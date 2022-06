SDP se krije iza Tite a do Josipa Broza drži koliko i Željko Komšić, bori se protiv korupcije a na sav glas se hvali sa sandžaklijom preletačem i ‘akademikom’ Muamera Zukorlića Suadom Kurtćehajićem debelo upetljanim u korupciji, hvali se svojom demokratijom, antifašizmom, multietičnošću i evropskom orijentacijom a o Mustafi Busuladžiću u Sarajevu ‘ni pisnuti’, za zajedničkog kandidata skupa sa ‘trojkom’ u Kantonu Sarajevu ističe Denisa Bećirevića najavljujući ga kao promjenu kojeg svi podržavaju a nama još u sjećanju 2018. kada je Bećirevića najviše podržao nadriljekar Edin Burkić iz Zavidovića, liječilac dovama iz Kur’ana na daljinu….

Sto puta sam ponovio, moram još jednom : nama u BiH izbori nisu potrebni. Dovoljno je da članove Predsjedništva, izvršnu i zakonodavnu vlast biraju ‘lideri’, predsjednici tri nacionalističke i fašizodne stranke – koalicioni partneri i vlasnici države tri decenije a to potvrde aklamacijom njihove stranke. Uštedićemo para (ovo sa lovom za izbore, ovih potrebnih deset pa kasnije 12 i po miliona KMa su tu, naši sadaka majstori ‘zatežu’ priču do zadnjeg datuma ne bi li EU ili neko drugi dao pare) , izbjeći svađe i daljnju mržnju i opet će mo imati stanje u državi kao i kad se izbori provedu. Bez promjena o kojima se na sav glas bulazni, sve isto samo malo drugačije. I biće sve manje Bosne.

Bilo Bakira Izetbegovića ili ne bilo u bh Predsjedništvu, tu se ništa neće promijeniti ovakvim kandidatima i dosadašnjom politikom, ne znam odakle ovolika gungula oko ‘trojke’ i njenog kandidata Denisa Bećirevića čijoj podršci se pridružio’ i borac za državu BiH’ Sandžo Fahrudin Radončić, i kojeg će podržati još neki. Ma svi, listom, čak i Finci i Sejdić, samo što nisu.

I o kojim promjenama ovaj ‘Rumenige’ bošnjačke politike bulazni da mi je znati? Šta je u smislu promjena donio ovaj pisač pisama Dodiku, Vučiću, Milanoviću i dosadni i patetični političar-uhljeb koji je u vlasti i na državnoj sisi praktično od svoje 14 godine?

Ma ništa korisnog a milione je zgrnuo svojim patetičnim pismima i doskočicama tipa ‘Boga se bojim, Vučića nimalo a Dodika k’o dorata svoga’, ni milimetra promjena u njegovm djelovanju i ponašanju sve ove godine nećete naći ni vidjeti. I zaboga, o kakvim ‘promjenama’ Bećirević taslači kad je i on kao Bakir već decenijama u vlasti, dosadio i Bogu i narodu, zar on zaista misli da njega kao i Bakira ne treba nikad mijenjati? I da je država sa njim u ‘promjenama’?

Zna se, Konaković i Forto skupa sa Nerminom Nikšićem, ta famozna ‘trojka’ se načisto našla u neobranom grožđu kod isturanja kandidata za bh Predsjedništvo, zbog kalkulacija i ‘mira u kući’ iz ladice su iskopali Bećirevića. Nikšića nisu mogli ponuditi jer svi znamo da on nije ni za predsjednika stranke a kamo li za predsjednika države, Konaković bi sebe ali to SDSP ‘kao najjača stranka’ ne može dopustiti, Konaković bi Denisa Zvizdića ali to previše ‘miriše’ na SDA pa neće Forto i Nikšić, tako da im je, da bi sačuvali ‘trojku’ i vlast, ostalo da poture ponovo Bećirevića koji je jednom pokušao 2018. pa nije uspio. Vikali su poslije tih izbora godinama SDPovci kako su pokradeni i oni i Bećirević a kad je stigao vakat za promjenu Izbornog zakona, oni kao i Fahro Radončić uprli Bakiru u leđa. Neće promjene izbora. I puna tri mjeseca ‘trojkaši’ najavljuju i kalkulišu koga će a sve sa tvrdnjom mora biti neiskvaren, pošten, stručan, popularan, posebno mora biti ‘nestranački’ pa nam evo ‘uvališe’ ponovo stranačkog narcisa (malo manjeg od Zvizdića) da konačno sruši Bakira i da pokaže kako je SDP sa ‘trojkom’ mjerilo države BiH.

Jest’ ali za onu mušku stvar, eto kako je. Čim je u prošlim izborima Bećirević pozvao a zatim se pohvalio sa nekakvim tipom što ‘liječi na daljinu’ Kur’anom, izvjesnim Edinom Burkićem, sve u vezi SDPa BiH postaje daleko jasnije. A sličnost sa Lagumdžijom vidljivija. Bećirević se tada trsio i sa podrškom aSDA provehabjske provijencije iz Cazina Nermina Ogreševića, evo, opet će ga podržati. Jer to su ‘njihovi’. To ti je sve bolan isto. Prije neki dan se to obistinilo. Nikšić sa ministrom saobraćaja Kantona Sarajevo Adnanom Štetom se uslikao i pohvalio kako je u SDP ‘pristupio’ ‘akademik’ Suad Kurtćehajić koji će u ove predizborne dane ojačati pobjedu Bećirevića.

