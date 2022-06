Fikret Abdić je ‘korak ispred drugih’, Semir Efendić : odmah tu do njega

*** U dobro osmišljenoj akciji ‘uzeti od siromašnih i dati bogatima’ (pri tom još i sam zaraditi) Fikret Abdić vođa ‘Laburista BiH’ i načelnik opštine velika Kladuša je zorno pokazao da slogan njegove stranke posvećen njemu ‘korak ispred drugih’ ipak nešto znači.

Skupa sa Silić Sulejmanom uposlenikom Opštine i vlasnikom privatne firme ‘SENSA’ Babo je razradio genijalan plan kako doći do para. Za sebe, za firme jarana, za JP Komunalno čiji osnivač je Opština i preko kojeg se odvijaju sve dosadašnje finansijske konstrukcije Abdića od njegovog izlaska iz zatvora i ulaska u Opštinu 2016. godine do sada. Još 2018. Babo se dosjetio da iza zgrade ulice Maršala Tita, glavne ulice u Vel. Kladuši otme od građana, stanovnika zgrade parking prostor i da prebaci vlasništvo na zemljištu sa vlasnika stanova u zgradi na Opštinu, zatim da na tom zemljištu parking-prostoru stanara izgradi garaže a onda da ih lijepo i kulturno ponudi stanarima na prodaju. Da sebi kupe parking, tj.garažu.

Genijalno. Sa prednje strane zgrade je ulica i trotoar sa parking-satom, sa zadnje – Babine garaže. Ući možeš samo dronom ili padobranom, preko balkona. A stan tvoj, privatni.

Kako može postojati zgrada bez parkinga i kako da stanari ulaze i dolaze do svojih stanova – lako. Kupi Babinu garažu. Cijena je sitnica : kao i kvadratni metar stana ili poslovnog prostora. Od 1,000 do 1,500 KMa po m2. Ne možeš kupiti-nema problema, ali ćeš ulaziti autom preko terase. Nema druge. A niko te nije pitao.

Tako je Babo u ovoj ulici napravio dvadesetak garaža a onda krenuo i na slijedeću, ulicu ‘Ibrahima Mržljaka’. Zgrada ima a Babi se omililo. I kažu, namjerno je izgrađeno manje garaža nego što ima stanara. Računalo se da će biti ‘otimačine’ i gužve a onda se tu profitira. Sic!

*** No, nakon što su garaže izgrađene (firma ‘SENSA’ i JP Komunalno) nastao je mali problem : nema dovoljno kupaca. Garaže preskupe, od 15 do 22.000 KMa, prodate samo dvije-tri, pa 29.08.2019. Opština određuje ponovnu, drugu javnu držabu. I opet isto, nekoliko prodato, ostalo stoji…

Babo je kao i uvijek ‘korak ispred drugih’ pa je osmislio ‘neposrednu pogodbu’. Zapravo to zakon kaže, Babo je od zakona i radi sve što mu zakon dozvoljava. Propis veli, da, kad ne ide nešto dva puta javnom dražbom, možeš onda to prodavati ‘mahanjem’. Sam se nagađati i pogađati kao kad prodaješ orahe ili ovcu. Pošto-po to. Nema na Svijetu ni boljeg zakona ni ljepše države. Ali, ‘opozicija nije izglasala takav zaključak i sve je sa garažama u Vel. Kladuši ‘zamrlo. Do danas se ne zna koliko ih je ukupno izgrađeno, koliko prodato te ko sve koristi prazne. Stanari ih ne koriste to je nesporna i žalosna činjenica.

U Ulici Maršala Tita su par garaža kupili ‘biznismani’-lica koja uopšte ne stanuju u Vel. Kladuši, nezvanično se ‘šuška’ da onaj ko je dobar sa ‘Laburistima’, tj sa familijom Abdića (njih četvero-petoro drži Opštinu, pored djece Babo je uposlio i zeta) može doći do garaže ‘pod povoljnim okolnostima’. Stanare kojima je otet parking niko ništa nije upitao. Iako bi trebao, ni stanovi ni zgrade ne vise u zraku, moraju ‘pratiti sudbinu zemljišta’. Tako kaže propis. A i stanari moraju imati pristupni put, sve im je oduzeto a zbog toga što nemaju para, sami su krivi.

Za bogatstvo se moraš izboriti.

JP Komunalno je za prve garaže u ulici Maršala Tita inkasiralo preko 400.000 KMa, ugovor za garaže u ulici Ibrahima Mržljaka glasi na 350.578,95 KMa.

