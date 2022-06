Sasvim je logično da Denis Zvizdić brine o ugovoru države BiH sa Islamskom zajednicom, taj zadatak mu je ucrtan u tekiji Halila Brzine nekadašnjeg komandanta 7. Muslimanske Br ArBiH gdje se prave ‘liste SDA kadrova’ odakle je u bh političku orbitu lansiran, međutim nije logično da on ne zna razloge ne potpisivanja ugovora, usljed čega je njegovo ‘poslaničko pitanje’ u vezi toga smiješno

* Kao što znamo Denis Zvizdić je napustio svoju stranku SDA jula mjeseca prošle godine i upisao se kod rođaka nekadašnje zvijezde SDA u usponu Čampara Aljoše ministra unutrašnjih poslova BiH u ‘Narod i pravdu’ predsjednika Dine Konakovića. Međutim, oba su zadržala stolice koje im je dala SDA ali oni to pravdaju ‘brigom za državu’ ili mogućnošću prestruktuiranja na štetu Bošnjaka vlasti ako odustanu od tih funkcija. Tako Zvizdić i dalje obnaša funkciju predsjedavajućeg u Predstavničkom domu Parlamenta a Aljoša i dalje ‘ministruje’ u fotelji ministra policije. Zna se također da su svoje napredovanje u SDA i Čampara i Zvizdić doživjeli zbog podrške i preporuka vlasnika tekije na Mejtašu u Sarajevu, bivšeg komandanta ArBiH Halila Brzine komandanta 7. Muslimanske Br. (i predsjednika Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo koja je nedavno ‘mahnuta’) koji se sada zvanično zove glavni šejh Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi, čiji je jedna od zamjenika (murida) upravo pomenuti Zvizdić.

Murid je i Bisera Turković, ministrica SDA braće dok su veoma aktivni u tekiji još i Salmir Kaplan (to je ona SDA baraba koji se tuče po biračkim spiskovima u Stocu, onaj što je nedavno kupio ispod cijene stan u Sarajevu namijenjen borcima i šehidima ali opet uzima naknadu od Parlamenta za navodno rentani stan), hodža Senad Šepić nekadašnje čudo SDA ‘političke akademije’ a sada vlasnik minorne stranke ‘Nezavisni Blok’, pa Nedžad Branković nekadašnji optuženi premiejr a sada u ‘savjetu lordova’ SDA, pa neki Veladžići i Čengići… Tekija ‘Nakšibendi’ je pravi ‘rasadnik’ SDA kadrova i ovdje se često može ‘uhvatiti’ i Bakir Izetbegović, Zvizdića je ‘Avaz’ ulovio i uslikao dok se onomad Fahro ‘obračunavao’ sa Bakirom …

** Dakle, puno je murida političkih bh gnjida, puna ih je Bosna, statistike govore da je u BiH 170 ‘političkih subjekata’, međutim ovakvih kao što je Zvizdić je malo, i teško ih je naći.

Sve je funkcionisalo ‘kao po loju’ dok se preambiciozni Zvizdić nije odlučio (bio) kandidirati za člana Bošnjaka u bh Predsjedništvu 2018, budući da je tada Sebija hanuma Bakirova ‘bila u opticaju’, nakon čega se Zvizdić poslušno i ponizno povukao ali je već tada najavio svoj izlazak iz SDA. Potrajalo je to, jer teško se rastaju ‘srce i duša’, porodični albumi pokazuju da se skupa sa Bakirom išlo čak i na Kabu …

No, obećanjaKonakovića kako će Zvizdić biti kandidat ‘trojke’ u vlasti, sarajevske opozicije te rodbinska veza sa Čamparom su prevladali i bolesno ambiciozni Zvizdić se učlanio kod Konakovića i nekadašnjeg direktora zloglasne službe AID Kemala Ademovića (čiji sin Jasmin je ‘kao genetski predodređen’ postavljen na čelo Gradskog Vijeća Skupštine Gradad Sarajeva) očekujući željno kandidaturu. Srećom po BiH ‘nije prošlo’, ali na Zvizdića se uveliko ‘računa’ nakon izbora u izvršnoj vlasti pa će dotle Zvizdić kao i Denis Bećirević pisati pisma, reagovati i tražiti odgovore na sopstvena pitanja. I sam sebi graditi imidž, podizati nišan i čekati šansu.