Jadno i čemerno.

Ovaj profesor u Sarajevu rodom iz Sandžaka je akademsku titulu dobio u Novom Pazaru kod Muamera Zukorlića u nekakvoj fantomskoj bošnjačkoj akademiji. Tu su akademici postali i bivši Reis Cerić ‘Hižaslav’, pa ‘istraživač genocida’ iz džamije u Canadi Emir Ramić i još mnogi znani i neznani, ali mu je ta akademija postala pretijesna te je osnovao svoju ličnu ‘bosansku’ i nazvao je ‘Kulin Ban’. On ti je kao Fadilov respirator ; ‘dupli akademac’. Poznat također po pisanju pisama i reakcija kao i Bećirević, po ukidanju Republike Srpske (već deset godina viče samo što nije ukinuta i samo što nije Dodik pao), po ‘intervjuima’ na web sraonici Bošnjaci.net, po jaranstvu sa ‘Hižaslavom’ Cerićem i po stotinama’ okruglih stolova’ po džematima dijaspore gdje je držao govore uz dobru platu dijaspore kao i ‘Hižaslav’, a najviše po tome što tvrdi da će Sutorinu oteti od Crne Gore i vratiti državi BiH i ukinuti Dayton te vratiti Republiku BiH. Kao i Republiku Srpsku. I što je tajno obavio ‘mali hadž’ kao Lagumdžija a u Sarajevu slovi za poznatog alkoholičara, tako pišu i neki sarajevski mediji.

Da, da, on je sada u SDPu a ispisao se iz Stranke za BiH, ali ima još nešto što ga veže za srce ‘komunista’ BiH. To je famozna ‘borba protiv korupcije’ sa kojom i SDP i Konaković otpočinju i završavaju svaki nastup upirući prst u SDA i Bakira. Zato jer je ‘profesor’ Kurtćehajić poznato ime uz bh korupciju. Naime, kada je krajem 202o u akciji SIPAe ‘Profit’ uhapšen u Sarajevu ‘ugledni kontroverzni biznismen’ (čitaj lopov) Zijad Blekić (onaj što je uživao u corona žurkam sa Šerifom Konjevićem, Halidom Bešlićem i elitom Sarajeva) zbog privatizacijskih fondova i pranja novca, jedan od njegovih ‘opranih’ dioničara je i ‘ugledni akademik’ Kurtćehajić. Koji će sigurno svojim članstvom u SDPu pomoći toj ‘borbi protiv korupcije’. Jer sve zna o korupciji, čim je sa Blekićem ‘sklapao poslove’ a Blekić sa još nekih 15 uhapšenih u BiH i sa Slovencima (opet, al’ su se Janezi nameračili na naše certifikate i dionice) oprao na milione KMa.

Dobro, znamo i to da su uhapšeni pušteni i da samo Bog zna šta će biti sa Blekićem i njegovim milionima opranih para firme ‘Eurohaus’, njegov advokat sanždaklija Kolić (vlasnik sa Novalićem velikog dijela bh namjenske industrije) je zadovoljan što znači neće biti ništa, milioni su ‘spašeni’, što ne bi bio zadovoljan i Nikšić. Jer, eto mu stručnjaka za korupciju. I borca ‘za Bosnu’. Plus, i Nikšić, i Kurtćehajić su se uslikali ispred slike Josipa Broza, majke mi kao da je Broz Bošnjak, a Kurtćehajić je u bošnjakovanju umalo zaradio i treću akademiju, tu je i ministar Adnan Šteta pa je slika istorijska.

Kakva šteta.

I za SDP i za državu BiH. Od ove farse i ovog sakrivanja iza Tita. To mi dođe kao kad Željko Komšić u svom uredu stavi sliku Josipa Broza iza njegovih leđa, a na stolu mu portret Alije Izetbegovića. Ama baš isto. Čak će jednu posjetu Bećirevića Kući cvijeća u Beogradu iskoristiti da se prikažu partizanijom bh gazije, pred nama je, saznaće se.

Iak sam ubijeđen da je i Bećirević kao nedavno i bh glumac Davor Janjić umjesto minute šutnje u sebi tiho sricao ‘fatihu’, da se Maršal odobrovolji. Tako rade danas komunisti preobučeni u odijela SDPa širom BiH.

Pa pobogu svi znamo da je Broz umro i sahranjen kao musliman (nema petokrake) samo se to krije, hodže su to odavno provalile i dokazale. Još razlog više da svi glasamo za Bećirevića. Za nadriljekara SDP medicine.

photo : Adnan Šteta SDP ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Nermin Nikšić predsjednik SDPa te novi član SDPa ‘akademik’ Kurtćehajić Suad. U pozadini slika Josipa Broza, arhiv Cross