Islamska Zajednica tvrdi da je hadž ove godien skuplji zbog Ukrajine i PDVa kojeg je uvela Saudi Arabia dok im ne pada na pamet da u svojoj zemlji plaćaju porez. Majka Hatidža Mehmedović je umrla sa željom da obavi ovu dužnost ali nije imala novaca, niko se nje nije sjetio, čak ni Čuvar Harema koji svake godine o svom trošku šalje hadžije a Reisat pravi spiskove …

Ove godine nakon dvije uzastopne apstinencije iz hadžijske nacije, iz BiH u Saudi Arabia-u leti …velik broj hadžija. Ne znamo tačno, brojke i slova se mijenjaju u bh medijima i nisu iste … pa recimo da je taj broj između 890 i 996.

Na zvaničnoj web stranici i podstranici ‘ureda za hadž’ Islamske Zajednice navodi se broj od 890 (tu se u skladu sa nekakvim kvotama koje je za BiH odredio Kralj Harema obrazlaže ovaj broj : 300 iz muftijstva u Sarajevu, 170 iz Zenice, 160 iz Tuzle, 150 iz Bihaća, iz Travnika 60, Mostara 30, Banja Luke 10, Goražda 5 i Vojno muftijstvo šalje 5 hadžija) a koji konačan broj je objavio i provehabijski magazin ‘Saff’ prvi put aprila ove godine. Međutim, isti magazin uz dodatna pojašnjenja rukovodioca Ureda za hadž Dževada Hadžića 08. jun a ove godine donosi novu brojku : na hadž putuje 996 osoba. I donosi nove brojke i kvote po muftijstvima : Sarajevo 334 hadžija, iz Bihaća 149, iz Tuzle 169, Zenica šalje 174, Travnik 66, a Mostar 34 hadžija, dok iz Banja Luke je delegirano 9, iz Goražda 5, te 5 iz Vojnog Muftijstva.. Ovdje se dodaje i naknadna cifra od 42 ‘vodiča, doktora i rukovodstva’, pa sve ukupno u zbiru daje cifru od 996 putnika za Meku.

Gdje je i kako nastala ova razlika od 106 budućih hadžija? Hadžija viška?

Kao što vidite po stavkama muftijstva bilo je pretumbavanja. Prvobitno je recimo Sarajevo dobilo 300 a u drugoj računici 334 sjedala u avionu, Bihać jedno manje kao i Tuzla, dok je Zenica dobila 4 više nego u prvoj kalkulaciji ali uz još neznatnije izmjene, najveće promjene su nastupile dodavanjem da kažem ‘pratećeg osoblja’ u ove cifre. Tako su pridodate 42 osobe ‘vodiči, doktori i rukovodstva’ i eto nas skoro na hiljadici.

Ovi ‘vodiči, doktori i rukovodstva’ su popravili ovogodišnju brojku i sudeći po objašnjenju Rijaseta prebacili su dozvoljenu kvotu iz Meke. Da li će to uticati na daljnju proceduru ne znamo jer Rijaset uporno naglašava da su ‘pravila striktna i stroga’. Naime, kako kažu iz ureda za hadž, maksimalan broj hadžija iz BiH može biti 2200, a ove godine je dozvoljeno 45 % od ukupne kvote. Što znači da je BiH već prešišala dozvoljenu kvotu za 6 hadžija, budući da je 45% od ukupnog broja 990.

U ovoj cifri najviše se zapaža broj iz Vojnog muftijstva iako nije velik budući da iz ovog državnog organa svake godine putuje značajan broj kadra, pa tako polako ali sigurno ‘naše’ Zajedničke Oružane snage postaje zapravo šerijatske oružane snage. I što je interesantno, odlazak hadžija iz Muftijstva Vojnog plaća država, ‘nema zime’ i nema krize. I nema upita da li su ili nisu te pare ‘halal’ kao za ostale putnike. Ili su pod kreditom. Ovo sa hadžijama iz Vojnog muftijstva je također jedan od ‘kamena spoticanja’ oko potpisivanja ugovora države sa Islamskom Zajednicom BiH. Zbog odsustva sa posla i zbog plaćanja tih troškova. Što po ugovoru nije sporno i to treba plaćati država.

Još jedan kuriozitet u vezi ovogodišnjeg hadža je cijena koja je od 8.150 skočila na ‘okruglih’ 12.000 KMa. Razlozi: kažu sve je poskupilo u Saudi Arabia, hrana ‘više nego kod nas’ A onda dodaju rat u Ukrajini pa PDV koji iznosi 20% sa gradskom taxom, ublažujući to sa činjenicom da su rezervacije u hotelima ‘najbližim Haremu’, tako blizu da možeš ‘pljunuti’ do džamije. Kao da nisu mogli rezervisati malo dalji hotel.

