Elmedina Muftić prva ‘fejsbuk bula-kolumnistica’ web sraone Bošnjaci.net pravi i živi je primjer omalovažavanja sopstvenih žrtava na račun i u ime politike : Bošnjaci i žrtve mogu, nažalost, očekivati još više uvreda kod ovakvih akcija SDA botova i skotova

Ne, nijedan zakon tu ne može pomoći ni silne deklaracije ili rezolucije, Bošnjake i bošnjačke žrtve nije u stanju spasiti niko, Visoki bh predstavnik ponajmanje. Zato jer ih svojim postupcima i akcijama najviše omalovažavu i zloupotrebljavaju oni sami, preko svojih web i ostalih medija i uz pomoć plaćenih SDA botova. A sa ciljem da što više ogade ionako zasmrđen nacionalizmom i mržnjom bh prostor. Da bi se što prije razdvojili i podijelili, ne mogu više ‘saburati’, razgoropadili se čekajući ‘svoju državu’. Na žalost, zbog toga će bošnjačke žrtve još dugo i sve češće biti predmetom uvreda i ponižavanja, Srebrenica pogotovu.

Primjera ima i nižu se svakodnevno a u njima se ističu plaćeni mediji Islamske Zajednice BiH i SDA kleptopartije i posebno su vidljivi uz izbore. Koji pod paradigmom ‘brige’ za žrtvama i državom blate sve redom ‘svoje protivnike’, uključujući čak i ‘svoje’ žrtve. Onaj ko nije imao snage da ‘isprati’ komentare i bljutave bezobrazluk na ‘fejs’ profilu najistaknutijeg SDA bota iz Luxemburga, bivšeg hodžu i osumnjičenog teroristu Jasmina Mulahusića sa kojim se Bakir Izetbegović slikao na večeri dijaspore novembra prošle godine u povodu iznenadne smrti Segmedine-Srne Bajramović zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo ispred SDPa, nije propustio ništa od muslimanskog bošnjačkog merhameta i pitomosti ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića. Mogao se u to uvjeriti odmah isti dan, 31. maja ove godine nakon slika iz Prijedora kada je aktivista za ljudska prava Edin Ramulić ispred organizatora zabranjene šetnje u povodu Dana bijelih traka (građanska inicijativa ‘Jer nas se tiče’) zamolio Fadila Novalića da ne daje izjave za medije dok se čitaju imen ubijenih, na trgu u Prijedoru i molbe da ako hoće dati izjavu neka se odmakne od mjesta ukazivanja počasti. Kada je u tren oka osuta prava paljba iz svih oruđa i oružja SDA botova na ovog borca za ljudska prava ‘što je ‘zabranio našem premijeru da govori’.

Šta u dan sjećanja na preko 3.000 ubijenih Prijedorčana među kojima je bilo 102 ubijene djece ima reći ‘fejk’ premijer, nelegalni premijer i osumnjičenik za korupciju, to znaju samo ovi bolesni aktivisti SDA i botovi koji su ovakav najlogičniji potez organizatora popljuvali i sveli na hajku i linč organizatora. Kao da ne znamo zašto je Fadil Novalić došao (da se uslika i da izbaci još koju glupost i bezobraštinu) i kao da baš mora da govori dok se čitaju imena poginulih?

U pljuvačini je najdalje otišla izvjesna bula i ‘spisateljica’ (dvije knjige, zbirke njenih ‘kolumni’ sa sraone Bošnjaci.net) Elmedina Muftić koja se kao i ‘Hižaslav’ Cerić permanentno javlja na ovoj medijskoj kanalizaciji Islamske Zajednice BiH. Na samo njen i urednički način sandžaklije Krcića ‘vlasnika’ web portala, zbog čega je nedavno po prijavi za izazivanje mržnje davala izjavu u SIPAi i bh Tužilaštvu. Bez stida i srama, bez imalo skrupula i muslimanske skromnosti na što se stalno poziva kao i na ‘religiju mira’, na islam koji je u njenim očima militantniji od ISILa, prepun rata, ubijanja, krvi i ‘slobode’ za ‘čistu’ državu, što joj je posebna tema da ti dođe žao što se ne zarati da vidimo Elmedinu kako puca i ‘šehidi’. Ova zamotana bula – ‘svijetli primjer bošnjačke slobode’ je tako Ramulića uporedila i nazvala ‘velikosrpskim redarom’, ‘velikosrpskim sluganom’ i ‘primitivcem svjetskog kalibra (nešto slično kao kad je izjavila i napisala ‘Sinoć je PAMETNI Zlatan Begić porazio GLUPOG Milana Tegeltiju’ komentarišući nastup Begića, pulena Željka Komšića i ‘potkovanog’ Tegeltiju, savjetnika Dodika) a onda ga javno optužila da radi za velikosrpske interese, da prekraja istoriju, negira genocid i da se dodvorava Srbima. Plus, ustvrdila je da je ‘osramotio’ prijedorske dobre domaćine, ‘udario na žrtve’ u ‘dobro osmišljenom potezu pripremljenom u brlozima uz čvarke i brlju u skladu sa velikosprskom ideolgijom..’

