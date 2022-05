Scandal u New Yorku : bh ambasador Sven Alkalaj na prijem u povodu 30 godina članstva BiH u UN pozvao urednika džihad web portala-sraone Bošnjaci net, sandžakliju Esada Krcića. Kod kuće predsjednica AFŽ-SDA Alma Omerović najavljuje izborni a u dijaspori Amerike DF uz ambasadora Alkalaja – politički džihad

Skandal sa izjavom predsjednice ‘Žene SDA’ Alme Omerović još se nije stišao, sustigao nas je drugi, slijedeći.

Kao što smo čuli glavna među ‘AFŽ SDA’ hanuma Omerović pojasnila je kako u njenim očima izgledaju dolazeći oktobarski izbori. Nedaj se predsjedniče Bakire, izdajnici i dušmani su se okupili.

‘Čist nijet, vjerničko srce i vizija garant su naše pobjede, ako Bog da‘ napisala je Alma uslikavši se sa bračnim parom Čaušesku-Izetbegović, pa dodala. Opšti izbori su ‘džihad našeg remena’.

Prije toga čestitkama i ‘nijetom’ oglasio se i ‘brat’ Muderris Nezim Halilović, nekadašnji komandant jedinice ‘Al Mujaheed’ iz sastava ArBiH, ‘multietničke’ i ‘antifašističke’ ‘najčistije’ armije na Svijetu. Poslije izjave Bakira Izetbegovića o ‘punim džamijama’ kao garantom bh državne sreće, stvari u ‘građanskoj BiH’ postaju jasnije.

Ovu izjavu Alme Omerović su kritički komentarisali samo neki pojedinci političkih opozicionih partija (od Komšićevog DFa ili SDA se tako nešto nije ni očekivalo), ali ne i same partije ili njihovi organi pa je tim još jasnije o kakvim izborima se radi i o kakvoj državi govorimo. Na kraju krajeva i o kakvoj opoziciji govorimo. Dakako, riječ je o džihad državi koju samo naivni mogu gledati drugačije. Nažalost.

No, ubrzo koliko jučer, 26. maja, sustiže nas još jedan scandal, ovaj put u središtu i u zgradi UNa.

Tamo je bh ambasador iz DF stranke Sven Alkalaj organizirao prijem skupa sa ambasadorima Hrvatske i Slovenije u povodu 30. godina od članstva BiH u UNu i između ostalih gostiju na prijem je pozvao i Esada Krcića. Ko je Krcić i u kom svojstvu je na ovom ‘državnom zadatku’ dobio propusnicu za ulazak u zgradu UNa to može samo pojasniti Alkalaj a može i Željko Komšić njegov šef. Ako je ikom trebalo uskratiti bilo kakvu vezu sa diplomatskim korom i državom BiH onda je to svakako pomenuti Krcić, inače formalni vlasnik i urednik web sraone, fašizoidnog i islamističkog radikalnog portala Bošnjaci.net. Koji se ovim ‘gostovanjem pohvalio’ sa brojnim slikama. Podsjećamo, ovaj web portal već 19 godina naprasno truje i bh i bošnjački prostor dijaspore mržnjom, fašizmom, džamijskom politikom i radikalnom bh tematikom i na njemu je skoro svakodnevni gost ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa koji svesrdno ‘održava’ ovu džihad strukturu medija, silni mualimi, hafizi i vehabije, nekadašnje AID ‘zvijerke’ te nekakvi ‘pisci’ džamijski moljci tipa Muhameda Mahmutovića ili izvjesne zamotane mualime Muftić Elmedine vlasnice nekoliko knjiga-džamijske literature. Portal je pun četničkih kama, noževa, krvi, a sve sa porukom ‘vide šta su nam radili, e neće više’, odatle stižu i putuju prijave u Tužilaštvo BiH, u OHR u strane vlade i ambasade, tu se ‘skidaju glave’ Meši Selimoviću, Andriću ili Njegošu, uređuje se lektira u Crnoj Gori iliu Srbiji.. a sve to fino plaća Reis Kavazović i Islamska Zajednica BiH.