Nema potrebe za pravdanjem, iako nije tačno da su to pravi razlozi. Kod ‘nas’ je uvijek tako, a jeftinije se putuje iz Amerike na hadž nego iz Sarajeva. Iz Srbije i Makedonije također. Još kad bi BiH uvela porez za Islamsku Zajednicu BiH da ih izjednači sa ostalom rajom i firmama to bi bio znak da ima i Boga i države. Koju bi voljeli još više. Ovako, države ima kako za koga… Što se tiče cijene hadža, da su odredili i po 25.000 KMa po osobi opet bi bila ‘navala’ jer mi smo kao što rekosmo hadžijska nacija, ne obaviti hadž je u BiH nacionalna sramota.

No, pored toga što smo hadžijska mi smo još i najpoštenija nacija, budući da se na hadž ide sa ‘halal’ parama, stečenim na pošten način. Gdje će se uklopiti valjda i ovih 42 ‘vodiča, doktora i rukovodstva’, čiji hadž se komotno može ubrojiiti u ‘nabiguz hadžiluk’. Posebno ovi iz ‘rukovodstva’ gdje se ne navodi koga i koliko ih ‘rukovodi’ ovaj put. Također za razliku od ranijih godina ovaj put nema informacija ko ide na hadž prema spisku Kralja Saudi Arabia-e. Naime svake godine on tako napravi popis (zapravo ga pripremi IZ šta zna Kralj ko je nabiguz u BiH) koga će počastiti. Tako su džabice hadž obavili primjerice Dino Konaković, pa general Atif Dudaković, pa ono džamijsko piskaralo iz Švedske, onaj džamijski moljac Muhamed Mahmutović … Kad smo kod tog džabaluka i merhametluka dodajmo i ovo. Kralj (IZ BiH, Reis, ‘Hižaslav’, niko) se nije mogao sjetiti majke iz Srebrenice Hatidže Mehmedović koja je umrla jula 2018. sa životnom željom da ode na hadž ali nije imala sredstava. Čim je umrla IZ je na hadž poslala odabranu ‘mualimu’ ženu jednog guzonje u Rijasetu da umjesto majke Hatidže obavi ‘zamjenički hadž’. Tek toliko o tom spisku, sve im po spisku.

Za razliku od ranijih prijevoznika Srba, ovaj put odahnimo : Turci i samoTurci će prevozti čitav dan i noć. Kreće se 24. juna a povratak ‘akoBogda’ krajem jula… Interesantno pitanje i odgovor smo zabilježili sa web stranice IZ, u vezi toga da li može na hadž ići osoba koja ne zna da klanja, odgovor parafraziramo. Ma može, kako da ne i zašto da ne. Samo uplatnicu i upadaj. Niko ne zna ‘čij će hadž bit primljen čij nijet je iskren.. Možda po povratku sa hadža ta osoba nauči klanjati …Ni oni koji su redovno obavljali namaze prije hadža nakon povratka nisu bezgrešni, bez većih ili manjih propusta.. Allah zna najbolje…‘ Tako to obrazlaže Rijaset.

A ako iko mene upita kako postati ‘uzoriti’ i pošteni musliman i vjernik, ja bih ga slijedeći preporuke Islamske Zajednice posavjetovao ovako. Radi šta hoćeš, pij, kurvaj, kockaj, varaj i ponašaj se bez ikakvih skrupula i pravila samo odradi dvije stvari. Odi na hadž i budi cijelu 27. noć Ramazana budan i u molitvi. Sve ti je onda oprošteno a raj zagarantovan. Jer, kažu u IZ samo jedan namaz u džamiji na hadžu ‘vrijedi‘ 100.000 namaza na nekom drugom mjestu. Što bi se onda mučio godinama kad to možeš ‘odraditi’ najednom, odlaskom u Meku. Skoro isti je slučaj i sa ‘Lejletul Kadr’ 27-oj noći Ramazana. Kad dobri anđeli s neba silaze i prate šta ko radi i bilježe. Iz IZ poručuju i opet ‘vrednuju’ ovu noć pa kažu da se tada ‘spaljuju svi dosadašnji grijesi’ i da je vrijednija od stotine hiljada drugih. Čak, iako nisi postio Ramazan a tu noć učiš i moliš se Bogu, sve ti je oprošteno.

Dakle, ease, zar ne?

photo : različite objave o broju putnika na hadž u Islamskoj Zajednci i u magazinu Saff’, arhiv