Podsjećamo, sve ovo je uz avdest iztrtljala vjernica kojoj očigledno postekija služi samo da ne nahladi guzicu, jer Ramulić ništa od mete nacrtane na čelo njegove glave nije učinio. Osim što je zamolio premijera da ne daje izjave za medije baš tu gdje se čitaju imena žrtava, sa čim se složio i Novalić. I što je najprirodnije i najpametnije uraditi u tom trenutku. Označavajući to važnijim od činjenice da vlasti Prijedora nisu dozvolile protestnu i mirnu šetnju, po prvi pu nakon devet godina.

Za one koji ne znaju, Edin Ramulić je i sam žrtva bh rata. Bio je pripadnik ArBiH i ranjen je u ratu (ali ‘za prave’ ranjen, ne ono po Bakiru i Sarajliću), veteran kojem su ubijeni svi najbliži članovi muške porodice i koji još bezuspješno traga za kostima rođenog brata a evo, bula Elmedina ga i optuži i osudi samo da ‘zaštiti Fadila’.

Ako ni zbog čega drugog, zbog ovakvih napaljenih i bezobraznih hajki, Bošnjaci mogu očekivati svega i svačega. Naročito omalovažavanje i žrtva i stradanja. Jer po njima su žrtve samo oni kojima oni udijele taj epitet, svi ostali su bezvrijedni. Ne postoji nijedna srpska ni hrvatska žrtva, žrtve su samo bošnjačke, Čak i kad ih treba popljuvati.

Bula Elmedina naravno ‘fula’, ali to njoj nije prvi ni zadnji put, o čemu smo često pisali. Razlog više što se ustrijemila na Ramulića nije toliko, nije uopšte u tome što Novalić nije mogao da vazi o predizbornim ciljevima uz žrtve bh rata, riječ je o nečem sasvim drugom a što bula nije navela, Fadil joj došao ‘kao kec na desetku’. U već istrošenoj raspravi oko broja ubijene djece Sarajeva koju je s pravom i bez zle namjere pokrenuo Srđan Puhalo Ramulić je svojim komentarom naljutio ovu strastvenu borkinju za državu da mu nije mogla to oprostiti. Naime, i on je kao Jasmila Žbalić izjavio da se sa tim broje manipuliše i da to treba rasčistiti. Pa se pozvao i na ‘slučaj’ Prijedora u vezi čega su pojedini ‘stručnjaci’ čak tvrdili da je u Prijedoru ubijeno preko 20.000 muslimana a što nije tačno. Taj broj je utvrđen i iznosi 3176 ubijenih od čega je 102 djece i 256 žena.

E, tu ga je bula dočekala. Fadil je premijer i ‘kec na desetku’.

Što se tiče ‘čvaraka, brloga i brlje’ sa kojima upoređuje Ramulića a zapravo su to sve sinonimi za Srbe, tj. četnike kako to lirski pojašnjava ova ‘džihad internet ratnica’, pravo je pitanje otkud i kako Elmedina osjeti, nanjuši i prepozna i čvarke i brlju?

Gluho bilo, da nije gdje možda nešto slično probala kad već tako perfektno to prepozna?

photo : Fadil Novalić bh premijer i Edin Ramulić aktivista ljudskih prava u žuto-zeleno prsluku, u okviru Elmedina Muftić ‘džihad internet ratnica’ Bošnjaka, Prijedor 31.05.2022. arhiv