Portal i njegov urednik su nekoliko puta prijavljivani i vođena je istraga bez rezultata kao što je i red u ovakvoj Bosni za izazivanje rasne i druge mržnje, te prijetnji i ‘crtanja meta na čelu’ novinara, sudija, neistomišljenika koje treba ‘šerijatski’ ukloniti, likvidirati (poslednji put je prošlog mjeseca u SIPAu išla po pozivu pomenuta bula Elmdeina i onda se pohvalila kako je ‘oslobođena’ za svoje izjave, Tužilaštvo odustalo) ali to nije bila smetnja ambasadoru da se slika i da ga kao kunića u kavezu pokazuje Krcić i njegovo ‘društvo’, dok se ležerno šetkaju kao prave bh diplomate po holovima UNa. U znak te i takve hrabrosti Elmedina je ‘braneći’ Almu Omerović i džihad veselo u kolumni na portalu Krcića istovremeno dok se on slikao sa mabasadorom, prijetila da će mo ‘nastaviti sa džihadom’ i da smo ‘svi Alija‘, a što je sve popratila sa slikom hanumice Alme Omerović u najnovijoj verziji uniforme ArBiH na kojem dizajnu bi joj pozavidila čak i Bisera Turković. O energiji i snazi takve džihad vojnikinje da se i ne govori, slika kaže sve sama od sebe. Posebno ‘bošnjačka francuzica’. Što bi se reklo : kad nam je već ‘džihad politika’ kod kuće zašto da je nemamo i u UN ili uNew Yorku, je li tako?

Uostalom, građanska smo džihad država to nije nikad ni bilo sporno. Uostalom još jednom, isto ovo društvo je uvijek finansijer i snabdjevač hranom i pićem ne samo ambasadora Alkalaja već i Željka Komšića kad dolazi u ‘službenu posjetu’ Americi a odsjeda po džematima Sjeverne Amerike i Canade. ‘Ne gine’ mu restoran kojeg sandžaklije, jaran pomenutog Krcića. Treba reći i to da je svako malo vremena Krcić ‘u gostima’ kod Reisa Kavazovića, ‘primio ga’ da prostite Reis tako objave, pa je stoga vlasništvo ovog portala formalno njegovo, stvarni vlasnik i stvarna sehara se znaju. Dakle, ‘ajde još jednom da utvrdimo gradivo mualime Elmedine i hanume ‘poručnice’ Alme : svi smo Alija samo to ne vidimo, imamo džihad državu a ni sami ne znamo koliko je i kakvo to bogatstvo, mi smo uvijek žrtve drugi su klinac i palac od žrtava, uz džihad umjesto boraca imamo šehide i gazije, oko nas su sve neprijatelji ali mi uvijek pobjeđujemo ali ‘ako Bog da, mi ni s kim ne možemo i nama niko ne treba osim braće jurišnika muslimana Arapa i Turaka, imamo poleđinu – Amerika čitava je uz naša leđa zato možemo da seruckamo i da kakimo do besvijesti ne pitajući za cijenu, šta još tu ima nejasno molim fino i lijepo?

Nema nejasnoća ni sumnji, jok! Jedini tračak nedoumice stvara malo ovaj najnoviji podatak.

Upravo ovh dana je Amerika osudila teroristu Mirsada Kandića sandžakliju i zemljaka Esada Krcića, višegodišnjeg njegovog komšiju u New York-u, možda i džematliju iste džamije, koji će kažu dobiti doživotnu robiju za ‘džihad’ borbe u Syriji i Iraqu. U jednom dijelu optužnice se baš spominje riječ ‘džihad’ kao inkriminirajuća činjenica, koju naši bajni stručnjaci ‘prevode’ kako im fino odgovara i koja riječ u BiH nije samo puko značenje već fakat.

E, kako je onda moguće da Amerika toleriše džihad u Bosni a kažnjava džihad u Syriji, pitanje je sad?

Ja znam odgovor, a vi ?

photo : lijevo, društvo iz zgrade UNa 26. 05. 2022, u sredini sa bradom i glavom je bh ambasador Sven Alkalaj, do njega desno je urednik web sraone Bošnajci.net Esad Krcić. Sasvim desno je hanuma Alma Omerović predsjednica džihad AFŽ SDA partije u originalnoj uniformi ArBiH, arhiv Cross