finska.



Nekom sadaka, nekom nafaka

‘Ne mogu da poverujem na rođene uši’ ali moram kad je u BiH sve moguće. Ovdje se ‘džaba’ ne hvale ukupljenim porezima, nigdje u svijetu do kod nas se sa pljačkom naroda vlast ne hvali. Kupi, uzima i troši ali bar šuti, kod nas ukupljanje harača dođe kao senzacionalna vijest iz državnog ureda za poreze.

Kako i neće kad se kod nas čak i donacije oporezuju. ‘Ne mogu da verujem’ : država koja je sadaku-donaciju dovela na pijedestal normalnog i skoro zakonskog propisa i koja uglavnom dramči i živi od sadake, oporezuje sadaku.

Kaže poznati analitičar i doktor ekonomskih nauka Faruk Hadžić u svojoj analizi i inicijativi ‘Smanjimo bacanje hrane-donirajmo je’ za 2020 godinu da je od 82,7 miliona KM vrijednosti donirane hrane čak 12,01 milion KM otišao na PDV. Zbog čega se mnoge kompanije koje bi donirale hranu odlučuju da je umjesto darivanja unište, slijedom čega je vrijednost uništene hrane u 2020. godini iznosila nevjerovatnih 126 miliona KMa. Da bar hranu pred istekom roka trajanja oslobode od poreza, kaže ovaj stručnjak svi bi imali koristi : i država i društvo i narod.

Kakva korist, ko da je državi stalo do toga. Ovo je država mafije koja ima svoju državu. Zato se i može hvaliti porezima i izmišljati šta bi još moglo da se oporezuje pored postojećih stavki? Pare iz dijaspore su im u vrhu prioriteta, najvjerovatnije čim prođu izboru će nastaviti tražiti mogućnosti kako da se oporezuju 3,5 milirade koje dolaze u BiH iz dijaspore.

Ali, i svako pravilo ima izuzetaka, sa tim se nije bavio doktor Hadžić. Jer, evo, mene zanima kako se i da li se oporezuju kurbani, kurbanske kožice kojima upravlja i preprodaje ih firma Nasera Orića, ili poslovi Merhameta, da li su oporezovane hurme donirane u BiH koje su se prodavale po sarajevskim pijacama, 50 tona hurmi, da li Islamska Zajednica plaća porez pri izvođenju radova na džamijama, islamskim vrtićima, hotelima, islamskim staračkim domovima, da li se oporezuju donacije repsiratora, ventilatora, vakcina…

Reći ću vam, ja znam da se većina od nabrojanog ne oporezuje ali želim i njih čuti, što opet znači da se različito tumače i primjenjuju zakoni o porezima. Jer, zakoni su za boraniju i sirotinju.

U Banja Luci igranka-bez prestanka

Pazi sad ovo ; igranka je kad Milorad Dodik kaže da je Vijeće ministara (on će to kao i svaki savjestan Srbin nazvati Savjetom ministara) ‘pičkin dim’ od organa, tamo neki ‘pomoćni organ Predsjedništva’, ‘nevažan kao i Visoki bh predstavnik’, ali u toj igranki je Dodik ‘poginuo’ dok u Vijeće ministara nije ugurao ‘svoga’ čovjeka Tegeltiju. Vodenjaka, bezličnog i nevidljivog državnog metilja. Cijena je bila poprilično čudna i zajebana: pristao Dodik da u OSAi bude ‘Osmica’ Mehmedagić a u ministarstvu vanjskih poslova ‘odvratna’ Bisera Turković. Poslije a i sad ih proziva i traži njihovu smjenu. U medijima, ne na zvaničnim mjestima.

Ovaj mali detalj pozorišnog bh političkog scenaria je opštepoznata stvar ali o tome nećete ništa čuti ni od Bakira Izetbegovića niti od Dodika. Jer, sva je Bosna satkana od ovakvih i sličnih ‘igranki’. Od dna do vrha i obratno. Znaju se glavni glumci, statisti i zna se i režija. Glavni likovi su Mile, Bakir i Dragan, režija pripada ‘međunarodnoj zajednici u BiH’, statisti to vam je narod, raja. I bh blokade su dio tog pozorišta i ‘našeg folklora’ koji se razvukao već tri decenije, sve uz izbore i promjene o kojima govore i glavni ‘glumci’ i ‘režiseri’.

