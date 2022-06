Lavica i dvije antilope : U životinjskom carstvu bh diplomatije prije pet mjeseci ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov doimao se u zaljubljenim očima Bisere Turković kao lav–car životinja i diplomata, danas ga SDA ministrica ‘hvata’ po graničnim prijelazima kao lokalnog ‘kokošara’

* Ovaj ministar vanjskih poslova Rusije baš nema sreće a ni previše mogućnosti. Došao bi u Beograd da proćaska sa Acom predsjednikom Srbije, jaranom i pobratimom Dodik Miloradom a ne daju mu. Zbog sankcija koje je nametnula Amerika a prihvatila Evropa i ostale zemlje okruženja, njegov avion ne može ni zarolati a kamo li uzletiti. Lavrov se našao u veoma čudnoj i nadasve zanimljivoj situaciji. Ko u onoj narodnoj ‘plači mala plači, ost’o sam na Rači, nedaju mi, proći ne mogu ti doći’.

Probao preko Turske ne ide, preko Grenlanda i Finske nikako, okolo Australije ma ni u snu, preko Kineskog neba i nekako ali nakon par oblaka natrag – ušao u oblake druge države ne daju dalje, okreći avion … Kružio i iznad Afrike ali čim se navije prema Evropi , ne ide. Sa koje god strane krene naleti na stožinu, brvno od sankcije. Što je bliže Srbiji to su barikade veće, nevjerovatno.

Probao onda Lavrov vozom, opet ista priča. Kondukteri ga izbacuju gdje god koji stigne, autobusom je ista stvar. Šta mu je ostalo : da se ukrca na avion Air Serbia i da leti zajedno sa Sorajom i sa Bubamarom koje se vraćaju iz Dubai-a sa žurke sa Arapima, ma ni u snu. Od njihove vriske i slikanja ne možeš disati u malom prdavcu od aviona. Kad je vidio da je vrag odnio šalu i da ga svjetska velesila Crna Gora skupa sa velesilom Kosovo, sa Albanijom i Makedonijom Sjevernom, Južnom, Istočnom i Zapadnom neće i da mu ne dozvoljavaju omirisati plavetnilo svoga neba, odlučio se na zadnju kartu. Idem preko BiH. Ako to ne ‘upali’ onda mi propade avionska karta a i pokvariće se hrana koju mi je pripremio Aleksandar Vučić Aca u Beogradu.

A Bosna mi baš ono pravo rješenje. Bilo mu malo čudno zašto mu Dodik poručio ‘vidimo se u Beogradu’ ali za svaki slučaj provjeriće.

** Na Dodikov mobilni niko se ne javlja. ‘After the beep leave a message’. Hm, mora da je na putu ka Beogradu. Zove Biseru Turković, jer zna unaprijed da nema ‘rašta’ zvati Šefika Džaferovića i Željka Komšića, Bisera je nešto drugo. Zapravo treće. To je čudo od žene. Elegantna, elokventna, neustrašiva, nedokučiva, moderna i ljudski emotivna… Zadnji puta kad smo se ono sreli bilo je tu i varnica … hhmmm. Bješe decembar 2021. kad sam je pozvao u Moskvu pa smo se fino ispričali i opustili uz rusku votku i hurme koje sam samo zbog nje nabavio, u Bise (tako sam je zvao uz njeno dopuštenje) su oči caklile k’o na mjesečini zvijezde ponad Crvenog Trga, čak smo se viđali poslije zvaničnih i protokolarnih susreta u hotelu.. Rekla mi je da me razumije, da razumije Rusiju koja je prijatelj BiH, ne zbog nafte i gasa nego onako zbog antifašizma rekla je. I bh gazije i mudžahedini su antifašisti kao i partizani i kao ruski antifašisti koji su osvjetlali obraz demokratije i hrabrosti 1945… Svašta je rekla a ja potvrđivao jer i mi imao Ramzan Kadirova i Čečeniju, znam o čemu govori … Onda se složila da u Banja Luci otvorimo ‘Ured Ruske Federacije’, zašto da ne, treba nam još jedna Ruska ambasada, briga me ako se ‘moji’ budu ljutili, люди maji, bratja maja, da sam joj predložio da pocijepamo ANP plan za NATO ona bi to sagorila onim svojim svijtelećim kao žar očima pa makar Željko Komšić preselio na ahiret…

Pa je rekla da Dodik i nije takav kakvim se predstavlja, treba vremena za upoznati ga, najmanje tridesetak godinica … A Šefko Džaferović i Željko, pitao sam je, šta im bi da me onako ignorišu prije dvije sedmice, 15. decembra, a?

