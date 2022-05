Dokle će SDA bizon Haris Zahiragić terorisati bh javnost i Skupštinu Kantona Sarajevo te nakaradno reklamirati državu BiH rušeći njen ugled?

Znamo da je službeni pozdrav Bakira Izetbegovića četveroprstni pokaz desne ruke, sa savijenim placem i dlanovima okrenutim naprijed. Tako se, naime, pozdravlja ‘Muslimansko bratstvo’, organizacija koju Amerikanci ne ‘mirišu’ nikako. Čak, na popisu je terorističkih organizacija u USA, međutim to nije zasmetalo Bakiru da se tako uslika i pozdravi ‘braću’ prilikom njihove posjete BiH 11. decembra 2020, odakle je izašla ta ‘historijska slika’ iz bh Predsjedništva kojoj su Amerikanci zamjerili žestoko. Bakir se morao dugo i nevješto braniti tvrdeći da i Erdogan tako pozdravlja ‘pa ništa’.

Tačno, Ali Tayib Erdogan nije isto što i Bakir u očima Amerikanaca, samo to ‘Bake’ ne želi da skonta, ljepše mu ovako kad se ‘pravi Englezem’. O ovom događaju smo pisali (Ljudi sa četiri prsta), i od decembra 2020 Bakir se još nije bar javno tako pozdravio, ali nam zato neslužbeno svaki dan stižu fotografije kako će se, i kako bi se u buduće trebali službeno Bošnjaci pozdravljati. ‘Isilovski’, ‘isisovski’, sa jednim i to prijetećim prstom kažiprstom koji je ubrzo od SDA mentalaca tipa Harisa Zahiragića prihvaćen jednoglasno iz više razloga.

Prihvataju ga u ‘našoj’ Islamskoj Zajednici BiH’, svuda po Bliskom Nam Istoku taj pozdrav je prepoznatljiv, zrači snagom, mirotvostvom i merhametlukom islama iako ‘sa islamom nema ništa’, čak Amerikanci (muslimani u BiH na to pozorno gledaju) tome ne prigovaraju kao onom pozdravu ‘Muslimanskg Bratstva’ iz bratskog bh Predsjedništva. Često ga oko kamere uhvati po džematima u govorancijama ahmedija dok vaze o zajedništvu u građanskoj državi Bosni, ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić bivši Reis ga koristi jednako često kao i ahmediju dok šalje i izmišlja dove i dok uči hodajući po Bijelom Svijetu ili dok savjetuje svoga šefa Reisa Kavazovića. Iste ‘kažiprst’ poze koristio je i pokojni Osama Bin Laden dok nam je saopštavao kakvo nas vrijeme očekuje a iza leđa kalašnjikov kao simbol mira i dobrote, sa kažiprstom na znak ‘juriš braćo’ ko je prvi slika se često i jaran ‘Hižaslava’ Cerića Ramzan Kadirov predsjednik Čečenije i sponzor terorizma, Bakir Izetbegović obožava mrdati sa njim, da prostite, dok govori o svojoj viziji države BiH.

Ima tog miroljubivog kažiprsta po čemu i nas Bošnjake znaju svuda po svijetu i u ISIL/ISIS lovačkom udruženju iz Islamske države, naročito u video uratcima kad odsijecaju glave nevinoj raji, paradirajući u naranndžastim kombinezonima, sa njim je mahao ispred kamera i Bilal Bosnić bh terorista uz zastavu ‘pečatnjaka Poslanika’ iza leđa dok je pjevao bh sevdalinke Amerikancima a prodavao oružje Islamskoj državi, jednostavno to je taj prepoznatljivi znak po kojem smo mi ‘nebeska nacija’. Umjereni muslimani, Bošnjaci ‘srednjeg puta’ a ne srednjeg prsta, znak koji se često može naći u ratnim fotografijama iz bh rata iz 7. Muslimanske ili ‘Al Mujaheed’ jedinice ArBiH..

Tragom te ‘naše’ slavne tradicije ovaj bizon što teroriše medijsku bh javnost danima, ovaj SDA bojovnik Haris Zahiragić inače poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo, poznatiji kao ‘čakijaš’ (još kao učenik druga je bockao nožem u zahodu) slike kažiprsta vratio je u žižu javnosti uz pravo društvo i u pravo vrijeme. Uz Ramazan ove godine, aprila mjeseca dok je ‘sehurio’ (tako je napisao na svom ‘fejsu’) ma šta god mu to značilo. Tek da nas podsjeti kakvu to Bosnu hoćemo i šta smo kadri učiniti ako tako ne bude. I, naravno ispod slike Alije Izetbegovića što ovom isilovskom gestu daje posebnu i dodatnu dozu pitkosti i državnosti. A i društvo je odabrano. Da ne nabrajam sve redom, samo dvojicu ovog puta. Muderris Nezim Halilović komandant zloglasne jedinice ArBiH ‘Al Mujaheed’ koji se voli slikati (na jednom ovogodišnjem iftaru kod Alije Budnje na Ilidži Sebija i Seka Izetebegović se sa njim uslikala uz istorijski’twitt’ nije brat ‘kad ga rodi majka’, brat je kad to kaže Alijina snajka) i Faruk Kapidžić SDA direktor Zavoda za nacionalne spomenike BiH, zaštitnik i ljubitelj lika i djela Bakira Izetbegovića.

Komentari na ovu sliku Zahiragića su pravo remek djelo ‘NJIHA’ establišmenta. To ne treba ni komentarisati ni objašnjavati. Umjesto toga, uz sliku Zahiragića dodali smo manji kolaž sličica ‘braće’ iz iste branše. Čisto radi poređenja. I radi reklame državi BiH. Kao što znamo SDA ‘braća’ ne vole ‘izjednačavanje’.

P.S. Kada je kantonalni ministar zdravlja Haris Vranić nazvao imenjak Zahiragića ‘junošom’, diplomirani pravnik Zahiragić je zapjenio i replicirao ministru da je uvrijeđen ali da ‘neće ministra nazvati govedom’, misleći kako ga je ministar nazvao ‘juncem’. U njegovoj školovanoj glavi ‘junoša’ je isto što i goveče, junac. Stoga sam, da bih izbjegao nesporazume sa SDA stručnjakom umjesto riječi ‘junoša’ upotrijebio sinonim ‘bizon’. Čisto da ne bude zabune.

photo : treći s lijeva na slici dolje je Haris Zahiragić, slika je sa njegovog face profila. Do njega je komandant ‘Al Mujaheed’ jedinice ArBiH-Muderris Nezim Halilović pa Faruk Kapidžić direktor Zavoda za zaštitu spomenika. Prvi red : Bakir Izetbegović, ISIL borac Jasmin Keserović, Osama Bin Laden. Drugi red odozgo na slici : Ramzan Kadirov, Bilal Bosni’ pa ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, arhiv Cross