Igranka je i u vezi APN programa i pristupanja NATO Savezu, u vezi OHR snaga, u BiH se igraju premijere u svim pozorištima, čak i u seoskim domovima kulture, ako nisu srušeni u ratu.

Jedna od omiljenih igračaka Milorada Dodika pored tzv. opozicije je Skupština Republike Srpske.

Tu se uz pomoć, na izborima dobivene ili kupljene većine, Dodik igra svaki dan, kad mu dosadi pjevanje po kafanama. Jedan dan donese, drugi dan odnese zakon, propis, odluku ili zaključak. I što je najžalosnije, tu igrariju svi prihvate, i svi se zabavljamo.

Poznate su njegove scene humora oko referenduma, to smo apsolvirali stotinu puta pa referendum zaboravili, 06. juna ove godine je izveden performans nazvan ‘Zaključci sa odgodnim uslovima’, čudo nad čudima bh političkih poslanika. Zato jer čim je odluka, propis ili zaključak donešen da stupi na snagu ‘tamo daleko’, kasnije ili u određenom vremenskom intervalu, pišaj ga. Sumnjiv je i neupotrebljiv. Mogao se donijeti onda kasnije, kad bude trebalo, ovako čista farsa. Podsjećamo, tako je u aferi Agrokomerc ondašnja vlada u Sarajevu donijela propis sa odgodnim uslovom uz ‘aferu mjenice bez pokrića’. Donijela je zakon po kojem su mjenice bez pokrića umjesto prekršaja teško krivično djelo a zakon stupa na snagu … Pa tempirali taman kad ‘izbija’ afera Agrokomerc.

Dodik je donio ne jedan već čitavih 10 zaključaka ali jedan je najbitniji, onaj 9-ti : ‘Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da se primjena Zaključaka u vezi sa Informacijom o prenosu naležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH, od 10.12.2021. godine, odlaže za šest mjeseci kako bi se izbjeglo dodatno usložnjavanje spoljnopolitičke pozicije Republike Srpske u složenim geopolitičkim okolnostima.’ Dakle, rezimirajmo. Šest mjeseci je bilo puhanje balona, došlo vrijeme da baloni pucaju ili kao oni punjeni heliumom-da lete u nebo.

Poslije šest mjeseci niko više neće pitati za Agenciju o ljekovima Republike Srpske čije osnivanje i izdvajanje iz Agencije u BiH je bila gotova stvar. A nema ni u budžetu predviđene love za tu ‘operaciju’, znači puši-propalo. Sve osim američkih sankcija Alenu Šeraniću, Dodikovom ministru. Gdje su onda tek ostale igrarije oko odvajanja Oružanih snaga, pravosuđa, Tužilaštva …

Secesija je zajebana stvar i nije za svakoga. Međutim da li je ikada Dodik pročitao onu poznatu basnu o dječaku i vuku? Ono kad mali nekoliko puta viče eto vuka poješće ovce a vuka nema, mali se zajebavao sa seljacima, međutim kad je vuk baš stigao i pojeo ovce niko mu nije vjerovao.

Vjerovatno jeste. Ako je to istina, onda od njega najesen očekujem malo više maštovitosti i dosljednosti.

To što najavljuje tužbu protiv Viskog bh predstavnika (Christian Schmidt) u Njemačkoj zbog lažnog predstavljanja mu nimalo ne ide u prilog. Šta ako se neko dosjeti pa i njega tuži za isto?

p.s. naslov je uzet iz jedne replike glumca Milana Gutovića u poznatoj humorističkoj seriji ‘Bela Lađa’ glavnog lika Srećka Šojića.

photo : predsjednik Finske Sauli Niinistö na Danu zastava, pozdrav ‘svastici’, arhiv