Ma pusti njih, plaha kao srna mi je rekla. To su dvije antilope, šta oni znaju šta je životinjsko carstvo. Ja sam za njih lavica i to mi pišu svaki dan moji pratioci na ‘fejsu’ i ‘instagramu’, pa i oni iz moje SDA stranke… Oni su bili ‘povrijeđeni’ jer si se prvo sastao sa Dodikom pa sa mnom a ne sa njima, da je bilo obratno šutali bi k’o ona moja tj. ženska stvar, u medije su prosuli drugačiju priču, kako je to zato jer na Palama nije bilo bh zastave. Ej, mo’š ti misliti. Pa tamo nema nikad bh zastave pa nikom ništa. Pusti ti njih..

*** A najviše me oduševilo kad sam vidio video-klip na njenom instagramu kad se vratila u Bosnu 21.12. 2021. To mi je poslala uz ‘smajlić’ srca i osmijeha. Joj Баћушка da ste to odgledali… niste? Pogledajte pa će te vidjeti o čemu govorim. Ma to je prava Holywood režija, jes’ Putina mi… Počinje sa scenom kad onaj lav, onaj car životinja iz production ‘Metro Goldwin Mayer’ sa početka svakog filma riče a brda i brežuljci odjekuju kao u pripovijetci Petra Kočića kad oni bikovi Rudonja i Jablan se spremanju za borbu .. a moje i njene slike se smjenjuju usporeno sa slikom lava koji riče dok Biserin pogled u mene govori više od te rike i buke … Osjećao sam se tako snažno kao lav u lokvi vode a predamnom nevina i naivna žrtva koju mogu progutati u čas .. Ne ponovljivo iskustvo..

Okrenuo sam njen broj, nadajući se da ću ponovo čuti taj umilni glas i taj dah iz usta koja tečno i na slogove izgovaraju svaku riječ da naprosto ne možeš ništa zaobići. Zvrrrr, zvrrrnn.

Sekretarica. Kaže – nema ministrice, na putu je. Na kojem putu, je li na auto-putu ili je izišla na putić kod svoje kućice .. Veli – na službenom je putu, kod sina u Qataru. Pa tamo je bila i prošli mjesec, čuli smo se i vidjeli by skype, mogu li dobiti telefon pitam? Pa jes’, tamo je ona svakih 15 dana ali to nije moje da govorim, ali telefon, ne može dati, takva naredba.

Dobro, pitam, a može li mi pojasniti kako da preletim Bosnu, ona, Bisera mi je obećala da je sve bezbjedno, čitavo bh nebo iako meni ne treba sve, samo par oblačića da zaobiđem Hrvate i malo Rumune i malo Italijane, Sloveniju ne računam – oni neće ni osjetiti ni čuti, kad budu čuli ja ću već biti daleko..

Nikako gospodine – prekida me sekretarica. Ministrica je izdala naredbu svim bh aerodromima u našoj zemlji uključujući i one u izgradnji u Trebinju i u Golubiću kod Bihaća, svim vlasnicima helikoptera, zapravo imamo ih nekoliko ali za svaki slučaj, svim fudbalskim igralištima da prate da ne bi ko sa čime sletio u našu zemlju, svim paraplajgerima i padobrancima u BiH i svim graničnim prijelazima, da te uhvate.. da vas liše putovanja ovaj slobode … ako pokušaš .. pokušate ući kod nas …

Ali gospođo ja govorim o avionu i nebesima, nemam ja namjeru dolaziti kod vas preko polja i planina ja sam ministar važne i velike zemlje, ja idem u Srbiju i ja ne putujem vozom već avionom čak i u Rusiji letim, ne vlačim se po vlakovima i vozovima…

Ne znam ja ništa, tako je naredila i novine objavile, dala je instrukcije svim autobuskim stanicama i željeznicama i vaše slike, umnožavali smo ih cijelu noć…

A slike, jeste li pustili one što smo ja i Bisera skupa pa se gledamo u oči…?

