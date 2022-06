Hamdija Abdić Tigar se ponovo izvukao, Sud u Bihaću ga oslobodio u predmetu generala HVOa Šantića ali optužnica Srba protiv četiri hrvatska pilota u akciji ‘Oluja’ opet vodi prema njemu



* Znalo se, samo se čekalo da to Sud javno i potvrdi, Hamdija Abdić zv.Tigar ratni zločinac i ratni profiter, inače poslanik SDA u bh Paralamentu, oslobođen je za ratno ubistvo hrvatskog generala Šantića, skupa sa još petoricom svojih saučesnika. Konačno da se ta pravosudna farsa okonča, ne zbog Abdića već zbog klasičnog silovanja i javnosti i medija, u kojoj se znalo unaprijed da Abdić neće biti odgovoran. Ni on niti bilo koji drugi pripadnik ArBiH, jednostavno oni pred sudovima BiH ne odgovaraju. Oni tamo svrate da popiju kaHvu i da dobiju potvrdu o poštenju. Uskoro će takvu dobiti, ako se ikad i zakaže postupak protiv njega i Atif Dudakovića u predmetu za ratni zločin koji već dvije godine miruje bez ikakvog razloga, osim što se čeka da poumiru i poslednji živi svjedoci i da sve ‘prekrije ruzmarin i šaš’. Elem, pretumbavanje predmeta ‘Šantić’ i njegovo prebacivanje u Sarajevo na nadležnost pa opet vraćanje natrag, pa javne izjave uredujućeg sudije kako neće ‘nikad osuditi komandanta’ (sudija Kapić iz Cazina, op. Cross), pa fabrikovanje optužnice (ispravak prvobitne koja je teretila ovu barabu i kriminalca za ratni zločin ubistva da bi kasnije to nazvali ‘običnim’ ubstvom), pa tekbiranje i mitingovanje kad god Tigra ‘pozovu na saslušanje’ (‘svi smo mi Hamdija, svi smo mi Tigar’), sve je to pokrila fina oslobađajuća presuda nakon koje predmet Šantić ostaje zakopan još dublje nego što je bio, sa izvjesnošću da se nikada ne otkrije i zvanično osudi njegov ubica.

** Podsjećamo, Tigar i Dudaković su najodgovorniji za ubistvo generala Vlade Šantića koji je zadnji put viđen u njihovom ‘društvu’ u hotelu ‘Sedra’ u povodu proslave 08. Marta, 1995. godine od kada mu se gubi svaki trag. Najviše im je smetao jer nije bio za krvoločne bitke sa vojskom Fikreta Abdića, zato o njemu neće bit nikakvih tragova i dokaza, Tigar se pobrinuo za to a Sud verifikovao. Hamdija ‘Tigar’ je kako se ono u BiH kaže za političare popularno ‘čovjek poznat od ranije organima gonjenja’ i osim Šantića znan je i kao onaj koji reketira, otima, tuče i ubija, zbog čega je odležao par godia u zatvoru. Nije mu nepoznat ni kriminal korupcije kao onaj sa bihaćkim FK ‘Jedinstvo’ kojeg je načisto ‘olešio’ i opljačkao dok je predsjednikovao u njemu, džaba što je ‘pobjede’ kluba često otimao uz prijetnje pištoljem fudbalski sudijama, jednostavnim riječnikom tip je glumačka faca. Po želji i viđenju Bakira Izetbegovića uskoro se o njemu počinje snimati serija i film, finansiraće bh Telecom.

*** Međutim, slučaj optuženja četvorice hrvatskih pilota u Srbiji za bombardovanje kolone srpskih izbjeglica u akciji ‘Oluja’, mogao bi Hamdiju samozvanog ‘Tigra’ ponovo dovesti na istražnu ili optuženičku klupu. Naime u ovoj akciji je kao što znamo od 04. do 07. augusta 1995. koju su odobrili Amerika i NATO sa nekadašnjeg prostora Srpske SAO Krajine protjerano par stotina hiljada Srba koje je Milošević načisto ‘mahnuo’ u dogovorima pred Dayton i kraj bh rata, dok je pri izlasku kolonu na Petrovačkoj cesti bombardovalo hrvatsko vazduhoplovstvo i tom prilikom navodno je poginulo 13 a ranjene su još 24 osobe. Za takvo nešto nije zaslužena samo optužnica Srbije već dobrim dijelom i sam Hamdija ‘Tigar’ koji u svojoj narcisoidnosti i ne zna da je to tako, njemu je najvažnije da daje izjave i da se slika, da ‘uvijek pobjeđuje’. Naime, u reagovanju na srbijansku optužnicu koju Hrvati ne priznaju i odbijaju, državna odvjetnica Hrvatske Zlata Hrvoj Šipek osim što je negirala istu, izjavila je poprilično tajanstveno da će Hrvatska te zločine iz optužnice osvijetljavati i sa druge strane, u kom pravcu se već provode određene istražne radnje.