*** Prije par dana je Zvizdić (to tako mora jer političari su bolesni ako ih nema u novinam i na tv) postavio ‘poslaničko’ pitanje bh Predsjedništvu na svom instagram profilu ‘kad će konačno biti riješeno pitanje potpisivanja ugovora države BiH sa Islamskom Zajednicom BiH’, izražavajući ‘svoje nezadovoljstvo’ jer ta farsa traje još od 2009. kada je sa Pravoslavnom i Katoličkom Crkvom takav ugovor potpisan dok se odbija potpisati sa IZ, iako je Vijeće ministara još 2015. pod predsjedavanjem Zvizdića dalo saglasnost na takav ugovor. Ovaj ugovor ‘boli’ Zvizdića što je sasvim razumljivo, Nakšibend tekija ga pritišće, ali to boli i Denisa Bećirevića i Željka Komšića kao i Bakira Izetbegovića, pa ‘ispade’ kako je ovo pored svih mogućih problema u državi koja zapravo usljed blokade ne funkcioniše već godinu-dvije i koja ne ispunjava ništa od uslova za ulazak u EU- jedini gorući problem koji ne trpi odlaganje. Komšić ‘kao pravnik’ ocjenjuje ponuđeni ugovor Islamske Zajednice sasvim ok, Bećirević i Zvizdić optužuju ili Srbe ili Hrvate za opstrukciju potpisa na ugovoru, zavisno od situacije, ali nijedan od njih namjerno neće da kaže pravu istinu ovakvog odlaganja srpskih i hrvatskih članova bh Predsjedništva da ugovor parafiraju. Osim što kao papagaji ponavljaju da se ugovor treba potpisati ‘kad su već potpisani ugovori sa pravoslavnom i Katoličkom crkvom’.

**** Ja razumijem Komšića jer je u debelom blatu sa braćom Bakira Izetbegovića, jasan mi je i logičan nastup i Bećirevića i Zvizdića, ali mi je ovo ‘poslaničko pitanje’ Zvizdića pravo smiješno. Jer odlično zna razloge ne potpisivanja ugovora ali kao i ostali pomenuti odbija ih navesti, paleći ionako napaljene Bošnjake protiv Srba i Hrvata. Takav ugovor kakav je predložila IZ BiH nijedna normalna ‘građanska’ i ‘evropska’ demokratska država ne bi potpisala i neće nikad ni biti potpisan, ako se mnoge njegove odredbe ne promijene. Takav ugovor bi mogla potpisati samo šerijatska država a mi po s lovu Ustava i zakona još to nismo, Denis Zvizdić to odlično zna ali treba mu ‘pisama’ i pažnje.

Ugovori sa Pravoslavnom i Katoličkom crkvom su potpisani još 2009 i oni obuhvataju da kažemo jednostavno odnos crkve države na način kako to sve modrene države posmatraju. Praznici, bogomolje, naknade za vjeronauku, odvojenost religije države….

Islamska Zajednica BiH je u svom ‘ugovoru’ otišla daleko i duboko u državu, na način kao zapravo i funkcioniše u sprezi sa SDA. Traži petkom plaćeno radno vrijeme za odlazak na molitvu, pa određene pogodnosti tokom Ramazana, pa pogodnosti u odlasku na hadž, zatim traži da ugovor garantuje slobodu ne marame već burke, svuda i na svakom mjestu, zapravo traži povratak nekadašnjeg Zakona o nošenju feredže i zara kojeg su partizani po oslobođenju ukinuli, traže posebno tu ‘slobodu’ u Tužilaštvu, sudovima i vojsci, hoće kroz ugovor djelimično provesti i povrat imovine oduzete u nacionalizaciji, a ima i toga da traže da se protiv ‘njihovih službenika i uposlenika’ ne smiju voditi istrage ni postupci dok ‘oni ne odluče’, što je u pravu na kojeg se poziva uvlakač Željko Komšić čisto miješanje u državne poslove. Po uzoru na slično pravo koje je već država BiH dala džamiji Kralja Fahda u Sarajevu, u koju službenici države ne mogu ući bez dozvole i to se zove ekteritorijalizacija, nešto kao pravo koje imaju strane ambasade u našoj državi.

To je samo manji dio ugovora i razloga zbog kojih takav ugovor neće nikada biti potpisan. Ali će zato Bošnjaci na ovaj način kao i Zvizdić kmečati i tražiti krivca na drugoj strani, pjeneći ciljano na Srbe ili Hrvate i grabiti glasove i političke poene, bez da pogledaju u ugovor. U ogledalo. Jer su tako naučili i jer im se isplati. Zvizdić je, znajući sve ovo što i ja znam (dijelove nepotpisanog ugovora smo davno objavili i još je na postu Cross Atlantic) jednim klikom već profitirao. Mediji su to prenijeli, evo i mi u dijaspori se opet sa njim bavimo, bez potrebe. Jer on je, kako to fino reče poznati bh novinar Ozren Kebo nikakav evropski državnik, već klasični’salonski političar’ i više liči na ‘šefa sale’ kakvog restorana nego na državnika kakvim se predstavlja.

No, tako ne misle svi pa je zato u kafani ‘Bosna’ sve moguće. I u tekiji također.

Bilo bi puno korisnije da je umjesto bh Predsjedništvu pisao šefu Brzina Halilu. Hoću reći osobi pod imenom Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi.

photo ‘poslaničko pitanje’ i pismo Denisa Zvizdića bh Predsjedništvu, arhiv Cross