Ma kakvi čovječe, samo vaše, i to one ozbiljno ‘ispale’ i da nema naredbe svaki bi vas graničar zaustavio…

Gospođo, to mora da je greška, opet velim, ja i Bisera smo raja, posebno smo u dobri odnosima, odnosili smo se prije pet mjeseci kad je bila kod mene u Rusiji … i ne znam šta ona ima sa graničnim prijelazima. Osim toga, moj ambasador u BiH mi je rekao da Bosna nije donijela zvanično odluku da se Rusiji uvode sankcije …

Naravno da Bosna nije ništa zvanično odlučila ali to nema veze, Bisera kad hoće može sve sama, nema veze čak ako to i nije u njenoj nadležnosti… njoj je sve oprošteno.. Kod nas je to normalno … Nju i ovdje u Sarajevu i u Banja Luci zovu ‘krstarećom raketom’ (Bošnjaci to izbjegavaju zbog krsta u imenu pa govore samonavodeća raketa) jer se nikad ne zna šta će reći, odlučiti i gdje će zakonačiti. Ma šta znam, čekati da se kod nas zvanično dogovore to je ludost, neće nikad, možda je bolje ovako… A ‘vako nam radi i Predsjedništvo i Ministarsko Vijeće, i Federacija i njeni organi, niko ne prati zvanične protokole i propise, radi se kako ko hoće… Svako putuje gdje hoće, Komšić tamo, Šefk onamo, Dodik tuda i onuda… Eno ministar sigurnosti Selmo Cikotić otiš’o na Maldive na seminar o klimatskim promjenama … Treba državu spašavati.. Ma neznam vam ja od toga puno to morate pitati nju ali znam da smo u opasnosti od Rusije, kaže Komšić da Rusi mogu izvesti desant na nas…

Kakav desant draga gospođo pa ja sam, pojedinac pokušavam doći u posjetu pa ne ide a kamo li vojskom .. ma koji Komšić, onaj legitimni iz reda Bošnjaka je li onaj..?

Jok on, imamo mi Komšića koliko treba, onaj drugi ‘ratni’ Ivo, eto koji … i znate šta gospodine Lavorov …

Lavrov gospođo, pogrešno…

Dobro Lavorov, ja imam pauzu i moram prekinuti , nemam broja telefona od ministrice i sjaši sa mene više, ode mi pauza za ručak…. Klik. Tuuuuuuuu …tututuuuuuuuu …

*** Iza ogromnog stola ministar Lavrov je dohvatio pero i papir pa stao pisati. Dragi Putine, predsjedniče, odustajem od putovanja. Izgleda da vremenske prilike nisu baš povoljne. Javio sam Aci i Dodiku. Što se tiče Bosne, totaljnaja raspašojka .. Niko ništa ne zna osim američke ambasade koja sa svim upravlja i odlučuje. I nema tamo u Bosni nikoga ozbiljnog sa kim bi se moglo razgovarati, niko se ne javlja na telefone. Zavrni im pipe Пожалуйста, možda se onda jave da razgovaramo… Neka crknu svi od hladnoće i od skupoće, eto, čak i moja srna, moja Bisera…

P. S. : svaka sličnost sa događajima i ličnostima slučajno je – namjerna.

P.S.2 : Распашой, ruska riječ, znači : pičvajz, urnebes, krkljanac, kuršlus, raspad sistema, rusvaj, nered, metež, haos, ne zna se ko pije a ko plaća…

photo screen : Nakon povratka iz Rusije 21.12.2022. godine ministrica vanjskih SDA poslova BiH Bisera Turković pustila je video-klip o svojoj posjeti Lavrovu i Rusiji. Video počinje rikom lava uz usporene kretnje Sergeja Lavrova ministra vanjskih poslova Rusije i Bisere koja kao filmski star gleda u Lavrova, kao celebrity materijal, vrijedi pogledati, arhiv