Radnje koje nagovještavaju da su u tim zločinima učestvovale i postrojbe ArBiH, konkretnije 5. Korpusa Atifa Dudakovića. “Provode se izvidi, ali ne zbog toga, nego zato što ima naznaka da je armija BIH ušla na područje Republike Hrvatske. Više vam neću reći“, izjavila je skrovito glavna državna odvjetnica, dok je njen kolega Luka Mišetić bio konkretniji, potvrdivši da se ipak vrše provjere (DORH, državno tužilaštvo) da li je ‘ArBiH počinila ratni zločin kad se kolona izbjeglih kretala prema BiH, na hrvatskom teritoriju’. Već su uzete i izjave određenih svjedoka i Hrvatska ima dokaze da se ArBiH ‘kretala po teritoriju Hrvatske’ i da su ti pripadnici ‘maltretirali i pljačkali izbjegličku kolonu’.

Nije isključeno, stoga da se na razgovor pozovu i Hamdija Abdić Tigar pa i Atif Dudaković, general ArbiH, tim prije što su i jedan i drugi, posebno ‘Tigar’ javno tvrdili da su vršljali po terotoriju Hrvatske.

**** ‘Baška’ je zvanični susret Dudakovića i hrvatskog generala na mostu, po završetku ‘Oluje’, ovdje se radi o operativnim akcijama koje su ova dvojica potvrđivala. Tako će ‘Tigar’ u medijskoj raspravi sa bivšom predsjednicom Hrvatske Kolindom Kitarević koja je tvrdila da je hrvatska vojska pomagala ArBiH u spašavanju Bihaća 01.08.2019 odgovoriti, citiramo. “Molim vas napišite da sam ja već sa 4. na 5. august 1995. godine bio duboko u Hrvatskoj, na njihovoj teritoriji. Vraga su oni nas spašavali”. Također, nešto slično je Tigr izjavio i sadašnjem predsjedniku Milanoviću opet u medijima, koji je (Milanović Zoran, op. Cross) ponovio tvrdnje kako su Hrvati pomogli da ‘Bihać ne postane druga Srebrenica’, kad mu je odbrusio, onako tigrovski’ i jalijaški kako samo on zna i umije da je malteen oslobodio sam pola Hrvatske.

‘Ja bih volio da je Milanović bar branio svoju zemlju. On je imao priliku da brani Hrvatsku, a ne da je pripadnici Armije RBiH oslobađaju, a oni su je oslobađali. On je tada imao 24-25 godina. Umjesto što je otišao u sud da radi, u Ministarstvo vanjskih poslova, mogao je da uzme pušku i dođe u Ličko Petrovo selo, na Plitvička jezera, da vidi ko je oslobodio te dijelove Hrvatske …‘

Dakle, samo iz ovih nekoliko izjava Abdića vidi se da je on lično sa svojim postrojbama ‘špartao’ Hrvatskom i njenim teritorijem pa je očigledno da su Srbi sa svojom optužnicom čačkali lisicu a isčačkali – Tigra. A što će se tek utvrđivati, DORH to uostalom i najavljuje.

Da su predstavnici 5. Korpusa vršljali nekontrolisano po Hrvatskoj mogu dokazati i snimci na desetine hiljada izbjeglih pripadnika ‘Narodne Odbrane’ i građana sa područja Krajine. Tu se vidi a to znaju i mnogi još uvijer živi i zdravi da su ove horde ArBiH pucajući i jurcajući u džipovima presretali krajiške izbjeglice na ulasku u Hrvatsku psujući i maltertirajući ih te otimajući im vozila i novac, a kasnije svakodnevno tokom boravka u izbjeglištvu nakon ‘Oluje’ i pada Autonomije maltretirali izbjeglice, tekbirajući sa trakama na arapskom jeziku oko glave, sa automatima i vikom i prijetnjom skitajući s epo izbjegličkim kampovima krajiških izbjeglica. Na isti način kako su to radili i kako su pljačkali ležerno na ‘svojoj teritoriji’. Atif Dudaković ‘Duče’ u svojim intervjuima potvrđuje također kako su znali za početak ‘Oluje’ i kako su išli duboko u teritoriju Hrvatske, posebno kad je akcija krenula ‘u susret hrvatskoj vojsci’ .

Znajući ljubav Abdić Hamdije Tigra prema lovi, pljački i ubistvima (pljačke i ubistva na području Velike Kladuše i Cazina koje su ostale ne istražene i neprocesuirane), nije isključeno da i u ovom slučaju na Petrovačkoj cesti nema i njegovih otisaka. Suviše je i izjava i dokaza da je Tigar umjesto na odbrani Bihaća ‘radio’ po Hrvatskoj, duboko u njenoj unutrađnjosti.

Makar on to nazvao ‘udruženim zločinačkim poduhvatom’ Srba i Hrvata, što se od njega i očekuje.

photo : Hamdija Abddić zv. Tigar i general ArBiH Atif Dudaković ‘Duče’ na hrvatskoj teritoji u vrijeme ‘Oluje’, arhiv