Za one koji se žale da im je to preskupo (aman-zaman, preskupo, ej, a pitanje je da li takvi imaju kola uopšte) Babo ima rješenje : kupi ‘vinjete’, ima još mjesta pored garaža za ‘uglaviti auto’. Kao na auto-putu po Evropi a ideš do svog stana. Samo 50 KMa godišnje je vinjeta za parking na svom parkingu. Pa toliko plaća parking u svom dvorištu i Babo u Opatiji, i kćerke Ljilja i Dunja u Rijeci, i sin Ervin u Rijeci također, nije to bez veze, nego!

*** Četiristo i kusur km od Velike Kladuše u srcu glavnog bh grada, u Sarajevu, četiri godine kasnije, tj. ovih dana, skoro ista priča, ovaj put bez Babe. Semir Efendić načelnik opštine Novi Grad prepisujući od Abdića doktorsku disertaciju parkinga, u naselju Alipašino Polje radi isto-ali malo drugačije. Od stanara uzima, otima, ‘lapa’ (kako god hoćete) zemljište-parking kao i Abdić, uz obrazloženje da će stanarima od igrališta napraviti parking kojeg će moći koristiti bez ometanja, na što stanari naravno pristaju. Ali vraga, čudni su putevi Nebeski, prije dva dana ih zateče prava noćna mora, kad su ustali.

Na mjestu gdje je bilo igralište osvanuo je uređen i asfaltiran parking ali sa njim i rampa sa naplatnom kućicom. I sa tablom privatne firme : ‘Locom’ d.o.o. I sa uniformisanim čuvarem parkinga. Rahat lokum za jutarnje buđenje.

Ako hoćeš parkiranje-plati. Ako nećeš-parkiraj se u Podlugovima, u Vogošći, bilo gdje, razguli.

Kao u Babinoj Vel. Kladuši, jest’ Tite mi.

Stanari više nebodera i zgrada su na ulici, protestvuju, jauču i negoduju. Prevareni smo, tako nije rečeno, Načelnik Efendić nas je namagarčio.

Ma nije moguće, ne bi on to. Kad je čuo viku, eto Efendića kao i Babe sa rješenjem : šalje kontramitingaše, ‘stanare’ koji se ‘slažu sa naplatom’. Koji viču ‘hoćemo da nas naplaćuješ’, ‘želimo biti moderni, želimo plaćati naš parking kojeg smo imali besplatno’. I, još tvrdi za medije: tako su stanari tražili, ja sam samo uradio šta su oni htjeli. Asfaltirao igralište i dao parking firmi koja o tome brine. Neću da dozvolim da ovdje može parkirati bilo ko, dolaze i drugi pa se parkiraju.

Brine, nego kako. To je mehlem od načelnika, na ranu bi ga previo, sa malo benzina, sirćeta i soli.

Na kraju balade, Sarajlije ‘ispadoše’ još luđe i blesavije od Kladuščana : ej, možeš mislit’, sami su tražili da im se naplaćuje parking. Takvog patriotskog mazohizma nema nigdje do u Bosni. Što je još tužnije : džaba oni jauču i vrište. Plati 40, 50 KMa ili nema parkiranja. Privatnik ima ugovor sa Opštinom. Koja o svemu brine pa i o našim novčanicima. Činjenica da su Opština i Efendić u Sarajevu kao i Abdić u Vel. Kladuši oteli od sirotinje parking pa ga dali bogatima, ne znači ništa. To je samo početak vrlo moguće priče koja je još neispričana.

Jednog jutra može se svima nama desiti da kod ovakve brige vlasti i blagostanja načisto ‘pandrknemo’.

Može se lako dogoditi da moramo platiti uz račun za vodu ‘odvrtanje pipe’, zatim uz račun struje ‘mjerno mjesto prekidača i utičnice’, ili akcize na broj stabala u dvorištu i okućnici.

Još gore, kad odlučimo da udahnemo svjež zrak i kad u to ime otvorimo usta i pluća, može se lako desiti da nas dočeka opštinska ili državna uredba: ne može, prvo plati, pa onda udahni. Koliko para toliko udisaja.

U protivnom ‘nasmijan kao šehid’ – izdahni. Jer sa državom nema šale. Niti od nas ima veće budale.

photo : velika slika, naselje Alipašino Polje Sarajevo i oteti parking, u okviru – garaže u Vel. Kladuši te Semir Efendić načelnik opštine Novi Grad i Fikret Abdić načelnik Velike Kladuše, arhiv